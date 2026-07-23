¿Qué hace dominar a Remco Evenepoel en la contrarreloj?

Remco Evenepoel sumó su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia de 2026, añadiendo el triunfo en la contrarreloj individual de la etapa 16 a su victoria al sprint frente a Tadej Pogačar en la montañosa etapa 15 del pasado domingo (19 de julio) .

El ciclista del Red Bull – BORA – hansgrohe era el claro favorito de cara a la única contrarreloj individual de la 113.ª edición del Tour, pero su dominio del recorrido de 26,1 km entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains se basó en algo más que un equipamiento aerodinámico y un trazado montañoso que favorecía al ciclista de 26 años.

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Desde unas cualidades físicas excepcionales hasta una fortaleza mental que viene de sus continuos éxitos en la disciplina de la carrera contra el reloj, así es como Evenepoel resulta casi imbatible en la contrarreloj.

01 Evenepoel tiene unas cualidades físicas inigualables

Huge crowds cheered on as Remco Evenepoel claimed another stage win © Getty Images/Red Bull Content Pool

La esencia de la contrarreloj es la potencia pura, y Evenepoel la tiene a raudales. A pesar de su complexión menuda y su físico de cabra montesa, el belga es capaz de generar los vatios propios de los gigantes que suelen dominar esta disciplina.

En un vídeo publicado en el canal de YouTube de Evenepoel , grabado durante un bloque de entrenamiento en altitud previo al Tour en Tenerife, el preparador físico del Red Bull - BORA - hansgrohe, Dan Lorang, reveló que el segundo umbral de lactato del belga (la potencia que un ciclista puede mantener durante 60 minutos) ronda los 425 vatios. Si tenemos en cuenta su peso (que según los datos oficiales es de 63 kg), eso supone 6,75 w/kg: un rendimiento bestial que solo unos pocos corredores de la clasificación general pueden igualar en el pelotón del WorldTour.

Sin embargo, la potencia bruta por sí sola no te lleva muy lejos, y la capacidad de mantener una posición aerodinámicamente optimizada durante toda una etapa contrarreloj puede ayudarte a minimizar la resistencia al avance a la que te enfrentas (ya que el ciclista representa entre el 75 % y el 80 % de la resistencia total), transformando ese motor de alto rendimiento en un arma capaz de desafiar al viento.

Una vez más, Evenepoel es difícil de superar a la hora de mantener la mejor postura sobre la bici. El belga ha perfeccionado y optimizado su posición tras años de ajustes, pasando tiempo en túneles de viento y horas en el sillín para afinar su ajuste y conseguir el equilibrio perfecto entre aerodinámica y biomecánica, de modo que pueda cortar el aire sin dejar de desarrollar potencia.

02 Prueba de que el éxito genera confianza

Aunque Evenepoel tiene las cualidades necesarias para ser competitivo en las pruebas más importantes del ciclismo en ruta, a eso le suma la confianza mental que le da su éxito sin igual en esta disciplina.

26 of Evenepoel's 68 career wins have been time trials © Getty Images/Red Bull Content Pool

El belga ganó su primer título mundial en la contrarreloj individual como júnior en 2018 y ha dominado esta prueba desde que dio el salto a la categoría élite. Ha ganado tres Campeonatos del Mundo de la UCI de contrarreloj individual consecutivos (2023-2025), el oro en París 2024, cuenta con dos títulos europeos (2019 y 2025) y también es campeón nacional de Bélgica. Esta acumulación simultánea de cuatro títulos importantes es algo que nadie había conseguido nunca en este deporte.

Antes del Tour de Francia de 2026, sus dos victorias de etapa en la carrera habían sido en contrarreloj individual (2024 y 2025), mientras que 26 de sus 68 victorias en toda su carrera han sido en contrarreloj.

Antes de la etapa 16, era el claro favorito, y al bajar por la rampa de salida luciendo el maillot arcoíris de campeón del mundo, seguro que rebosaba de la confianza necesaria para convertir esa promesa en otro podio.

03 Un recorrido que se adaptaba perfectamente a Evenepoel

The stage was perfectly suited to Evenepoel © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Aunque ha demostrado que puede ganar en cualquier tipo de terreno, el recorrido de la etapa 16 parecía hecho a medida para que Evenepoel triunfara. El recorrido de 26,1 km incluía 470 m de desnivel positivo, la mayor parte del cual correspondía a la subida de categoría 2 de la Côte de Laminges (9,6 km al 4,2 %), que marcaba el inicio de la etapa. El carácter montañoso del recorrido descartó de inmediato a los especialistas en llano que suelen dominar esta disciplina, ya que la subida favorecía a los ciclistas con una alta relación potencia-peso más que a los que solo tienen potencia bruta.

Desde la cima de la Côte de Laminges, el recorrido se adentraba en un descenso sinuoso y técnico que exigía la destreza con la bici que Evenepoel ha demostrado en sus dos victorias en Monumentos, mientras que un final rápido y llano le habría permitido darlo todo en la recta final.

Con una velocidad media de 48,45 km/h y una ventaja de 28 segundos sobre el segundo clasificado, Pogačar, Evenepoel demostró que está muy por encima del resto.

04 Las ventajas de un equipamiento optimizado aerodinámicamente

Aunque el ciclista sea el motor, sigue necesitando una máquina de alto rendimiento para convertir ese potencial en una victoria de etapa en el Tour de Francia. Y con la bicicleta de contrarreloj Specialized S-Works Shiv , Evenepoel está mejor equipado que la mayoría.

Evenepoel on his Specialized S-Works Shiv time trial bike © Getty Images/Red Bull Content Pool

Se trata de un prototipo aún no comercializado, aún más optimizado aerodinámicamente que la generación anterior, cuyos componentes se han adaptado a la prueba en cuestión. Se montaron bielas cortas de 165 mm con un plato de 60T del tamaño de un plato llano, mientras que en la parte trasera contaba con un cassette de 10-36T para cambiar de marcha; la configuración 1x (plato único) ofrece aún más ventaja aerodinámica.

Una rueda de disco en la parte trasera y llantas de perfil alto en la delantera potenciaban aún más esta ventaja, mientras que los neumáticos de algodón de 30c le garantizaban un buen agarre en el sinuoso tramo de bajada.

En la parte delantera de la bici, un manillar y unas extensiones personalizados de fibra de carbono te aseguraban que siempre estuvieras en la posición óptima, mientras que la cinta antideslizante se colocó estratégicamente para mantener tus manos justo donde las necesitas.

Rematada con sutiles detalles dorados que hacen referencia a tus mayores éxitos, es la bicicleta de carrera definitiva para dominar las contrarreloj.

Sobre el autor ¿Quién es Charlie Allenby? Charlie Allenby es colaborador independiente de RedBull.com y vive en Londres, Reino Unido. Cubre diversas disciplinas sobre dos ruedas para Red Bull, como el ciclismo de carretera, el de montaña y el BMX, y también escribe sobre ciclismo para publicaciones como Rouleur, Bike Radar y The Guardian. Cuando no está escribiendo sobre ello, es un apasionado del ciclismo y del running, y ha completado pruebas emblemáticas como la marcha ciclista Paris-Roubaix Challenge y la Maratón de Londres.