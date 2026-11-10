Verstappen remonta de la P21 al podio bajo la lluvia en Brasil

La lluvia y las condiciones cambiantes marcaron el GP de Brasil, donde Max Verstappen protagonizó una remontada desde la 21.ª posición hasta el segundo escalón del podio. El cambio de la unidad de potencia antes de la carrera le supuso una penalización de 30 posiciones en la parrilla, por lo que tuvo que arrancar desde el fondo. A pesar de ello, fue recuperando terreno hasta cruzar la meta segundo. Una actuación que también le valió el reconocimiento como Piloto del Día y le permitió prolongar su racha de resultados entre los tres primeros.

01 Cómo pasó Verstappen de la última fila de la parrilla al podio

Brasil ha sido testigo de algunas de las mejores carreras de Verstappen © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen compartió la última fila de la parrilla con Lewis Hamilton. Los dos excampeones del mundo comenzaron a ganar posiciones desde la primera vuelta. El neerlandés no tuvo una buena salida, que él mismo atribuyó a un "tiempo de reacción muy lento porque sujeté mal el embrague", pero eso no le impidió completar el primer giro en la 12.ª posición, nueve puestos por delante de donde había arrancado.

En la primera curva adelantó a Gabriel Bortoleto por el exterior. Después, aprovechó la tracción a la salida de las curvas tres y cuatro para superar a Lance Stroll y Pierre Gasly en la recta siguiente. Poco después repitió la maniobra y adelantó a otros dos pilotos por el exterior en dos curvas consecutivas.

Su siguiente objetivo fue Charles Leclerc, al que superó por fuera antes de lanzarse por el interior en una frenada tardía. Así alcanzó la P14. A continuación, aprovechó el rebufo en la recta de meta y volvió a apurar la frenada en la primera curva para ganar otras dos posiciones y situarse 12º.

Quotation Adelanté a muchos coches y, de hecho, mi primer stint con los neumáticos intermedios fue realmente bueno Max Verstappen

En la segunda vuelta dejó atrás a Ollie Bearman y Carlos Sainz para entrar entre los diez primeros. Su mayor agarre le permitió encontrar espacio por el exterior de las curvas y seguir avanzando. Al comienzo de la quinta vuelta ya ocupaba la séptima posición. También consiguió adelantar a Oscar Piastri por el interior, aunque el australiano recuperó el puesto cuando Verstappen perdió tracción a la salida de la curva. El neerlandés no tardó en devolverle la maniobra y completó el adelantamiento en la siguiente curva, al inicio de la tercera vuelta. Después hizo lo propio con Alex Albon, apurando la frenada al final de la recta de atrás.

En la octava vuelta superó a Nico Hulkenberg para colocarse sexto y poco después ganó otra posición cuando Liam Lawson le dejó pasar. La entrada en boxes de los primeros pilotos para montar neumáticos de seco, en la vuelta 16, le permitió alcanzar momentáneamente la segunda plaza antes de realizar su propia parada.

Una vez completadas las paradas y después del trompo de George Russell en el pit lane, Isack Hadjar dejó pasar a su compañero de equipo para que Verstappen pudiera recuperar la segunda posición. Sin embargo, los problemas de equilibrio de su monoplaza le impidieron acercarse a Lando Norris, que rodaba en cabeza. Finalmente, terminó a 14,6 segundos del ganador.

02 ¿Cómo afecta el resultado de Brasil al campeonato?

Verstappen ha subido muchas veces al podio en las últimas carreras © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

El segundo puesto conseguido en México permitió a Verstappen pasar de la cuarta a la segunda posición del campeonato. Su resultado en Brasil ha reforzado esa posición y ahora cuenta con 17 puntos de ventaja sobre George Russell, tercero. Su objetivo es repetir el resultado de 2025 y terminar como subcampeón del mundo por segunda temporada consecutiva.

En sus últimas 13 carreras ha conseguido 11 podios. Durante ese mismo periodo, solo Kimi Antonelli, campeón de esta temporada, ha subido más veces al podio.

Esta racha comenzó en el GP de Austria, la carrera de casa de Oracle Red Bull Racing. Desde entonces, Verstappen ha terminado ocho veces segundo o tercero y ha sumado tres victorias. Las únicas excepciones fueron los Grandes Premios de Países Bajos y Gran Bretaña, que acabaron con sendos abandonos.

Pese a esos dos resultados, su regularidad en el resto de carreras ha mantenido su candidatura al subcampeonato. El segundo puesto de Brasil es una nueva muestra de ello.

