Asa Vermette reacts during seeding at Red Bull Hardline in Maydena Bike Park, Australia on February 7, 2026.
© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool
MTB

Red Bull Hardline: Vermette y Hemstreet mandan en Tasmania pese al clima

El tiempo arruinó la jornada final, pero el Red Bull Hardline Tasmania coronó a sus campeones de 2026 gracias al dominio de los clasificados más rápidos: Asa Vermette y Gracey Hemstreet.
Por Andrew Cotman
5 minutos de lecturaPublished on

Resumen

  1. 1
    Asa Vermette hace historia como el bicampeón más joven del Red Bull …
  2. 2
    Gracey Hemstreet sigue siendo la reina del Red Bull Hardline
  3. 3
    Resultados del Red Bull Hardline 2026
  4. 4
    ¿Quién se llevó a casa los premios de la Red Bull Hardline Tasmania?
  5. 5
    ¿Qué había de nuevo en el recorrido de la Red Bull Hardline Tasmania 2026?
Tradicionalmente, ha sido la edición galesa del Red Bull Hardline la que se ha visto desbordada por el tiempo húmedo y ventoso. Sin embargo, tras dos años de perfectas condiciones para la competición, el Red Bull Hardline Tasmania 2026 se vio afectado por la lluvia el día de la carrera, que obligó a cancelar las finales por la seguridad de los riders.
Esto significó que los resultados de las pruebas de clasificación del sábado en el rápido y temible recorrido que atraviesa la jungla del Maydena Bike Park decidieron los resultados de la prueba inaugural de la serie de carreras más duras de descenso en bicicleta de montaña. Esto dio al adolescente estadounidense Asa Vermette una histórica victoria en la general, mientras que la campeona femenina de 2025, Gracey Hemstreet, se hizo de nuevo con la victoria femenina.
Ronan Dunne, Asa Vermette y Troy Brosnan en el podio masculino de la Red Bull Hardline en Maydena Bike Park, Australia, el 08 de febrero de 2026

Asa Vermette, Ronan Dunne y Troy Brosnan coparon el podio masculino

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Louise Ferguson y Gracey Hemstreet en el podio femenino de la Red Bull Hardline en Maydena Bike Park, Australia.

Las heroínas de Hardline: Gracey Hemstreet y Louise Ferguson

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre lo que ocurrió en la carrera inaugural de la temporada:
01

Asa Vermette hace historia como el bicampeón más joven del Red Bull Hardline

Asa Vermette actúa durante la siembra en Red Bull Hardline en Maydena Bike Park, Australia, el 7 de febrero de 2026.

Asa Vermette, el doble ganador más joven del Red Bull Hardline

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Después de hacer una gran declaración al clasificarse como el más rápido en el Red Bull Hardline Tasmania 2025 con sólo 18 años, Asa Ver mette hizo exactamente lo mismo este año, pero de forma aún más impresionante.
Tras adaptarse con facilidad al trazado revisado, Vermette pilotó como si supiera exactamente lo que estaba en juego durante la clasificación del sábado. El estadounidense realizó una carrera casi perfecta para encabezar la tabla de tiempos. Rápido, tranquilo y al límite en todos los lugares adecuados en un recorrido con graves consecuencias si los riders cometen un error, Vermette paró el cronómetro en 3m 15.805s para clasificarse como primer cabeza de serie y, el domingo, hacerse con la victoria. Fue el tipo de carrera que no llama la atención, pero que confirmó discretamente el dominio del piloto de élite de primer año. Puedes ver el recorrido completo a continuación:
Para Vermette, esta victoria significa también que ha establecido un nuevo récord del Red Bull Hardline. Tras su dominante victoria en la Red Bull Hardline de Gales el verano pasado, donde se convirtió en el ganador más joven de la historia del evento, el joven de 19 años es ahora también el piloto más joven en ganar dos eventos Hardline. Confirmó lo que todos en los boxes ya sabían: este chico ya no es el futuro, es el presente.
Asa Vermette actúa durante los entrenamientos del Red Bull Hardline en Maydena Bike Park, Australia, el 4 de febrero de 2026.

