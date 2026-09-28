Una captura de pantalla de GTA 6 muestra al personaje Dre'Quan Priest en un estudio de grabación.
© Rockstar Games
Videojuegos

GTA 6: todas las canciones, álbumes y emisoras de radio confirmadas

De The Album a V-Rock, repasamos todo lo que se conoce sobre la banda sonora de GTA 6, desde las canciones confirmadas hasta las emisoras de radio, el lanzamiento y las últimas novedades.
Por Phil Briel
7 minutos de lecturaPublished on

Resumen

  1. 1
    GTA 6: The Album – Todo lo que necesitas saber
  2. 2
    Banda sonora de GTA 6: ediciones en vinilo y CD
  3. 3
    Banda sonora de GTA 6: canciones confirmadas de los tráilers y Extended …
  4. 4
    Emisoras de radio de GTA 6: lo que sabemos hasta ahora
  5. 5
    ¿Recuperará GTA 6 las emisoras clásicas de Vice City?
  6. 6
    ¿Cuándo se conocerá la banda sonora completa de GTA 6?
  7. 7
    Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6
La música forma parte de la identidad de Grand Theft Auto desde sus primeras entregas y GTA 6 mantendrá esa relación. Rockstar Games ha confirmado incluso un álbum independiente, Grand Theft Auto VI: The Album, creado específicamente para acompañar al juego.
Este artículo reúne las canciones confirmadas, las emisoras de radio conocidas y las últimas informaciones sobre la música de GTA 6. Lo iremos actualizando a medida que Rockstar haga nuevos anuncios.
01

GTA 6: The Album – Todo lo que necesitas saber

Pocas sagas de videojuegos han construido una relación tan estrecha con la música como Grand Theft Auto. Royce Da 5'9" apareció en GTA 3, Deadmau5 en GTA 4 y Dr Dre en Grand Theft Auto V, mientras que GTA: Vice City convirtió su selección musical de los años 80 en una de sus señas de identidad, con artistas como Iron Maiden y Run-DMC.
El 19 de noviembre, cuando GTA 6 llegue al mercado, la música volverá a tener un papel destacado en la forma de recorrer y descubrir su mundo abierto.

Red Bull Original

Red Bull Energy Drink

Más información
Red Bull Energy Drink
GTA 6: The Album – Fecha de lanzamiento, sello y canciones
Portada de Grand Theft Auto VI: The Album

GTA 6 va a tener su propio álbum con la banda sonora

© Rockstar Games

  • Fecha de lanzamiento: 19 de noviembre de 2026, junto con GTA 6
  • Sello discográfico: Atlantic Records, en colaboración con Rockstar Games
  • Número de canciones: 34 temas nuevos y exclusivos
  • Formatos: streaming, vinilo y CD
Rockstar presentó Grand Theft Auto VI: The Album el 17 de septiembre de 2026. El álbum, producido junto a Atlantic Records, se publicará el 19 de noviembre de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de GTA 6.
La selección estará formada por 34 canciones creadas en exclusiva para el juego. Rockstar explica que recorrerán distintos géneros y que su objetivo es reflejar el ambiente de Vice City y del estado de Leonida.
Seis singles de GTA 6: The Album ya están disponibles en las principales plataformas de streaming. Son estos:
  • Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)
  • Travis Scott – RHYNO (producida por Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic
  • Morgan Wallen – Last Thing You Need
  • Rauw Alejandro – Macacoa 2000
  • Keith Richards – Bright Lights, Big City
Las seis canciones permiten conocer una parte de lo que prepara Rockstar. Hip-hop, pop, música latina, country y rock ya están presentes, con una combinación que apunta a una banda sonora amplia y con espacio para distintos públicos.
02

Banda sonora de GTA 6: ediciones en vinilo y CD

La portada de Grand Theft Auto VI: The Album muestra una versión en vinilo de la banda sonora de GTA 6.

Grand Theft Auto VI: The Album también va a salir en vinilo

© Rockstar Games

GTA 6: The Album contará además con ediciones físicas, pese a que GTA 6 se lanzará inicialmente solo en formato digital.
Rockstar Games pondrá a la venta varias versiones en vinilo y CD. Entre las ediciones exclusivas disponibles a través de su página oficial habrá un vinilo limitado con líquido en su interior, otro con efecto salpicado y un CD con caja jewel case. Algunos distribuidores ofrecerán además sus propias versiones en vinilo de distintos colores y con diseños exclusivos.
03

Banda sonora de GTA 6: canciones confirmadas de los tráilers y Extended Look

El álbum no será la única selección musical asociada a GTA 6. Rockstar Games ya ha confirmado varias canciones con licencia que aparecen en los tráilers y en la presentación Extended Look.
Estas son las canciones que pudieron escucharse en los dos tráilers:
  • Tom Petty – Love Is a Long Road
  • The Pointer Sisters – Hot Together
  • Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight
  • Tammy Wynette – Talkin’ to Myself Again
  • Zenglen – Child Support
  • Jay Ferguson – Thunder Island
Una captura de pantalla del paquete «Vintage Vice City» de GTA 6 muestra a Jason y Lucía bailando en una discoteca.