03 Verstappen analiza su actuación en Brasil

«Ha sido una carrera complicada», dijo Verstappen © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Después de terminar segundo, Verstappen hizo balance de una carrera en la que las primeras vueltas resultaron decisivas. "Sí, ha sido una carrera complicada. Creo que las primeras vueltas fueron muy importantes. Adelanté a muchos coches y, de hecho, mi primer stint con los neumáticos intermedios fue realmente bueno. Por desgracia, después no sé si sufrimos algún tipo de daño, porque el coche se comportaba de una manera completamente distinta a todo lo que había sentido durante el fin de semana".

Aunque no se llegó a concretar qué problema había sufrido el monoplaza, Verstappen explicó que tenía mucho sobreviraje en las curvas rápidas. La pérdida de velocidad que provocaba este comportamiento le impidió acercarse a Lando Norris.

"Pero, teniendo en cuenta que salía desde la P21 y he terminado segundo en el podio, es un resultado muy bueno".

El neerlandés también destacó la importancia de la experiencia para gestionar una remontada de este tipo y saber cuándo asumir riesgos. "Supongo que la experiencia acumulada durante todos estos años ayuda mucho, tanto para afrontar las dificultades durante una carrera como para saber cuándo no hay que arriesgar demasiado", explicó. Eso sí, terminó con una pequeña broma sobre su próxima salida: le gustaría "arrancar un poco más adelante".

04 Las cifras de Verstappen esta temporada siguen creciendo

Max Verstappen celebra su sexta victoria en el Gran Premio de México © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen ocupa la segunda posición del Campeonato de Pilotos, a 111 puntos del campeón, Kimi Antonelli.

Con 12 podios, es el segundo piloto que más veces ha subido al cajón, por detrás de Antonelli, que suma 16. George Russell ocupa la siguiente posición con ocho.

Si no se tienen en cuenta los abandonos, Verstappen presenta una media de 2,94 en sus posiciones de llegada, frente al 2,73 de Antonelli.

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Desde el GP de Austria, y también sin contar las carreras que no pudo terminar, la media del neerlandés mejora hasta el segundo puesto. En ese mismo periodo, Antonelli registra una media de 3,46.

05 Qué significa el estado de forma de Verstappen para el resto de la temporada

Verstappen felicita a Kimi Antonelli por su título © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen ha mantenido su ritmo de puntuación en las últimas carreras, mientras Oracle Red Bull Racing continúa desarrollando su monoplaza de 2026.

Después de subir al podio en Austria, abandonó en Silverstone y terminó tercero en Bélgica. A continuación, fue segundo en el GP de Hungría, antes de sufrir otro abandono en el Gran Premio de Países Bajos, disputado en casa. Antonelli se impuso en las dos carreras siguientes, en Italia y España, aunque el piloto de Oracle Red Bull Racing consiguió un tercer y un segundo puesto, respectivamente.

Más adelante llegaron las victorias de Verstappen en los Grandes Premios de Baréin y Singapur. Después fue tercero en Austin, Texas, antes de ganar en México y colocarse segundo en la clasificación. El resultado de Brasil, donde volvió a terminar segundo, le permite afianzar esa posición.

06 El objetivo de Verstappen para el resto de la temporada

Oracle Red Bull Racing presentó un importante paquete de mejoras en Austria © Getty Images/Red Bull Content Pool

Aunque nadie puede alcanzar a Antonelli en la primera posición, la lucha por el subcampeonato sigue abierta. Entre Verstappen, segundo, y Lando Norris, sexto, solo hay 33 puntos de diferencia.

George Russell está a 17 puntos del neerlandés, Lewis Hamilton ocupa la cuarta posición a 18 y Charles Leclerc es quinto, a 28.

Con tres carreras por delante, el subcampeonato es el objetivo al que pueden aspirar Max Verstappen y Oracle Red Bull Racing. Los últimos resultados han reforzado sus opciones de terminar la temporada en esa segunda posición.

Esta es la clasificación de pilotos de F1 después del GP de Brasil:

Posición Piloto Equipo Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 390 2 Max Verstappen Red Bull Racing 279 3 George Russell Mercedes 262 4 Lewis Hamilton Ferrari 261 5 Charles Leclerc Ferrari 249 6 Lando Norris McLaren 246 7 Oscar Piastri McLaren 152 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 122 9 Liam Lawson Racing Bulls 89 10 Pierre Gasly Alpine 42

La próxima prueba del calendario de F1 2026 será el GP de Las Vegas, que se disputará el domingo 22 de noviembre. Después quedarán otras dos carreras para cerrar la temporada.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Hopkins? Tom es periodista y editor especializado en videojuegos y deportes, con más de diez años de experiencia. Ha dirigido equipos editoriales en medios como Gfinity y Twinfinite, donde ha ejercido como redactor jefe. Es experto en Fórmula 1, fútbol, EA Sports FC y otros ámbitos del deporte y los videojuegos.