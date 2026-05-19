Victor Hoffer: por qué el gimnasio es su forma de libertad
“Ladrillo a ladrillo”: construir para llegar arriba
En tus redes repites la expresión “ladrillo a ladrillo”. ¿Qué significa para ti?
Se trata de avanzar paso a paso. Mejoro a nivel físico, pero también mental. En competición siempre pasan cosas que no puedes prever, y cada experiencia te ayuda a reaccionar mejor la siguiente vez.
Ahora estoy añadiendo más carrera y más competiciones a mi calendario. La idea es acumular experiencia para estar preparado cuando lleguen las oportunidades importantes.
Visualizar cada levantamiento
También utilizas la visualización en tu preparación. ¿Cómo funciona?
Antes de un levantamiento imagino toda la secuencia: desde que me acerco a la barra hasta que termino el movimiento. El levantamiento de peso tiene riesgo, así que intento anticipar cada detalle y cada posible situación.
La idea es crear una especie de burbuja. Cuando llega la competición, puedo centrarme en ejecutar sin distraerme con lo que ocurre alrededor.
¿Es peligroso levantar peso a este nivel?
Puede serlo. El año pasado sufrí una rotura parcial del ligamento cruzado mientras hacía un press.
El levantamiento de peso tiene riesgo, así que intento anticipar cada detalle y cada posible situación
¿Qué ocurrió?
Coloqué mal los pies y la rodilla se desplazó hacia fuera durante el movimiento. Estaba levantando 166 kg. Con pesos altos, un pequeño error técnico puede provocar una lesión.
¿Cuál ha sido la lesión más dura?
Una doble fractura por estrés en dos vértebras lumbares. Fue algo progresivo hasta que el hueso cedió. Tuve que llevar corsé seis semanas y estuve casi cuatro meses sin levantar peso. El dolor de espalda se prolongó cerca de dos años.
La disciplina como forma de libertad
¿Cuántas horas entrenas a la semana?
Entre 20 y 25 horas, a veces más. Ahí incluyo el calentamiento, preparar el material y los desplazamientos dentro del gimnasio.
¿Cuántos días entrenas?
Seis días a la semana, de lunes a sábado. El domingo descanso por completo.
¿Qué te motiva a seguir?
La disciplina. Cuando hacía gimnasia de pequeño, entrenar no era una elección. Ahora sí lo es, y por eso lo vivo como una forma de libertad. Decido ir al gimnasio y exigirme.
Mucha gente de tu edad entiende la libertad de otra manera.
Es verdad. Si comparo mi vida con la de alguien que sale de fiesta cada fin de semana, es diferente. He renunciado a cosas, pero con el tiempo me he dado cuenta de que este estilo de vida me gusta.
Entrenar solo, pero con apoyo
¿Cómo llevas entrenar solo durante tanto tiempo?
Entreno muchas veces solo y lo disfruto. No es fácil encontrar compañeros con el mismo nivel, aunque sí tengo algunos. Más allá del entrenamiento, cuento con un equipo que me apoya y me ayuda a seguir avanzando.
Pienso sobre todo en mi entrenador, que vive cerca de Copenhague y tiene un centro donde invita a otros atletas. Él planifica mis sesiones cada día.
También está mi mánager, Lucile, que me ayuda con proyectos como esta entrevista o mi relación con Nike.
Y mi pareja, Maja, con quien comparto esta pasión, además de mis padres, que siempre me apoyan.
Fija objetivos realistas a corto plazo y no intentes ir al 150% desde el primer día
Consejos para empezar en el fitness funcional
Muchas personas están descubriendo competiciones como HYROX. ¿Qué consejo les darías?
Empezar poco a poco y buscar un buen entorno de entrenamiento con entrenadores que te guíen. Preguntar y aprender bien los movimientos.
Sobre todo, marcarse objetivos realistas a corto plazo. No intentar hacerlo todo al máximo desde el primer día. Construir paso a paso, ladrillo a ladrillo.
Yo hice lo contrario al principio y fui al límite desde el inicio. No es algo que recomendaría.
Así es una semana de entrenamiento de Victor Hoffer
- 2 sesiones por semana
- Entre 5 y 8 km por sesión
- 4 sesiones por semana
- Hasta 1 hora y 30 minutos por sesión
- Incluye bicicleta, remo y SkiErg, por separado o combinados
- 2 sesiones por semana
- Sesiones de alta intensidad pensadas para simular situaciones reales de competición
- 4 sesiones por semana
- Dos de tren superior y dos de tren inferior
- Incluye levantamientos olímpicos y ejercicios como press banca o press militar
- 2 sesiones por semana
- Movimientos con el propio peso corporal y ejercicios de movilidad basados en su experiencia en gimnasia