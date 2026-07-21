Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez, and others fly in wingsuits above Mont Blanc, France
© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool
Wingsuit

Wingsuit: primer vuelo en formación sobre el Mont Blanc

Ocho pilotos de wingsuit completan el primer vuelo en formación del mundo sobre el Mont Blanc, ofreciendo unas vistas únicas del pico más alto de los Alpes.
Por Astrid Carr
5 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Dani Román

Redefiniendo el futuro del vuelo humano.

EspañaEspaña

Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

AustriaAustria

Sebastián Álvarez

From threading through skyscrapers, diving into volcanoes - or jumping into the jet stream - the Chilean wingsuit pilot continues to redefine the limits of human flight.

ChileChile

Resumen

  1. 1
    Cómo se llevó a cabo el vuelo en formación con traje de alas sobre el Mont …
  2. 2
    La larga preparación detrás del vuelo con traje aéreo en el Mont Blanc
  3. 3
    Grabando el vuelo con traje de alaa desde dentro
  4. 4
    Datos clave sobre el vuelo en wingsuit sobre el Mont Blanc
  5. 5
    ¿Quién es Fred Fugen?
  6. 6
    ¿Quién es Dani Román?
Wingsuit pilots Fred Fugen, Dani Roman and Marco Fuertz celebrate their world-first wingsuit formation flight above Mont Blanc

Two years in the making, Mont Blanc wingsuit flight completed

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Después, Fugen comentó: «Ha sido un sueño reunir a un equipo así». Román estaba igual de emocionado: «Un salto como este, con este grupo de amigos, es algo que solo pasa una vez en la vida. Fue precioso, fue una locura y fue muy intenso. El mejor salto de mi vida».

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Mira el increíble vuelo en formación con traje de alas
Un vídeo compartido en el canal de Instagram de Red Bull muestra a los ocho atletas en formación con traje de alas sobrevolando el macizo del Mont Blanc, dividiéndose en dos grupos al pasar a toda velocidad junto a un acantilado antes de volver a reunirse en el descenso hacia el valle de Chamonix.
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Cómo se llevó a cabo el vuelo en formación con traje de alas sobre el Mont Blanc

Wingsuit pilots Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez and team fly over Mont Blanc, Europe’s highest peak

Mont Blanc, Europe’s highest peak, is a stunning location for wingsuiting

© Dom Daher/Red Bull Content Pool

El trabajo en equipo fue clave para el éxito del proyecto. Cada deportista tenía que mantener su posición y reaccionar al instante en el aire, y tenía que confiar en que los demás hicieran lo mismo. Durante todo el vuelo, el equipo se comunicó por radio para compartir información sobre la dirección, la velocidad y la posición.
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La larga preparación detrás del vuelo con traje aéreo en el Mont Blanc

Wingsuit pilots Fred Fugen, Dani Roman, Marco Fuertz, Marco Waltenspiel and team blaze pink trails over Mont Blanc

Precision and care were key to the Mont Blanc flight

© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

La planificación y las pruebas duraron dos años, y las estrategias de coordinación detalladas se elaboraron mucho antes del vuelo en sí. Se planificó cada aspecto: la disposición de los deportistas, la sincronización de la formación y los márgenes de seguridad necesarios para el aterrizaje.
Fugen explicó: «Una vez que saltamos del helicóptero, casi no hay ningún sitio donde aterrizar hasta que llegamos al valle, ahí abajo. Así que el objetivo es controlar la trayectoria y gestionar el vuelo todos juntos mientras hacemos algunos movimientos técnicos, pero sin perder la altitud suficiente para abrir los paracaídas de forma segura y aterrizar juntos sin problemas en el suelo».
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Grabando el vuelo con traje de alaa desde dentro

Fred Fugen, Dani Roman, Marco Waltenspiel, Sebastian Alvarez, Mike Swanson and crew soar above Mont Blanc, France in a spectacular Red Bull wingsuit flying formation on June 18, 2026

The camera crew got right up close to the pilots

© Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Dos pilotos profesionales especializados en tomas aéreas — Vincent Cotte, de Francia, y Scott Palmer, de EE. UU.— volaron junto a los atletas para grabar la acción desde dentro de la formación. La perspectiva que captaron te lleva a ti, el público, junto a los pilotos: para ver sus movimientos de cerca y hacerte una idea de la velocidad, el espaciamiento y el control que se necesitan para volar en una formación tan precisa.
Fugen comentó: «Estos chicos son tan buenos como nosotros. Tienen que volar con el traje alado y la cámara en la cabeza, y colocarse de manera que puedan capturar el movimiento desde el mejor ángulo. Es un trabajo muy difícil, y gracias a ellos conseguimos unas imágenes increíbles».
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Datos clave sobre el vuelo en wingsuit sobre el Mont Blanc

  • Proyecto: El vuelo en formación con traje de alas más largo sobre el Mont Blanc
  • Lugar: Chamonix, Francia
  • Número de deportistas: 8
  • Detalles de la formación: una línea continua, con una división en dos grupos de cuatro personas antes de volver a formar la línea
  • Distancia horizontal: 7,5 km
  • Vuelo sobre el terreno: unos 3.800 m desde la cima hasta el aterrizaje
  • Altitud total, incluyendo el lanzamiento desde el helicóptero: unos 5.500 m
  • Duración del vuelo: unos 3 min 30 s
  • Velocidad: Aproximadamente entre 180 y 200 km/h
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¿Quién es Fred Fugen?

Wingsuit pilot Fred Fugen in front of the Mont Blanc

Fred Fugen led the Mont Blanc wingsuit flight

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Fred Fugen es un paracaidista francés de élite, piloto de wingsuit y saltador BASE. Como miembro del famoso equipo Soul Flyers y varias veces campeón del mundo de freefly, le motiva superar los límites del vuelo humano extremo. Entre sus proyectos aéreos históricos se incluyen vuelos de proximidad muy técnicos junto a las pirámides de Giza y el Taj Mahal.
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¿Quién es Dani Román?

Aerial athlete Dani Román with a Red Bull after his formation flight above Mont Blanc, France

Dani Román played a key role in the wingsuit formation flight

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

Dani Román es un destacado paracaidista profesional español, piloto de wingsuit y saltador BASE. Conocido por traspasar los límites de los deportes aéreos, ha hecho historia con proyectos innovadores, como volar a través del World Trade Center de Baréin y por debajo del puente de Ronda a 270 km/h.

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Redefiniendo el futuro del vuelo humano.

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Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

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