Victor Hoffer, alsaciano de 22 años, fotografiado levantando pesas para The Red Bulletin en París.
© Carlos Suárez
Fitness

Victor Hoffer: por qué el gimnasio es su forma de libertad

El atleta francés pasa más de 25 horas a la semana entrenando, muchas veces en solitario. ¿Monótono? Para él, no. La disciplina, el riesgo y la constancia son las bases de su camino hacia la élite.
Por PH Camy
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Resumen

  1. 1
    “Ladrillo a ladrillo”: construir para llegar arriba
  2. 2
    Visualizar cada levantamiento
  3. 3
    La disciplina como forma de libertad
  4. 4
    Entrenar solo, pero con apoyo
  5. 5
    Consejos para empezar en el fitness funcional
  6. 6
    Así es una semana de entrenamiento de Victor Hoffer
Seis días a la semana, Victor Hoffer entrena en el gimnasio: levanta peso, corre, repite movimientos y los perfecciona. Lo que para algunos puede resultar repetitivo, para él es parte del proceso. A sus 22 años, tiene un objetivo claro: seguir avanzando y acercarse a los mejores del mundo.
Hoffer afronta cada sesión con la misma implicación que otros reservan a su serie favorita. En su rutina se combinan fuerza, resistencia y técnica, y comparte parte de ese trabajo con una audiencia creciente en redes. Su idea es directa: la constancia, la curiosidad y la fortaleza mental marcan la diferencia.
Un Victor Hoffer sin camiseta posa para un retrato durante una sesión fotográfica para el Red Bulletin.

El deporte ha formado parte de la vida de Hoffer desde el principio

© Carlos Suárez

El deporte forma parte de su vida desde muy pequeño. Nacido en Colmar, empezó con la gimnasia a los tres años y más adelante dio el salto al fitness funcional, una disciplina que encajaba con su base física.

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Hoy entrena más de 25 horas semanales. Su plan para las próximas temporadas pasa por escalar posiciones en el ranking internacional y asentarse entre los nombres destacados del deporte. Este año quiere entrar en el Top 15 mundial, acercarse al Top 10 y ganar un Workout of the Day en los Games.
The Red Bulletin habló con Hoffer para conocer su forma de pensar, sus objetivos y su rutina de entrenamiento.
01

“Ladrillo a ladrillo”: construir para llegar arriba

Victor Hoffer en una sesión de fotos para Red Bulletin, en la que aparecen dos imágenes de él haciendo ejercicio, con una imagen más grande de él bebiendo una lata de Red Bull en primer plano.

Hoffer va paso a paso para convertirse en el mejor del mundo

© Carlos Suárez

Hola, Victor. ¿Cómo te definirías para quien no te conozca?

Victor Hoffer: Tengo 22 años y soy de Colmar, en el este de Francia. Empecé con la gimnasia a los tres años y luego entrené en un centro cerca de Lille. A los 16 volví a Colmar y empecé en el fitness funcional, porque mi familia ya lo practicaba.

En tus redes repites la expresión “ladrillo a ladrillo”. ¿Qué significa para ti?

Se trata de avanzar paso a paso. Mejoro a nivel físico, pero también mental. En competición siempre pasan cosas que no puedes prever, y cada experiencia te ayuda a reaccionar mejor la siguiente vez.

Ahora estoy añadiendo más carrera y más competiciones a mi calendario. La idea es acumular experiencia para estar preparado cuando lleguen las oportunidades importantes.

02

Visualizar cada levantamiento

Victor Hoffer, alsaciano de 22 años, fotografiado levantando pesas para The Red Bulletin en París.

Hoffer suele entrenar solo

© Carlos Suárez

También utilizas la visualización en tu preparación. ¿Cómo funciona?

Antes de un levantamiento imagino toda la secuencia: desde que me acerco a la barra hasta que termino el movimiento. El levantamiento de peso tiene riesgo, así que intento anticipar cada detalle y cada posible situación.

La idea es crear una especie de burbuja. Cuando llega la competición, puedo centrarme en ejecutar sin distraerme con lo que ocurre alrededor.

¿Es peligroso levantar peso a este nivel?

Puede serlo. El año pasado sufrí una rotura parcial del ligamento cruzado mientras hacía un press.

Quotation
El levantamiento de peso tiene riesgo, así que intento anticipar cada detalle y cada posible situación
Victor Hoffer

¿Qué ocurrió?

