De P24 a P9: la remontada de Max Verstappen en Portimão con el GT3

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen , protagonizó una remontada en su debut en el GT World Challenge Europe en Portimão. Max Verstappen pasó de la 24.ª a la novena posición durante los 45 minutos que estuvo al volante del Mercedes-AMG GT3.

Después de debutar en las 24 Horas de Nürburgring y de superar a un centenar de rivales para ganar la carrera de karts Max vs 100 a principios de año, Verstappen aprovechó un fin de semana libre de la Fórmula 1 para competir junto a sus compañeros Chris Lulham y Ben Barnicoat en la carrera de tres horas que cerraba la temporada en el circuito portugués. El neerlandés dejó por un momento su Oracle Red Bull Racing RB22 para afrontar este nuevo reto al volante de un GT3.

"Me lo pasé bien", explicó después de la carrera . "Nuestro coche tenía muy buen ritmo y hubo mucho caos a mi alrededor mientras intentaba avanzar. Remontar desde la P24 hasta terminar novenos fue un resultado muy bueno".

Quotation Hubo mucho caos a mi alrededor Max Verstappen

01 ¿Cómo se desarrolló la carrera GT3 en Portimão?

Una penalización hizo que el equipo Verstappen Racing se quedara en el 24º © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

El Mercedes-AMG Team Verstappen Racing tomó la salida desde la 13.ª posición de la parrilla, después de clasificarse 15.º y beneficiarse de las sanciones impuestas a otros equipos. El conjunto mostró un ritmo competitivo en los primeros compases y comenzó a acercarse a los puestos delanteros.

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Ben Barnicoat fue el encargado de iniciar la carrera con el objetivo de ganar posiciones desde la salida. Adelantó a dos rivales en las primeras curvas y se situó undécimo. Se mantuvo en esa posición durante los siguientes 20 minutos y entró en el top 10 después de 12 vueltas. Chris Lulham tomó entonces el relevo y adelantó al Ford Mustang número 64 para colocar al equipo en la sexta plaza.

La situación cambió tras una resalida posterior a la intervención del coche de seguridad. Cuando quedaba algo más de una hora de carrera, Lulham colisionó con Luca Stolz, piloto de otro Mercedes, que acabó haciendo un trompo. Los comisarios sancionaron a Verstappen Racing con un drive-through, una penalización que obliga al piloto a atravesar el pit lane a velocidad reducida.

La sanción relegó al equipo hasta la 24.ª posición. Verstappen tuvo que asumir el volante desde ese puesto para disputar los últimos 45 minutos de carrera.

02 ¿Cómo remontó Verstappen de la P24 a la P9?

Max Verstappen tenía que recuperar terreno © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Verstappen empezó su relevo con un ritmo elevado. Sus tiempos por vuelta se situaban al nivel de los coches que luchaban por las posiciones de podio, lo que le permitió avanzar rápidamente entre sus rivales.

En apenas diez minutos había adelantado a cuatro coches en pista, dos de ellos en maniobras consecutivas en la curva cinco.

Cuando Verstappen Racing ocupaba la 19.ª posición, el coche de seguridad volvió a salir después de que dos participantes se fueran de la pista. La intervención agrupó al pelotón y redujo las distancias con los coches que rodaban por delante del neerlandés, facilitando nuevos adelantamientos.

Verstappen aprovechó al máximo la salida del coche de seguridad © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool Max Verstappen remonta 15 posiciones en GT3 con 14 adelantamientos © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Tras la resalida, Verstappen continuó ganando posiciones hasta alcanzar la 15.ª plaza. A falta de cinco minutos, adelantó a tres coches en una misma maniobra para colocarse undécimo. Su siguiente objetivo era Arthur Leclerc, hermano menor del piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, que competía al volante de un Ferrari.

Verstappen consiguió adelantarlo cuando quedaban tres minutos. Al completar su relevo de 45 minutos, había alcanzado la novena posición, el puesto en el que terminaría el equipo.

Verstappen Racing cruzó la meta a 18,5 segundos del ganador. De las 15 posiciones que recuperó el neerlandés, 14 llegaron mediante adelantamientos en pista. La penalización había condicionado las opciones del equipo, pero Verstappen aprovechó la resalida tras el coche de seguridad para seguir avanzando hasta el final.

03 ¿Qué dijo Verstappen sobre su actuación en GT3?

El equipo de Max consiguió terminar entre los diez primeros en Portimão © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

Al valorar el fin de semana, Verstappen explicó que un error en la puesta a punto durante la clasificación había condicionado su posición de salida. "En general, tuvimos un fin de semana aceptable. Por desgracia, nos equivocamos con la configuración del coche en la clasificación y no salimos desde la posición que deberíamos haber ocupado. Ajustamos la puesta a punto para la carrera y fuimos mucho más competitivos".

El neerlandés también destacó el trabajo de sus compañeros durante los dos primeros relevos. "Ben hizo un gran primer relevo, evitando los incidentes de la salida y llevándonos hacia delante. Chris también empezó muy bien y nos dejó en una buena posición. Pero, por desgracia, la penalización de paso por boxes hizo que tuviera que empezar mi relevo desde la P24".

Después de la carrera, Verstappen salió en defensa de Lulham ante las críticas recibidas por el incidente que provocó la sanción. En un mensaje publicado en redes sociales, pidió que las opiniones sobre lo sucedido en pista no se convirtieran en ataques personales. "Todo el mundo puede tener su opinión sobre lo que pasó en pista, pero los ataques personales no están bien. Chris hizo un gran relevo y los errores pueden ocurrir".

04 Verstappen se plantea disputar las 24 Horas de Spa en 2027

Verstappen espera poder correr en Spa si sus compromisos F1 se lo permiten © Gruppe C Photography/Red Bull Content Pool

El noveno puesto puso fin a la participación de Verstappen Racing en Portimão. La posibilidad de que Max Verstappen vuelva a competir en GT3 dependerá de sus compromisos en Fórmula 1, ya que las pruebas de resistencia tendrán que encajar entre los fines de semana de Gran Premio.

Tras la carrera, Verstappen explicó a planetF1.com que espera participar en las 24 Horas de Spa de 2027. "Es mi circuito favorito, por supuesto, así que estoy intentando que sea posible. También soy belga , y me gusta estar allí y disputar una de las pruebas de resistencia más importantes del año. Haré todo lo posible por participar".

Sobre el autor ¿Quién es Tom Hopkins? Tom es escritor y editor, con más de una década de experiencia en los sectores de los videojuegos y el deporte. Ha sido redactor jefe en varios medios digitales, donde ha dirigido equipos en Gfinity y Twinfinite. Es especialista en Fórmula 1, fútbol, EA Sports FC y otros ámbitos.