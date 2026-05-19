Victor Hoffer: por qué el gimnasio es su forma de libertad

Entreno muchas veces solo y lo disfruto. No es fácil encontrar compañeros con el mismo nivel, aunque sí tengo algunos. Más allá del entrenamiento, cuento con un equipo que me apoya y me ayuda a seguir avanzando.

Pienso sobre todo en mi entrenador, que vive cerca de Copenhague y tiene un centro donde invita a otros atletas. Él planifica mis sesiones cada día.

También está mi mánager, Lucile, que me ayuda con proyectos como esta entrevista o mi relación con Nike.

Y mi pareja, Maja, con quien comparto esta pasión, además de mis padres, que siempre me apoyan.