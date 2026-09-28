GTA 6: todas las canciones, álbumes y emisoras de radio confirmadas

La música forma parte de la identidad de Grand Theft Auto desde sus primeras entregas y GTA 6 mantendrá esa relación. Rockstar Games ha confirmado incluso un álbum independiente, Grand Theft Auto VI: The Album, creado específicamente para acompañar al juego.

Este artículo reúne las canciones confirmadas, las emisoras de radio conocidas y las últimas informaciones sobre la música de GTA 6. Lo iremos actualizando a medida que Rockstar haga nuevos anuncios.

01 GTA 6: The Album – Todo lo que necesitas saber

Pocas sagas de videojuegos han construido una relación tan estrecha con la música como Grand Theft Auto. Royce Da 5'9" apareció en GTA 3, Deadmau5 en GTA 4 y Dr Dre en Grand Theft Auto V, mientras que GTA: Vice City convirtió su selección musical de los años 80 en una de sus señas de identidad, con artistas como Iron Maiden y Run-DMC.

El 19 de noviembre, cuando GTA 6 llegue al mercado, la música volverá a tener un papel destacado en la forma de recorrer y descubrir su mundo abierto.

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GTA 6: The Album – Fecha de lanzamiento, sello y canciones

GTA 6 va a tener su propio álbum con la banda sonora © Rockstar Games

Fecha de lanzamiento: 19 de noviembre de 2026, junto con GTA 6

Sello discográfico: Atlantic Records, en colaboración con Rockstar Games

Número de canciones: 34 temas nuevos y exclusivos

Formatos: streaming, vinilo y CD

Rockstar presentó Grand Theft Auto VI: The Album el 17 de septiembre de 2026. El álbum, producido junto a Atlantic Records, se publicará el 19 de noviembre de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de GTA 6.

La selección estará formada por 34 canciones creadas en exclusiva para el juego. Rockstar explica que recorrerán distintos géneros y que su objetivo es reflejar el ambiente de Vice City y del estado de Leonida.

Seis singles de GTA 6: The Album ya están disponibles en las principales plataformas de streaming. Son estos:

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (producida por Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Las seis canciones permiten conocer una parte de lo que prepara Rockstar. Hip-hop, pop, música latina, country y rock ya están presentes, con una combinación que apunta a una banda sonora amplia y con espacio para distintos públicos.

02 Banda sonora de GTA 6: ediciones en vinilo y CD

Grand Theft Auto VI: The Album también va a salir en vinilo © Rockstar Games

GTA 6: The Album contará además con ediciones físicas, pese a que GTA 6 se lanzará inicialmente solo en formato digital.

Rockstar Games pondrá a la venta varias versiones en vinilo y CD. Entre las ediciones exclusivas disponibles a través de su página oficia l habrá un vinilo limitado con líquido en su interior, otro con efecto salpicado y un CD con caja jewel case. Algunos distribuidores ofrecerán además sus propias versiones en vinilo de distintos colores y con diseños exclusivos.

03 Banda sonora de GTA 6: canciones confirmadas de los tráilers y Extended Look

El álbum no será la única selección musical asociada a GTA 6. Rockstar Games ya ha confirmado varias canciones con licencia que aparecen en los tráilers y en la presentación Extended Look.

Estas son las canciones que pudieron escucharse en los dos tráilers:

Tom Petty – Love Is a Long Road

The Pointer Sisters – Hot Together

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tammy Wynette – Talkin’ to Myself Again

Zenglen – Child Support

Jay Ferguson – Thunder Island

El pack «Vintage Vice City» te trae el ambiente de los 80 © Rockstar Games

El Extended Look , publicado el 27 de agosto de 2026, amplió la lista con otras 14 canciones:

Birdman ft. Lil Wayne – Pop Bottles

Sexyy Red & Tay Keith – Pound Town

Kodak Black – Skrilla

The Bellamy Brothers – Let Your Love Flow

Def Leppard – Love Bites

Depeche Mode – People Are People

Captain & Tennille – But I Think It’s a Dream

Prefab Sprout – Cars and Girls

!!! feat. Meah Pace – Off the Grid

Cliff Richard – Devil Woman

Chimbala & Omega – Se Me Nota (Agárrame)

Phil Collins – Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Aluna & Jayda G – Mine O' Mine

Elderbrook & Bob Moses – Inner Light

Todas estas canciones forman parte del Extended Look oficial. Eso no implica, sin embargo, que vayan a sonar en las emisoras de radio del juego. Rockstar Games todavía no ha confirmado su presencia en ellas.

