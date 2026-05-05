Wings for Life World Run: todo lo que necesitas saber

Runners de todo el mundo se preparan para formar parte de una de las mayores carreras del planeta: la Wings for Life World Run . Reúne a corredores, caminantes y usuarios de silla de ruedas bajo un mismo objetivo: encontrar una cura para las lesiones de médula espinal.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la 13ª edición de la Wings for Life World Run, tanto si la vas a vivir como espectador, corredor ocasional o atleta experimentado.

01 ¿A qué hora empieza la Wings for Life World Run?

A las 11:00 (UTC) del 10 de mayo, los participantes de todo el mundo tomarán la salida. Media hora después arrancarán los Catcher Cars , que irán aumentando su velocidad progresivamente hasta dar caza a todos los runners. El objetivo es mantenerse por delante de esta meta móvil el mayor tiempo posible. En cuanto te alcanza, tu carrera termina.

Incluso los mejores atletas acaban siendo atrapados © Marc Conzelmann for Wings for Life World Run

02 Cómo participar

Hay tres maneras de sumarse. Miles de personas ya se han inscrito en alguno de los eventos oficiales en países como Polonia, Alemania y Austria.

Si no llegaste a tiempo para apuntarte a ellos, aún estás a tiempo de participar. La app Wings for Life World Run permite correr desde cualquier lugar del mundo gracias a su Catcher Car digital, que incrementa la velocidad al mismo ritmo que los coches reales, ofreciendo esa sensación de persecución que empuja a dar un poco más.

La aplicación te permite correr por tu cuenta o unirte a alguno de los Organised App Runs que se celebran en lugares espectaculares de todo el mundo. Este año habrá más de 570 eventos organizados por la comunidad en 73 países, con entre 100 y 3.000 participantes en cada uno.

03 Únete a las carreras físicas

Los eventos App Run se celebrarán en más de 70 países © Petri Saarelainen for Wings for Life World Run

04 ¿Por qué hacerlo?

No hay duda de que la Wings for Life World Run será una gran jornada, tanto si buscas batir tu mejor marca personal, como si es tu primera carrera o prefieres ver a los profesionales ir al límite.

Pero no solo tu salud sale ganando. Todos los participantes corren por quienes no pueden, ya que el 100% de las inscripciones y de lo recaudado se destina directamente a la investigación de lesiones de médula espinal.

“No solo financiamos la ciencia, sino que también damos forma activamente al camino que va del descubrimiento al tratamiento”, afirma Anita Gerhardter, presidenta ejecutiva del consejo de Wings for Life.

Celebrando la enorme suma de 8,6 millones de euros recaudados en 2025 © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

El año pasado participaron 310.719 personas de 191 países, logrando recaudar la impresionante cifra de 8,6 millones de euros. Con ello, el total destinado a la investigación desde 2014 asciende ya a 60,53 millones de euros.

“La pregunta ya no es si las lesiones de médula espinal tendrán tratamiento, sino cuándo”, señala Verena May, directora ejecutiva del área de investigación en Wings for Life. “Hay múltiples terapias en ensayos clínicos, algunas ya con resultados positivos. Y muchas más están impulsando la fase preclínica”.

05 Cómo ver la Wings for Life World Run

Apúntate a la Wings for Life World Run 2026: hay un evento cerca de ti © Sinisa Kanizaj for Wings for Life World Run

Decenas de miles de corredores y participantes en silla de ruedas compitiendo al mismo tiempo en todo el mundo prometen un espectáculo único. Además, algunas de las grandes figuras del fondo estarán en la línea de salida, como Camilla Pedersen.

La ex campeona del mundo de triatlón buscará nuevos récords daneses en 50 km, 100 km y carrera de seis horas mientras participa en la Wings for Life World Run.

“Me encanta correr en la Wings for Life World Run porque lo hacemos por quienes no pueden, y además es por una buena causa”, explica Pedersen. “No es una carrera normal, y eso es lo que me gusta: no hay una meta fija, no sabes cuándo te va a alcanzar. Y todo el mundo puede participar”.

Sigue la acción en directo a nivel mundial a través de Wings for Life World Run. Puedes descargar la app de Red Bull TV en tu móvil, Smart TV o dispositivo de streaming para acceder fácilmente.

06 ¿Cómo puedo donar?

1 minutos Wings for Life World Run 2025: highlights La edición 2025 de Wings for Life World Run batió récords de todo tipo. ¡Mira los mejores momentos de la mayor carrera del mundo!

Tanto si consigues ver la Wings for Life World Run como si no, puedes hacer una donación y sumarte a la lucha contra las lesiones de médula espinal.

También encontrarás páginas individuales de recaudación en la web oficial de la Wings for Life World Run . Cada aportación cuenta.

¿Quieres apoyar la causa y formar parte del movimiento global el 10 de mayo? Aún puedes inscribirte .