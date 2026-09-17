Sebastian Job conduce un kart de Red Bull Racing Esports durante el Max vs 100 en Silverstone, Gran Bretaña, el 22 de julio de 2026, a toda velocidad por el circuito flanqueado por neumáticos.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
F1

Max Verstappen dice que no necesita más entrenamientos para el "Max vs 100"

Max Verstappen se va a enfrentar a 100 pilotos en Silverstone en un desafío de karts a toda velocidad. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 sabe que algunos de sus rivales serán muy rápidos.
Por Thomas Peeters
4 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

Países BajosPaíses Bajos
Ver perfil

Resumen

  1. 1
    Cómo ver «Max vs 100» en directo
Max Verstappen no cree que necesite más entrenamientos antes de enfrentarse a 100 pilotos en Silverstone en el desafío Max vs 100. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 dice que su infancia, dedicada a las carreras de karts, le ha dado la experiencia suficiente para lanzarse directamente a la carrera del 16 de septiembre, donde saldrá desde la parte trasera de una parrilla de 100pilotos, con solo 30 vueltas para alcanzar y adelantar a todos los rivales en lo que promete ser la carrera de karts más grande del mundo.
«He conducido karts desde que tenía cuatro años hasta los quince más o menos, así que para mí no hay excusa para decir “oh, necesito más entrenamiento” o “necesito más tiempo”», dice Verstappen. «Cuando llegue allí, solo tendré que aprenderme el circuito, acostumbrarme al agarre de los karts, y ya está. No hay mucho más que pueda hacer, pero estoy seguro de que algunos de ellos también serán muy rápidos».
Participantes en la carrera Max vs 100 en Silverstone, Gran Bretaña, el 22 de julio de 2026.

Max saldrá desde la parte trasera de la parrilla en la carrera Max vs 100

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

En «Max vs 100», los 101 pilotos correrán con karts idénticos, mientras que las posiciones de salida de los rivales se decidirán con una sola vuelta rápida en la clasificación. Verstappen, sin embargo, ya sabe desde dónde saldrá en la parrilla: justo al final.

Red Bull Original

Red Bull Energy Drink

Más información
Red Bull Energy Drink

¿Quién podrá mantenerse por delante de Verstappen en «Max vs 100»?

Cada piloto al que adelanta queda eliminado, y el pelotón se va reduciendo a medida que avanza la carrera. Para los 100 rivales, el objetivo es sencillo: mantenerse por delante de uno de los mejores pilotos del mundo el mayor tiempo posible.
«Va a ser bastante frenético; intentar competir contra 100 personas va a ser muy duro», dice Verstappen. «No he pilotado mucho de kart en los últimos años, como es lógico, por la F1 y mis carreras de GT. Siempre es divertido volver y pasarlo bien».
Max Verstappen antes del Gran Premio de Japón de F1, celebrado en el Circuito Internacional de Fuji el 25 de marzo de 2026 en Oyama, Japón.

No ha habido mucho tiempo para el karting en la agenda de Verstappen

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Quotation
No he conducido mucho en karting en los últimos años… Siempre es divertido volver
Max Verstappen
Frente a uno de los pilotos más rápidos del planeta, los 100 participantes tienen una ventaja: una vuelta rápida. Cada uno puede usar un atajo durante la primera mitad de la carrera para recuperar terreno cuando Verstappen se acerque. Verstappen tendrá su propio atajo, pero estará bloqueado hasta la mitad de la carrera, lo que da al resto de pilotos las primeras 15 vueltas para sacar el máximo partido a su ventaja.
Una infografía que explica la carrera Max contra 100.

¿Podrá Verstappen alcanzarlos a todos?

© 3MPG/Red Bull Content Pool

01

Cómo ver «Max vs 100» en directo

Los pilotos durante la carrera Max vs 100 en Silverstone, Gran Bretaña, el 22 de julio de 2026.

Verstappen tendrá que abrirse paso entre un grupo muy apretado

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

«Max vs 100» se celebra en Silverstone el 16 de septiembre y, aunque no se permitirá la entrada de espectadores al circuito, los aficionados podrán seguir la acción en directo en Disney+ y en la app de ESPN. La retransmisión en directo empieza a las 17:00 h, hora del Reino Unido, y la carrera comienza a las 18:00 h, hora del Reino Unido.
«Max vs 100» también se retransmitirá en directo en la app de ESPN para los suscriptores de ESPN Unlimited en EE. UU., antes de una emisión en diferido por ESPN2 más tarde ese mismo día.

