Formula Legends: el arcade perfecto para fans de la F1

Monoplazas legendarios inspirados en los 70 años de historia de la Fórmula 1, 14 circuitos icónicos y un gameplay de carreras arcade desenfadado: Formula Legends, de la mano de 3DClouds, es quizá el juego de F1 perfecto para todos aquellos a los que la saga de Codemasters les resulta demasiado exigente.

01 Formula Legends: diversión arcade con profundidad

El nuevo juego de carreras arcade Formula Legends, lanzado el 18 de septiembre para PC y consolas, recuerda a primera vista a los míticos Micro Machines gracias a su colorido estilo cómic y a la cámara en tercera persona.

Formula Legends apuesta por unos efectos visuales fascinantes © 3DClouds

Solo por eso, el nuevo título del estudio italiano se distancia con acierto de las simulaciones de F1 de Codemasters y ofrece una visión simpática, fresca y en muchos momentos refrescante de la categoría reina del automovilismo, con la que el equipo quiere atraer tanto a nuevos jugadores como a seguidores veteranos de la Fórmula 1.

En esencia, Formula Legends se presenta como un arcade clásico, con un control sencillo y fácil de aprender, cuyo objetivo principal es uno: divertir. Sin embargo, bajo esa apariencia accesible se esconde una profundidad sorprendente, ya que sistemas como la tracción, el desgaste de los neumáticos, el consumo de combustible o la meteorología cambiante añaden una interesante capa táctica.

El juego representa ficticiamente la F1 desde 1960 hasta nuestros días. © 3DClouds

Otra de las grandes particularidades del juego es que Formula Legends recorre la historia de la Fórmula 1 desde los años sesenta hasta la actualidad. En el juego competiréis al volante de monoplazas de distintas épocas, cada uno con sus propias características. Los coches modernos, por ejemplo, cuentan con sistemas de recuperación de energía (ERS) y DRS para alcanzar mayores velocidades punta en zonas concretas, mientras que los clásicos resultan mucho más exigentes de pilotar.

__________________________________________________________________________________________

Pasión por los clásicos: la leyenda de la Fórmula 1 David Coulthard viaja a Cuba en nuestro filme ‘ Mechanics of Creativity ’ para participar en la Cuban Classic Rally y descubrir la escena local de mecánicos y restauradores.

23 minutos Mechanics of Creativity David Coulthard, expiloto de Fórmula Uno, viaja hasta la Habana (Cuba) para competir en una carrera completamente diferente a las demás.

02 La diversión viaja en el asiento de al lado

Al no contar con la licencia oficial de la Fórmula 1, en Formula Legends no encontraréis equipos, pilotos ni circuitos recreados al milímetro. Sin embargo, el juego compensa esta ausencia con una buena dosis de humor.

El emblemático túnel te espera en Mónaco © 3DClouds

En lugar de competir con pilotos licenciados como Max Verstappen o Isack Hadjar , lo haréis con pilotos de nombres tan peculiares como “Max Wubor”, “Mark Peerstallen”, “Sergi Jerez” o “Fernandino Alphonso”, claramente inspirados en figuras reales. Lo mismo ocurre con los equipos, cuyos nombres —Merkseds, Ferenzo o Mc Lauden— dejan poco a la imaginación.

La clave está en que muchos de estos pilotos, gran parte de ellos desbloqueables a lo largo del juego, cuentan con ventajas únicas. Entre ellas hay mejoras en la frenada, paradas en boxes más rápidas o menor desgaste de neumáticos, lo que añade una dimensión estratégica adicional a las carreras.

Las diferentes épocas y condiciones meteorológicas proporcionan variedad © 3DClouds

El juego ofrece un total de 14 circuitos, divididos en categorías Vintage, Classic y Modern, todos ellos inspirados en trazados históricos y actuales. Ahí están el GP de las Ardenas (Spa-Francorchamps), el GP del Bosque Alemán (Nürburgring) o el GP Cherry Blossom (Suzuka). Variedad visual y jugable no falta.

__________________________________________________________________________________________

Diversión al volante: en los ‘ Red Bull Racing Road Trips ’, pilotos de Fórmula 1 como Mark Peerstallen —perdón— Max Verstappen o Yuki Tsunoda exploran ciudades de Grandes Premios por todo el mundo. Y, por supuesto, el entretenimiento no se queda fuera, como demuestra una carrera de karts improvisados en Canadá.

11 minutos Los pilotos de F1 corren en soapboxes en Montreal Los pilotos de F1 Max Verstappen y Sergio Pérez compiten en una carrera de karts soapbox contra Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo.

03 Carreras divertidas con componente táctico

En pista, Formula Legends hace muchas cosas bien y convence con un gameplay variado. Gran parte del mérito está en cómo se sienten las distintas eras de la Fórmula 1. Los monoplazas de los años sesenta y setenta son mucho más difíciles de controlar que los actuales, sobre todo si se corre sin ayudas como el ABS o el control de tracción.

Las paradas en boxes se presentan como un minijuego © 3DClouds

Bajo la capa arcade se esconde además una estructura muy táctica que recompensa el buen ‘timing’, la estrategia adecuada y el dominio del coche. Las paradas en boxes, por ejemplo, no son un descanso, sino que incorporan un minijuego de ‘quick time’ que exige precisión para volver a pista lo antes posible con combustible y neumáticos nuevos.

Eres más rápido en el asfalto oscuro de la línea de carrera © 3DClouds

Mecánicas como el rebufo, una simulación precisa de la trazada ideal o pistas deslizantes cuando aparece la lluvia dinámica aportan una profundidad notable al conjunto.

Especialmente destacable es el manejo, sencillo pero con matices, de los monoplazas. Mantener el coche en pista resulta accesible, pero para ser realmente rápido hace falta talento… o muchas horas de práctica.

04 Modo historia, contrarreloj y más

El modo principal de Formula Legends es, sin duda, el modo historia, en el que el objetivo es competir en pequeños campeonatos de distintas épocas frente a pilotos controlados por la IA.

En el modo historia te abres camino a través de diferentes épocas © 3DClouds

Cada capítulo se basa de forma muy libre en temporadas reales de la historia de la Fórmula 1, aunque no hay que esperar una narrativa elaborada ni grandes contextos históricos. Se trata más bien de campeonatos encadenados, carrera tras carrera.

Además del modo historia, el juego incluye los modos clásicos de cualquier título de carreras. Podéis disputar carreras sueltas o campeonatos contra la IA, o marcar vuestros mejores tiempos en el contrarreloj y compararlos con jugadores de todo el mundo.

Lo que sí se echa en falta, al menos por ahora, es un modo multijugador propiamente dicho. No es posible competir ni en local ni online contra otros jugadores, algo que resulta una pena.

Formula Legends es un enfoque fresco y divertido de un juego de F1 © 3DClouds

A cambio, la inteligencia artificial se comporta de forma muy sólida y ofrece un estilo de conducción creíble que, según el nivel de dificultad, puede poneros en serios aprietos. Incluso las carreras en solitario suelen mantenerse emocionantes hasta la última vuelta.

05 De fans de la F1 para fans de la F1

Formula Legends deja claro que es un juego hecho por y para amantes de la Fórmula 1. Este arcade destaca por su diversión al volante, un manejo excelente y una profundidad inesperada que invita a mejorar carrera tras carrera.

Gracias a la gran cantidad de vehículos y circuitos desbloqueables, el contenido es suficiente para manteneros pegados a la pantalla durante bastante tiempo. Además, el soporte para mods permite crear diseños personalizados de coches y cascos. Solo queda desear que el equipo de desarrollo termine incorporando un modo multijugador en el futuro.