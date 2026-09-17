Max Verstappen dice que no necesita más entrenamientos para el "Max vs 100"

¿Quién podrá mantenerse por delante de Verstappen en «Max vs 100»?
No he conducido mucho en karting en los últimos años… Siempre es divertido volver
Cómo ver «Max vs 100» en directo
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