Driver

From

Aidan Heslop

Reino Unido 🇬🇧

Amar (Amar Al Naimi)

Alemania 🇩🇪

Amber Gill

Reino Unido 🇬🇧

André da Silva Montoito

Portugal 🇵🇹

Arda Saatci

Alemania 🇩🇪

Austin Sprinz

Estados Unidos 🇺🇸

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

Austria 🇦🇹

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)

Reino Unido 🇬🇧

Bea Eguiraun

España 🇪🇸

Bella James

Reino Unido 🇬🇧

Billy Bolt

Reino Unido 🇬🇧

Brian Manuel Otero

México 🇲🇽

Caedrel (Marc Lamont)

Reino Unido 🇬🇧

Charles André Alexandre

Francia 🇫🇷

Daily Mail (Henry Robert Williams)

Reino Unido 🇬🇧

Daniel Ahola

Finlandia 🇫🇮

Dantic (Daniel Moss)

Reino Unido 🇬🇧

Dave Rosenburg

Estados Unidos 🇺🇸

David Egan (Drift Games)

Irlanda 🇮🇪

Developer Adam (Adam Powell)

Reino Unido 🇬🇧

Diogo 'Move_Mind' Silva

Portugal 🇵🇹

Dyler

Arabia Saudí 🇸🇦

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

Estados Unidos 🇺🇸

Enis Kirazoğlu

Turquía 🇹🇷

Fresia Aria

Holanda 🇳🇱

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

Reino Unido 🇬🇧

Germán Rodezel

Costa Rica 🇨🇷

GoKartGod

Estados Unidos 🇺🇸

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

Estados Unidos 🇺🇸

Helydia (Tansel Celia)

Francia 🇫🇷

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Italia 🇮🇹

James Doyle

Irlanda 🇮🇪

Janja Garnbret

Eslovenia 🇸🇮

Joe Tasker

Reino Unido 🇬🇧

John-Marc van Wyk

Sudáfrica 🇿🇦

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

India 🇮🇳

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

Estados Unidos 🇺🇸

Josh Richards

Estados Unidos 🇺🇸

Juank Pérez

México 🇲🇽

Julia Haller

Suiza 🇨🇭

Kalia Lai

Reino Unido 🇬🇧

Karol Zdęba

Polonia 🇵🇱

Larry Chen

Estados Unidos 🇺🇸

Leo Neugebauer

Alemania 🇩🇪

Lethal Shooter (Chris Matthews)

Estados Unidos 🇺🇸

Leticia Bufoni

Brasil 🇧🇷

Manny (Emmanuel David Brown)

Reino Unido 🇬🇧

Mars (Zhang Jing)

China 🇨🇳

Matt Jones

Reino Unido 🇬🇧

Melanie Buffetaud

Francia 🇫🇷

Mike Dokas

Grecia 🇬🇷

Molly Carlson

Canadá 🇨🇦

Molly Marsh

Reino Unido 🇬🇧

Nate Saunders

Reino Unido 🇬🇧

Nathan Lust

Australia 🇦🇺

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

Hong Kong 🇭🇰

nnnurdaylet

Kazajistán 🇰🇿

Nugato (Ilija Ravlic)

Croacia 🇭🇷

Nuri Amiraslan

Pableke (Pablo Jiménez)

Chile 🇨🇱

Paky TWC (Patrick Tremolada)

Italia 🇮🇹

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

Hungria 🇭🇺

Pieface23 (Jack McDermott)

Reino Unido 🇬🇧

Pol Tarres

España 🇪🇸

Qucee

Holanda 🇳🇱

QueenB (Rebecca Evans)

Reino Unido 🇬🇧

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

República Dominicana 🇩🇴

Roberts Vītols

Letonia 🇱🇻

Sarah Lezito

Francia 🇫🇷

Shredded Fox (Jan Liška)

República Checa 🇨🇿

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

India 🇮🇳

Si Hyun Park

Corea del Sur 🇰🇷

Simon de Montfort Walker

Sporttouchen (Timothé Rangström)

Suecia 🇸🇪

Stuntpegg (Nieve Petruzziello)

Reino Unido 🇬🇧

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

talkSPORT (Joseph Brophy)

Reino Unido 🇬🇧

Taylor Serage

Nueva Zelanda 🇳🇿

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

India 🇮🇳

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

Brasil 🇧🇷

TGFBro (Romell Henry)

Reino Unido 🇬🇧

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

Venezuela 🇻🇪

TheGrefg (David Canovas)

España 🇪🇸

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

Estados Unidos 🇺🇸

Tommo McCluskey

Reino Unido 🇬🇧

Tyrique Hyde

Estados Unidos 🇬🇧

Vale Sulca

Uruguay 🇺🇾

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

Noruega 🇳🇴

Zac Alsop

Reino Unido 🇬🇧

Esta historia es parte de

Max Verstappen

Nacido para ser rápido, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max Verstappen es el ganador de carreras más joven de la historia de la F1.

Países BajosPaíses Bajos
Ver perfil
F1
Formula Racing

Compra la colección

Go to Shop