El pack «Vintage Vice City» te trae el ambiente de los 80

© Rockstar Games

El Extended Look, publicado el 27 de agosto de 2026, amplió la lista con otras 14 canciones:
  • Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles
  • Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town
  • Kodak Black – Skrilla
  • The Bellamy Brothers – Let Your Love Flow
  • Def Leppard – Love Bites
  • Depeche Mode – People Are People
  • Captain & Tennille – But I Think It’s a Dream
  • Prefab Sprout – Cars and Girls
  • !!! feat. Meah Pace – Off the Grid
  • Cliff Richard – Devil Woman
  • Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)
  • Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)
  • Aluna & Jayda G – Mine O' Mine
  • Elderbrook & Bob Moses – Inner Light
Todas estas canciones forman parte del Extended Look oficial. Eso no implica, sin embargo, que vayan a sonar en las emisoras de radio del juego. Rockstar Games todavía no ha confirmado su presencia en ellas.
04

Emisoras de radio de GTA 6: lo que sabemos hasta ahora

Una captura de pantalla de Grand Theft Auto VI muestra al protagonista, Jason, con una camiseta de V-Rock.

Jason luce el logotipo de V-Rock

© Rockstar Games

La variedad musical será uno de los elementos de la experiencia sonora de GTA 6. Como en anteriores entregas, Rockstar repartirá las canciones entre diferentes emisoras, cada una con su propia programación y sus presentadores, para acompañar los desplazamientos por Leonida.
Hasta el momento solo hay una emisora confirmada oficialmente para Grand Theft Auto 6: V-Rock.
La pista apareció en un breve vídeo publicado en la página oficial de GTA 6. Jason lleva una camiseta con el logotipo de V-Rock, la emisora dedicada al rock que ya apareció en GTA: Vice City.
Las filtraciones también han mostrado una posible lista de emisoras después de que unas imágenes de juego dejaran ver accidentalmente el menú de radio. Ninguna de las siguientes ha sido confirmada por Rockstar:
  • Kaleidoscope FM
  • Worldwide FM
  • Cocoteo FM
  • Emotion 98.3
  • Radio ON-U
  • Symphony FM
  • Back Country Radio
  • Stockyard FM
  • Dirty South Classics
  • CircoLoco Records Radio
  • The Wipe
  • La Ola
  • The Chamber 106.6
05

¿Recuperará GTA 6 las emisoras clásicas de Vice City?

Una captura de pantalla de GTA 6 muestra a los raperos ficticios de Real Dimez en el estudio

Los raperos ficticios Real Dimez — Bae-Luxe y Roxy— aparecen en GTA 6

© Rockstar Games

La posible presencia de V-Rock y Emotion 98.3 ha alimentado la posibilidad de que dos emisoras del GTA: Vice City original regresen en GTA 6. Rockstar, sin embargo, todavía no ha confirmado que ninguna de las dos forme parte de la versión final.
Otra de las opciones que aparecen en las filtraciones es CircoLoco Records Radio. El sello CircoLoco mantiene una colaboración con Rockstar desde 2021 y ya participó en emisoras como MOTOMAMI Los Santos, incluida en GTA Online.
También se ha especulado con una emisora centrada en música latina o caribeña, una opción relacionada con la ubicación de Vice City y su proximidad geográfica con Cuba. Otra posibilidad sería recuperar una emisora basada en entrevistas y programas, siguiendo el modelo de K-Chat o VCPR de anteriores entregas.
Ninguna de estas opciones ha sido confirmada por Rockstar, por lo que habrá que esperar al lanzamiento para conocer la configuración definitiva de la radio.
06

¿Cuándo se conocerá la banda sonora completa de GTA 6?

Una captura de pantalla de GTA 6 muestra a Lucía Caminos entrenando con una barra y unos auriculares puestos.

El entrenamiento tiene un efecto realista en el físico

© Rockstar Games

La lista completa de canciones de GTA 6: The Album y el catálogo definitivo de emisoras de radio no se conocerán hasta el lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre de 2026.
GTA 5 llegó con más de 240 canciones repartidas entre 17 emisoras. GTA 6 podría ofrecer una cantidad similar de música, aunque Rockstar todavía no ha precisado cuántos temas estarán disponibles en la versión final.
La compañía también ha adelantado otras novedades relacionadas con el sonido del juego, entre ellas una banda sonora dinámica y lo que define como "la próxima evolución de la radio dentro del juego".
Qué supondrán exactamente estas funciones será una de las cuestiones que se resolverán cuando GTA 6 llegue finalmente a las manos de los jugadores.
07

Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Story

Details

GTA 6 hub

Todo lo que necesitas saber sobre la fecha de lanzamiento, los personajes y mucho más

GTA 6 Extended Look

Todo lo que descubrimos con las nuevas imágenes

GTA 6 fascinating facts

Detalles sorprendentes que incluso los fans más acérrimos podrían desconocer

Every GTA 6 location

Ordenados según las ganas de los fans de jugar en ellos

Driveable vehicles

Todos los aviones, coches, motos y helicópteros de GTA 6 descubiertos hasta ahora

GTA 6 wish list

Las funciones que los fans quieren ver

GTA protagonists

La clasificación definitiva de los protagonistas de la saga

Every side activity

Todas las actividades que descubrimos en el segundo tráiler de Grand Theft Auto VI

The 7 best games to play

Qué jugar mientras esperamos a GTA 6

The road to GTA 6

Todos los juegos principales de la saga, de mejor a peor

From the city to the swamp

Un vistazo más detallado al mapa de Grand Theft Auto VI

The 8 best missions

Las mejores escapadas de toda la historia de la saga

Racing in GTA 6

Un repaso a los distintos formatos y características

GTA 6 gameplay

Los detalles clave que quizá se te hayan escapado

Lucia in GTA 6

Su historia, personalidad y papel en el juego

Jason in GTA 6

Su pasado, personalidad y papel en el juego

Sobre el autor

Videojuegos
Gaming