Tras ganar en Gales, Asa Vermette ya es campeona de Hardline Australia

© Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

Ronan Dunne actúa durante los entrenamientos de Red Bull Hardline en Maydena Bike Park, Australia, el 5 de febrero de 2026.

Ronan Dunne se estrelló en 2025, pero se recuperó y subió al podio este año

© Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

Tras sufrir una fuerte caída y lesiones importantes en la carrera del año pasado, el irlandés Ronan Dunne, dos veces ganador del Red Bull Hardline, dejó todo eso atrás y se acercó al tiempo de Vermette, terminando a poco más de dos segundos para hacerse con el segundo puesto, mientras que el favorito local australiano Troy Brosnan cumplió bajo presión para asegurarse el tercer puesto en tierra natal por segundo año consecutivo.
El ganador del Red Bull Hardline Tasmania 2025, Jackson Goldstone, sufrió un fuerte accidente durante los últimos entrenamientos antes de la siembra y no estuvo a su fenomenal ritmo normal durante las carreras de siembra, terminando noveno.
02

Gracey Hemstreet sigue siendo la reina del Red Bull Hardline

En el lado femenino, Gracey Hemstreet demostró una vez más que es la reina del Red Bull Hardline Tasmania con una tercera victoria consecutiva. Atacando donde otras parecían a la defensiva y mostrándose tan cómoda como cualquier otra corredora en los enormes saltos, la canadiense, tres veces ganadora de la Copa del Mundo de la UCI, controló el recorrido de arriba abajo y marcó un tiempo de 4m 0,834s que ninguna de las otras cuatro mujeres presentes pudo igualar.
La escocesa Louise Ferguson siguió su histórica carrera de arriba abajo del verano pasado en el Red Bull Hardline de Gales con una dura persecución a Hemstreet para marcar otro podio, a sólo cinco segundos de Hemstreet. También salieron a la pista la debutante en Tasmania Jess Blewitt y la escocesa Mikaela Parton, a las que les faltó poco para completar el trazado completo después de que el viento arreciara durante los entrenamientos finales.
Gracey Hemstreet actúa durante la siembra en Red Bull Hardline en Maydena Bike Park, Australia, el 7 de febrero de 2026.

Gracey Hemstreet se adueñó completamente del circuito de Tasmania

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Jess Blewitt y Lou Ferguson durante los entrenamientos de Red Bull Hardline en Maydena Bike Park, Australia, el 7 de febrero de 2026.

Jess Blewitt y Louise Ferguson fueron a lo grande toda la semana

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

03

Resultados del Red Bull Hardline 2026

Position

Name

Nationality

Time

Difference

1.

Asa Vermette

USA

3m 15.805s

2.

Ronan Dunne

IRL

3m 17.937s

+2.132s

3.

Troy Brosnan

AUS

3m 18.098s

+2.293s

4.

Bernard Kerr

GBR

3m 21.918s

+6.113s

5.

Aaron Gwin

USA

3m 22.330s

+6.525s

6.

Carter Sloan

AUS

3m 22.470s

+6.665s

7.

Connor Fearon

AUS

3m 23.211s

+7.406s

8.

Oli Clark

NZL

3m 23.537s

+7.732s

9.

Jackson Goldstone

CAN

3m 23.590s

+7.785s

10.

Luca Shaw

USA

3m 23.827s

+8.022s

11.

Ryan Gilchrist

AUS

3m 24.560s

+8.755s

12.

Darcy Coutts

AUS

3m 28.270s

+12.465s

13.

Will Hynes

AUS

3m 29.925s

+14.120s

14.

Dan Booker

AUS

3m 38.080s

+22.275s

15.