04 Emisoras de radio de GTA 6: lo que sabemos hasta ahora

Jason luce el logotipo de V-Rock © Rockstar Games

La variedad musical será uno de los elementos de la experiencia sonora de GTA 6. Como en anteriores entregas, Rockstar repartirá las canciones entre diferentes emisoras, cada una con su propia programación y sus presentadores, para acompañar los desplazamientos por Leonida.

Hasta el momento solo hay una emisora confirmada oficialmente para Grand Theft Auto 6: V-Rock.

La pista apareció en un breve vídeo publicado en la página oficial de GTA 6. Jason lleva una camiseta con el logotipo de V-Rock, la emisora dedicada al rock que ya apareció en GTA: Vice City.

Las filtraciones también han mostrado una posible lista de emisoras después de que unas imágenes de juego dejaran ver accidentalmente el menú de radio. Ninguna de las siguientes ha sido confirmada por Rockstar:

Kaleidoscope FM

Worldwide FM

Cocoteo FM

Emotion 98.3

Radio ON-U

Symphony FM

Back Country Radio

Stockyard FM

Dirty South Classics

CircoLoco Records Radio

The Wipe

La Ola

The Chamber 106.6

05 ¿Recuperará GTA 6 las emisoras clásicas de Vice City?

Los raperos ficticios Real Dimez — Bae-Luxe y Roxy— aparecen en GTA 6 © Rockstar Games

La posible presencia de V-Rock y Emotion 98.3 ha alimentado la posibilidad de que dos emisoras del GTA: Vice City original regresen en GTA 6. Rockstar, sin embargo, todavía no ha confirmado que ninguna de las dos forme parte de la versión final.

Otra de las opciones que aparecen en las filtraciones es CircoLoco Records Radio. El sello CircoLoco mantiene una colaboración con Rockstar desde 2021 y ya participó en emisoras como MOTOMAMI Los Santos, incluida en GTA Online.

También se ha especulado con una emisora centrada en música latina o caribeña, una opción relacionada con la ubicación de Vice City y su proximidad geográfica con Cuba. Otra posibilidad sería recuperar una emisora basada en entrevistas y programas, siguiendo el modelo de K-Chat o VCPR de anteriores entregas.

Ninguna de estas opciones ha sido confirmada por Rockstar, por lo que habrá que esperar al lanzamiento para conocer la configuración definitiva de la radio.

06 ¿Cuándo se conocerá la banda sonora completa de GTA 6?

El entrenamiento tiene un efecto realista en el físico © Rockstar Games

La lista completa de canciones de GTA 6: The Album y el catálogo definitivo de emisoras de radio no se conocerán hasta el lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

GTA 5 llegó con más de 240 canciones repartidas entre 17 emisoras. GTA 6 podría ofrecer una cantidad similar de música, aunque Rockstar todavía no ha precisado cuántos temas estarán disponibles en la versión final.

La compañía también ha adelantado otras novedades relacionadas con el sonido del juego, entre ellas una banda sonora dinámica y lo que define como "la próxima evolución de la radio dentro del juego".

Qué supondrán exactamente estas funciones será una de las cuestiones que se resolverán cuando GTA 6 llegue finalmente a las manos de los jugadores.

07 Todo lo que sabemos hasta ahora sobre GTA 6

Sobre el autor ¿Quién es Phil Briel? Phil es el creador de [ nophilterde ] y antiguo jugador profesional de esports en títulos como Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport y FIFA, tanto en PC como en consolas. Anteriormente trabajó como editor para distintos medios y revistas especializados en videojuegos.