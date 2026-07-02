Conoce la plantilla del Red Bull – BORA – hansgrohe para el Tour de Francia

El belga y el alemán llegan a Francia —con sus nuevas bicicletas— con un palmarés muy similar. Ambos han ganado el maillot blanco al mejor joven y han terminado terceros en la general del Tour de Francia en las dos últimas ediciones, consolidándose entre la élite de los corredores por etapas de este deporte. Ahora, se alinearán juntos por primera vez en la carrera más importante del ciclismo como colíderes.

Quotation El Tour ya no lo gana un solo ciclista excepcional, sino un equipo excepcional Zak Dempster, director deportivo de Red Bull – BORA – hansgrohe

Sus diferentes puntos fuertes conforman una asociación formidable. Evenepoel es uno de los corredores más explosivos y versátiles del pelotón, mientras que Lipowitz se ha consolidado como uno de los corredores más regulares en las carreras por etapas. Juntos, aportan al Red Bull – BORA – hansgrohe un nivel de flexibilidad táctica que pocos equipos pueden igualar.

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«El Tour ya no lo gana un ciclista excepcional por sí solo, sino un equipo excepcional», afirmó Zak Dempster, director deportivo de Red Bull – BORA – hansgrohe. «Creemos que vamos a presentar una de las plantillas más completas en la salida. Con Remco y Florian, contamos con dos líderes que ya han demostrado que pueden subir al podio del Tour. Sus diferentes puntos fuertes nos ofrecen opciones tácticas que podrían resultar decisivas».

01 Red Bull – BORA – hansgrohe anuncia su plantilla para el Tour de Francia 2026

Red Bull – BORA – hansgrohe ha anunciado su equipo para el Tour de Francia 2026 antes del Gran Salida en Barcelona el 4 de julio . Para el WorldTeam alemán, supone su decimotercera participación en la carrera más prestigiosa del ciclismo, y el equipo busca seguir sumando éxitos tras una década de triunfos en el Tour.

La alineación de ocho corredores del Red Bull – BORA – hansgrohe para el Tour de Francia de 2026 es la siguiente:

Remco Evenepoel

Florian Lipowitz

Jai Hindley

Maxim Van Gils

Mattia Cattaneo

Jan Tratnik

Nico Denz

Tim van Dijke

02 Remco Evenepoel y Florian Lipowitz lideran las ambiciones en la clasificación general

Lipowitz is introverted, while Evenepoel thrives in the spotlight © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La estrategia de la clasificación general del Red Bull - BORA - Hansgrohe en el Tour de Francia es un ataque por dos frentes, liderado por dos de los talentos más prometedores del ciclismo en ruta: Evenepoel y Lipowitz.

Evenepoel se unió al Red Bull - BORA - Hansgrohe durante la temporada baja 2025/26 y fue fichado pensando en el Tour de Francia. Este belga de 26 años tiene experiencia como ganador de Grandes Vueltas (La Vuelta de 2022) y ha demostrado que puede rendir al máximo en los escenarios más importantes de este deporte: se llevó el oro en la prueba en ruta y en la contrarreloj en París 2024, además de cuatro campeonatos del mundo (uno en ruta y tres en contrarreloj). La edición de 2026 será su tercera participación en el Tour, y buscará resarcirse tras verse obligado a abandonar la carrera del año pasado en la etapa 14 por enfermedad.

El belga no es la única esperanza del equipo en la clasificación general, ya que el talento alemán Florian Lipowitz se dio a conocer en 2025 en su primer Tour de Francia. Aunque al principio corría para apoyar a Primož Roglič, el debutante se mostró claramente más fuerte que él al entrar en la última semana de la carrera, y demostró una experiencia y unas habilidades impropias de su edad al terminar tercero, por detrás de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, además de ganar el primer maillot blanco de la historia del equipo para el mejor joven. Este ciclista de 25 años ha tenido una racha impresionante de cara al Tour de 2026, con una victoria en el Tour de Eslovenia y un segundo puesto en el Tour de Romandía, solo por detrás de Tadej Pogačar.

