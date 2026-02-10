Red Bull Hardline: Vermette y Hemstreet mandan en Tasmania pese al clima
Asa Vermette hace historia como el bicampeón más joven del Red Bull Hardline
Gracey Hemstreet sigue siendo la reina del Red Bull Hardline
Resultados del Red Bull Hardline 2026
Position
Name
Nationality
Time
Difference
1.
USA
3m 15.805s
2.
IRL
3m 17.937s
+2.132s
3.
Troy Brosnan
AUS
3m 18.098s
+2.293s
4.
Bernard Kerr
GBR
3m 21.918s
+6.113s
5.
USA
3m 22.330s
+6.525s
6.
Carter Sloan
AUS
3m 22.470s
+6.665s
7.
Connor Fearon
AUS
3m 23.211s
+7.406s
8.
Oli Clark
NZL
3m 23.537s
+7.732s
9.
CAN
3m 23.590s
+7.785s
10.
Luca Shaw
USA
3m 23.827s
+8.022s
11.
Ryan Gilchrist
AUS
3m 24.560s
+8.755s
12.
Darcy Coutts
AUS
3m 28.270s
+12.465s
13.
Will Hynes
AUS
3m 29.925s
+14.120s
14.
Dan Booker
AUS
3m 38.080s
+22.275s
15.
Sam Hill
AUS
3m 40.278s
+24.473s
16.
Sascha Kim
AUS
3m 40.321s
+24.516s
17.
Kaos Seagrave
GBR
3m 40.470s
+24.665s
18.
Edgar Briole
FRA
3m 41.356s
+25.551s
19.
Hudson Tarling
AUS
3m 44.542s
+28.737s
20.
Luke Meier-Smith
AUS
3m 44.588s
+28.783s
21.
Matteo Iniguez
FRA
3m 57.988s
+42.183s
22.
CAN
4m 8.534s
+52.729s
23.
Louise-Anna Ferguson
GBR
4m 13.378s
+57.573s
24.
Roger Vieira
BRA
4m 24.334s
+1m 8.529s
25.
Théo Erlangsen
RSA
4m 37.721s
+1m 21.916s
26.
NZL
DNF
27.
Mikayla Parton
GBR
DNS
28.
NZL
DNS