Coloqué mal los pies y la rodilla se desplazó hacia fuera durante el movimiento. Estaba levantando 166 kg. Con pesos altos, un pequeño error técnico puede provocar una lesión.

¿Cuál ha sido la lesión más dura?

Una doble fractura por estrés en dos vértebras lumbares. Fue algo progresivo hasta que el hueso cedió. Tuve que llevar corsé seis semanas y estuve casi cuatro meses sin levantar peso. El dolor de espalda se prolongó cerca de dos años.

03

La disciplina como forma de libertad

Victor Hoffer hace abdominales durante una sesión de fotos para Red Bulletin.

Hoffer pasa hasta 25 horas a la semana en el gimnasio

© Carlos Suárez

¿Cuántas horas entrenas a la semana?

Entre 20 y 25 horas, a veces más. Ahí incluyo el calentamiento, preparar el material y los desplazamientos dentro del gimnasio.

¿Cuántos días entrenas?

Seis días a la semana, de lunes a sábado. El domingo descanso por completo.

¿Qué te motiva a seguir?

La disciplina. Cuando hacía gimnasia de pequeño, entrenar no era una elección. Ahora sí lo es, y por eso lo vivo como una forma de libertad. Decido ir al gimnasio y exigirme.

Mucha gente de tu edad entiende la libertad de otra manera.

Es verdad. Si comparo mi vida con la de alguien que sale de fiesta cada fin de semana, es diferente. He renunciado a cosas, pero con el tiempo me he dado cuenta de que este estilo de vida me gusta.

04

Entrenar solo, pero con apoyo

Victor Hoffer se entrena en las anillas de un gimnasio para una sesión de fotos de Red Bulletin.

Hoffer tiene experiencia en gimnasia

© Carlos Suárez

¿Cómo llevas entrenar solo durante tanto tiempo?

Entreno muchas veces solo y lo disfruto. No es fácil encontrar compañeros con el mismo nivel, aunque sí tengo algunos. Más allá del entrenamiento, cuento con un equipo que me apoya y me ayuda a seguir avanzando.

Pienso sobre todo en mi entrenador, que vive cerca de Copenhague y tiene un centro donde invita a otros atletas. Él planifica mis sesiones cada día.

También está mi mánager, Lucile, que me ayuda con proyectos como esta entrevista o mi relación con Nike.

Y mi pareja, Maja, con quien comparto esta pasión, además de mis padres, que siempre me apoyan.

Quotation
Fija objetivos realistas a corto plazo y no intentes ir al 150% desde el primer día
Victor Hoffer
05

Consejos para empezar en el fitness funcional

Muchas personas están descubriendo competiciones como HYROX. ¿Qué consejo les darías?

Empezar poco a poco y buscar un buen entorno de entrenamiento con entrenadores que te guíen. Preguntar y aprender bien los movimientos.

Sobre todo, marcarse objetivos realistas a corto plazo. No intentar hacerlo todo al máximo desde el primer día. Construir paso a paso, ladrillo a ladrillo.

Yo hice lo contrario al principio y fui al límite desde el inicio. No es algo que recomendaría.

06

Así es una semana de entrenamiento de Victor Hoffer

Victor Hoffer levanta mancuernas durante una sesión fotográfica para Red Bulletin.

Hoffer trabaja las mancuernas hexagonales

© Carlos Suárez

Victor Hoffer entrena seis días a la semana siguiendo un programa estructurado que combina fuerza, resistencia y trabajo gimnástico.
Esto es lo que incluye una semana tipo:
Running
  • 2 sesiones por semana
  • Entre 5 y 8 km por sesión
Cardio en máquinas
  • 4 sesiones por semana
  • Hasta 1 hora y 30 minutos por sesión
  • Incluye bicicleta, remo y SkiErg, por separado o combinados
Entrenamientos tipo competición
  • 2 sesiones por semana
  • Sesiones de alta intensidad pensadas para simular situaciones reales de competición
Trabajo de fuerza
  • 4 sesiones por semana
  • Dos de tren superior y dos de tren inferior
  • Incluye levantamientos olímpicos y ejercicios como press banca o press militar
Trabajo gimnástico
  • 2 sesiones por semana
  • Movimientos con el propio peso corporal y ejercicios de movilidad basados en su experiencia en gimnasia
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