Aunque la mayoría de los equipos eligen a un único aspirante destacado a la clasificación general, el Red Bull - BORA - hansgrohe ya ha demostrado que contar con varios líderes puede jugar a su favor. Jai Hindley y Guilio Pellizaari lideraron conjuntamente al equipo en el Giro de Italia de mayo, donde Hindley terminó tercero, por detrás de Jonas Vingegaard y Felix Gall.

03 Jai Hindley y Maxim Van Gils son los pilares del apoyo del equipo en la montaña

Jay Hindley back on the Giro podium © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool

Para ayudar a Evenepoel y Lipowitz en su lucha por la clasificación general, los líderes del equipo necesitarán apoyo cuando la carrera llegue a las montañas, algo que ocurrirá ya en la primera semana del recorrido del Tour de 2026. Ahí es donde los gregarios de montaña —ciclistas especializados en las subidas— desempeñarán un papel fundamental para ayudar a la pareja de diversas maneras. Si hay que defender el maillot amarillo, pueden servir para contrarrestar los ataques de los equipos rivales y ofrecer protección y una rueda a la que seguir en una subida; si se pasa al ataque, pueden marcar un ritmo feroz para intentar agotar a los gregarios de montaña de otros aspirantes a la clasificación general, dejando a la competencia sola y expuesta.

Los gregarios de montaña del Red Bull – BORA – hansgrohe cuentan con una mezcla de experiencia que debería ser muy útil para Evenepoel y Lipowitz en cualquiera de las siete jornadas de montaña. Jai Hindley sabe lo que hace falta para ganar una Gran Vuelta y el australiano afronta su tercer Tour de Francia tras haber quedado tercero en el Giro de Italia. La única victoria de etapa del ciclista de 30 años en el Tour también se produjo en los Pirineos en 2023, así que será un aliado muy útil cuando la carrera llegue a esa cordillera a partir de la 3.ª etapa.

Por su parte, Maxim Van Gils volvió a la competición en el Tour Auvergne - Rhône-Alpes, donde ganó una etapa con muchas subidas formando parte de la escapada. Este año será el tercer Tour del belga de 26 años, y su primera Gran Vuelta con el Red Bull – BORA – hansgrohe desde que fichó para la temporada 2025.

Maxim Van Gils has come back strongly from injury © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

04 Experiencia y potencia bruta en la sala de máquinas

El objetivo principal del equipo será proteger a Evenepoel y Lipowitz en su lucha por la clasificación general, y en las etapas llanas y onduladas, esta responsabilidad recaerá en Jan Tratnik, Mattia Cattaneo, Nico Denz y Tim van Dijke.

Tratnik es un veterano y, a sus 36 años, será el capitán del equipo en carretera: se encargará de transmitir las instrucciones de la dirección del equipo en el ajetreado mundo del ciclismo profesional en ruta y de garantizar que el ritmo y el posicionamiento del equipo sean los adecuados.

Red Bull – BORA – hansgrohe riders are ready for Barcelona on July 4 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

El italiano Cattaneo, de 35 años, es otro veterano del pelotón y va a disputar su decimoquinto Gran Tour en Barcelona. Además de su experiencia, ganada a pulso, también es especialista en contrarreloj, lo que podría ayudar al equipo a empezar con buen pie en la contrarreloj por equipos inicial que se disputará en los alrededores de Barcelona.

German Denz afronta su segundo Tour de Francia y este rouleur ya lleva un Gran Tour en las piernas esta temporada, tras haber apoyado a Hindley en su tercer puesto en el Giro de Italia. Es todo un artista de las escapadas y espera sumar una victoria de etapa en el Tour de Francia a sus tres etapas del Giro en una jornada más tranquila en la lucha por la clasificación general.

Por último, Tim van Dijke debuta en el Tour de Francia, pero este especialista holandés en pruebas de un día sabe lo que hace falta para competir en una carrera de tres semanas, ya que ha completado dos Grandes Vueltas en su carrera. Una fractura de clavícula en un campo de entrenamiento en altitud ha trastocado un poco su preparación, pero llega listo para la carrera y será una pieza clave en la máquina del Red Bull - BORA - hansgrohe.