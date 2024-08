Todo lo que necesitas saber sobre la historia del baile

Red Bull Dance Your Style Red Bull Dance Your Style es el reto definitivo para los bailarines que buscan asombrar a su público y crear una verdadera conexión con él.

junto a los Red Bull BC One All Stars en una competición de élite, cualquier lugar es un escenario y nada está fuera de los límites.

Y si crees que tienes talento en una disciplina de baile callejero, ¿por qué no compites en el Red Bull Dance Your Style, una competición abierta a todos, que acoge por igual a poppers y lockers, fans de la música house y top del hip-hop? Los DJ pinchan temas conocidos al azar, desafiando la habilidad del bailarín para interpretar y adaptar

Pero antes de que empieces a calentar, aquí va una lección de historia diferente, que te explicará todo lo que probablemente no sabías sobre el baile.

Red Bull Dance Your Style es una competición diferente …

Un competidor vuela en un evento de Red Bull Dance Your Style

Al igual que muchos grandes bailarines, los breakers aprovechan el uso del cuerpo, la acción, el espacio, el tiempo y la energía de una forma que les ayuda a mostrar unas habilidades físicas extraordinarias, al tiempo que rinden homenaje a estos orígenes de una riqueza única. No hay más que ver cualquier evento del

Aquí tienes más información sobre el Red Bull BC One:

Desde sus orígenes a las enérgicas batallas de hoy. Sube el volumen y disfruta con la historia del Red Bull BC One.

Los orígenes de la danza se remontan a la era prehistórica, lo que sugiere que cuando no estaban cazando con lanzas, a los primeros humanos primitivos les gustaba pasárselo bien. Se cree que muchos de estos primeros movimientos rítmicos se hacían como preparación para una batalla o una cacería. En 1918, se encontró una de las primeras interpretaciones de la danza garabateada en la Roca dels Moros en El Cogul, Cataluña, que se remonta al año 5.000 a.C.

En Norteamérica, la forma más antigua de danza no fue el Charleston, sino que probablemente surgió de grupos indígenas que creían que la danza podía ayudarles a ganarse el favor de los poderes superiores. Las Danzas de la Lluvia se utilizaban para atraer los aguaceros a las cosechas, la Danza del Pisotón ayudaba a curar a los enfermos y la Danza del Sol, según se creía, unía el cuerpo y el espíritu en una feliz unión.

Al igual que el lenguaje cambia rápidamente, hay bailes que surgen de una tendencia o un movimiento, convirtiéndose en su propio subgénero o sonido, como cuando el crunk explotó en los estados del sur de EE.UU. a principios de los años noventa, aportando al hip-hop una nueva vibración más cruda y fiestera. Novedad o no, los movimientos de baile que siguieron al crunk ayudaron a dar paso a nuevos artistas y sonidos de aquella época.

También es fácil olvidar el papel que han desempeñado los vídeos musicales a la hora de incrustar las tendencias de baile en el subconsciente del público, concretamente a finales del siglo XX en canales como la MTV, donde el público podía pasarse horas replicando frente al televisor los movimientos de sus artistas y grupos favoritos. El vídeo musical también puede ayudar a restablecer tendencias de baile: en 1998, una década después de que los pioneros del hip-hop Run-DMC lanzaran la deliciosa canción It's Tricky, el DJ Jason Nevins lanzó una remezcla especial de baile de la canción, con un vídeo musical de bailarines de breakdance de la época de los 90 luchando entre sí en un almacén abandonado. Contribuyendo a que el break se convirtiera en una tendencia dominante, no había una gran historia, ni actuaciones ni efectos especiales, sino movimientos de baile alucinantes mientras dos grupos se enfrentaban al son de un radiocasete.

Hay grandes bailarinas y luego hay grandes bailarinas con postres que llevan su nombre. Anna Pavolova no fue simplemente la mejor bailarina de su Rusia natal, sino una sensación mundial gracias a sus obras, entre ellas El cisne moribundo, que la vio bendecida con su propio pastel durante una gira por Australasia. A principios del siglo XX, Pavolva fue una auténtica superestrella capaz de agotar las entradas de enormes teatros. Falleció con sólo 49 años durante una gira por La Haya, donde le diagnosticaron una neumonía, pero se negó a ser operada, insistiendo: "Si no puedo bailar, prefiero estar muerta".

