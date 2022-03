No puedes llamar a tu montura si los enemigos la han atacado mientras estaba lejos de ti. Porque, sí, otras máquinas y enemigos humanos atacarán tus monturas si las encuentran. También existe la posibilidad de que el hackeo aplicado a la montura se cancele, lo que significa que la máquina podría simplemente alejarse mientras tú estás explorando. Es probable que se pierda para siempre si no encuentras la opción de recuperación de montura en tu inventario.

: Las monturas tienen un modo de piloto automático, como en Zero Dawn y otros juegos de mundo abierto. Cuando montas en uno, si sueltas el stick analógico izquierdo mientras te mueves, seguirá automáticamente el camino por el que vas, e incluso intentará tomar la ruta de una búsqueda activa si la tienes. Solo hay que tener cuidado con los giros a alta velocidad, ya que las monturas son bastante malas en estas situaciones. Para realizar ajustes, o para recuperar el control total, basta con utilizar de nuevo el stick analógico izquierdo. Si mantienes pulsado el botón de ralentización, podrás pasar de un sprint a toda velocidad a una parada completa. Por el contrario, puedes mantener pulsado el botón de aceleración para ir cada vez más rápido, en lugar de pulsarlo repetidamente.

Puede que no lo sepas, pero el icono azul y blanco sobre tu montura indica su nivel de lealtad hacia ti. Cada vez que recibe daño, el medidor baja. Cuando se agota, tu montura te es hostil. Si aún no se ha vuelto contra ti, la lealtad de una montura puede recuperarse reparándola. Así que recuerda mantener tu relación con tu bella dama con destornilladores regulares. Esto evitará desagradables sorpresas.

Tu primera montura en el juego es el Charger, una máquina parecida a un carnero que encontrarás en los rebaños al principio del juego. Empiezas el juego directamente con los componentes necesarios para montar un Charger, así que puedes conseguir esta montura en cuanto la veas para ayudarte a moverte rápidamente. Los Chargers son rápidos pero débiles, así que ten en cuenta que no podrán recibir mucho daño si tienes problemas para montarlos.