Sam Hill

AUS

3m 40.278s

+24.473s

16.

Sascha Kim

AUS

3m 40.321s

+24.516s

17.

Kaos Seagrave

GBR

3m 40.470s

+24.665s

18.

Edgar Briole

FRA

3m 41.356s

+25.551s

19.

Hudson Tarling

AUS

3m 44.542s

+28.737s

20.

Luke Meier-Smith

AUS

3m 44.588s

+28.783s

21.

Matteo Iniguez

FRA

3m 57.988s

+42.183s

22.

Gracey Hemstreet

CAN

4m 8.534s

+52.729s

23.

Louise-Anna Ferguson

GBR

4m 13.378s

+57.573s

24.

Roger Vieira

BRA

4m 24.334s

+1m 8.529s

25.

Théo Erlangsen

RSA

4m 37.721s

+1m 21.916s

26.

Brook Macdonald

NZL

DNF

27.

Mikayla Parton

GBR

DNS

28.

Jess Blewitt

NZL

DNS

Brook Macdonald charging during practice

Brook Macdonald charging during practice

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Asa Vermette reacts during seeding at Red Bull Hardline Tasmania

Asa Vermette reacts during seeding at Red Bull Hardline Tasmania

© Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

Kaos Seagrave drops in to the Red Bull Hardline Tasmania 2026 course

Kaos Seagrave drops in to the Red Bull Hardline Tasmania 2026 course

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ronan Dunne is guaranteed to charge at Red Bull Hardline Tasmania

Ronan Dunne is guaranteed to charge at Red Bull Hardline Tasmania

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Jess Blewitt and Lou Ferguson at Red Bull Hardline Tasmania

© Graeme Murray / Red Bull Content Pool

Aaron Gwin made his first Red Bull Hardline appearance and rode to 5th

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Gracey Hemstreet celebrates another Red Bull Hardline Tasmania top spot

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Jackson Goldstone gets sideways during Hardline practice

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

La debutante Mikayla Parton se llevó el premio 'Rider of the Week'

© Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

04

¿Quién se llevó a casa los premios de la Red Bull Hardline Tasmania?

En la Red Bull Hardline no sólo se premia a los que suben al podio. El estilo y la velocidad también se premian, y en Tasmania este año el ultra estiloso piloto francés Edgar Briole se llevó el Mophie Fastest Charger tras superar el enorme Creek Gap más rápido que nadie. Además, Mikayla Parton obtuvo el codiciado galardón de Piloto de la Semana -votado por los propios pilotos- por su enfoque totalmente comprometido en su primera aparición en la Red Bull Hardline.
Mikayla Parton posa para una foto en el Red Bull Hardline en Maydena Bike Park, Australia, el 8 de febrero de 2026.

La debutante Mikayla Parton se llevó el premio 'Rider of the Week'

© Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

05

¿Qué había de nuevo en el recorrido de la Red Bull Hardline Tasmania 2026?

Jackson Goldstone se lanza al aire durante los entrenamientos de la Red Bull Hardline 2026 en Maydena Bike Park, Australia.

Goldstone durante los entrenamientos de la Red Bull Hardline Tasmania 2026

© Graeme Murray /Red Bull Content Pool

El circuito original de la Red Bull Hardline Tasmania tardó más de 7.500 horas en construirse y, con las nuevas características añadidas para el evento de 2026, el circuito era más largo, más rápido y más duro que nunca. En 2025, la pista se modificó para incluir, entre otras cosas, una sección de estilo motocross, seguida de una mesa de scrubby en el punto medio. Las novedades de este año incluían un gran desnivel nada más empezar, una sección aún más dura para desafiar tanto la velocidad como la maniobrabilidad, seguida de un desnivel de carretera recortado que ampliaba aún más el desnivel y terminaba en el icónico bowl de meta. Todo el recorrido era 400 m más largo que en 2025, con 25 m más de desnivel para los corredores.

MTB

Compra la colección