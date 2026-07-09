Apex Legends x Cyberpunk : tout savoir sur l'événement

Les Outlands ont été hackés : le battle royale Apex Legends s'associe à CD PROJEKT RED pour propulser Cyberpunk 2077 directement dans l'arène. Voici ce qui vous attend avec l'événement Apex Legends x Cyberpunk .

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L'événement Apex Legends x Cyberpunk fait partie de la Season 29 « Overclocked » et se déroulera du 14 juillet au 4 août 2026. La Cyberpunk Collection sera disponible dans la boutique jusqu'au 18 août 2026. Val Ayer de chez Respawn, souligne les nombreux points communs entre Apex Legends et Cyberpunk 2077 dans la manière dont les deux studios conçoivent leurs univers. Chez CD PROJEKT RED, l'enthousiasme est le même : Patrick Mills insiste sur le soin apporté par les deux équipes pour transposer l'univers de Cyberpunk dans celui d'Apex.

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02 Night City E-District : la map fait peau neuve

Une mise à jour de la map est au cœur du nouvel événement. E-District amène Night City directement dans les Outlands. Skyboxes néon, koïs holographiques qui gisent dans le ciel et panneaux publicitaires clignotants donnent le ton du nouveau décor.

L'E-District fait peau neuve © EA La nouvelle version de la carte se révèle nettement plus sombre © EA

Eduardo Agostini, World Director chez Respawn, explique qu'E-District s'est toujours inspirée de la Night City de Cyberpunk. Avec cette version nocturne, la boucle est bouclée pour lui : de la prise de contrôle de l'Energy Bank par la Citadelle Arasaka jusqu'à la mer de lumières de Neon Square, le souci du détail se sent dans chaque recoin de la map.

03 Événement Wildcard : les nouveaux mods Cyberware

L'événement Apex Legends x Cyberpunk apporte également un tout nouvel événement in-game. Le mode Wildcard est rethématisé en Night City Legends pour l'occasion : deux nouveaux mods Cyberware font leur apparition et vont transformer votre mouvement et votre puissance de combat.

Apex Legends et Cyberpunk se marient à merveille © EA

Le Sandevistan mise tout sur la vitesse : vous dashez à la vitesse de l'éclair dans n'importe quelle direction, en rechargeant vos boucliers à chaque dash, et pouvez enchaîner jusqu'à deux dashes avant de retoucher le sol. Parfait pour combler les gaps, engager ou fuir une situation critique.

La Fissure du Mur noir vous envoie brièvement dans le Net pour vous repositionner. À votre retour, vous déclenchez une déflagration perturbatrice qui pulvérise les boucliers des adversaires à proximité. Jesse Medellin, Lead Technical Designer chez Respawn, révèle que les deux mods ont été pensés comme un hommage à David et Lucy de Cyberpunk: Edgerunners. Le Sandevistan reflète la vitesse de David en tant qu'Edgerunner, tandis que la Fissure du Mur noir incarne la puissance destructrice d'une netrunneuse comme Lucy.

04 Nouvelle mécanique : la cyberpsychose

Le twist : chaque utilisation de Cyberware fait grimper votre Cyberware Capacity. Une fois la limite atteinte, vous basculez dans l'état de cyberpsychose. Vitesse de déplacement accrue et dégâts au corps-à-corps boostés, mais plus d'armes, plus de compétences ni de boucliers. Pour revenir à la raison, vous pouvez utiliser des seringues immunosuppresseurs disséminées sur la map, ou des caches qui remettent votre jauge complètement à zéro.

Selon Jesse Medellin, la cyberpsychose faisait partie intégrante de la mécanique Cyberware dès le départ. Elle est censée refléter le prix à payer pour ces améliorations : la puissance écrasante d'un juggernaut d'un côté, la vulnérabilité d'une perte de contrôle de l'autre.

05 Nouvelle Mythic avec attitude : Skippy

Avec Skippy, la nouvelle version Mythic de l'Alternator, Apex Legends propose pour la première fois une arme entièrement construite autour d'un personnage existant. Vous activez soit le mode « Pacifiste ami des chiens », soit le mode « Tueur impitoyable », et Skippy commente votre comportement en conséquence. Grâce aux fragments exotiques, vous débloquez de nouveaux visuels, des skins d'ordnance et des effets de knock. Et dire qu'on croyait que les armes qui parlent, c'était réservé à High on Life 2.

L'Alternator va bénéficier d'une nouvelle variante « Mythic » © EA

Alisa Rastorgueva, Art Director chez Respawn, décrit Skippy comme l'une des expériences de companion les plus abouties que l'équipe ait jamais intégrées à une arme Mythic. Comportement et voice lines ont été calibrés en fonction des animations de l'arme.

06 Skins Cyber et récompenses : ce qui vous attend dans le Shop de la collaboration

Grâce à la devise de l'événement, les Eddies, la boutique de récompenses met en jeu de nombreuses skins pendant toute la durée de l'événement. Une Cyberpunk Collection à durée limitée est également disponible dans l'onglet Boutique du 14 juillet au 18 août pour acquérir l'ensemble des cosmétiques de la collaboration. Au menu, entre autres, un skin Epic Valkyrie Arasaka et un skin Epic Mirage Kang-Tao. À cela s'ajoutent 8 skins de Légends pour Axle, Sparrow, Lifeline, Crypto, Rampart, Loba, Ash et Gibraltar ainsi que 8 apparences d'armes pour Wingman, Charge Rifle, Mastiff, L-STAR, P2020, RE-45, R-301 et Kraber.

Le nouveau skin Lifeline est un véritable coup de cœur pour les fans © EA

Alisa Rastorgueva explique que les associations de Légendes avec les personnages de Cyberpunk 2077 et Edgerunners ont été choisis pour créer des parallèles à la fois visuels et de caractère. Les armes suivent la même logique et sont accordées visuellement à leur apparence de Légende respective. L'événement Apex Legends x Cyberpunk démarre le 14 juillet et injecte dans les Outlands une bonne dose de fraîcheur : E-District Night, nouveaux Cyberware Mods et Skippy. D'ici là, une seule consigne : chrome up et prêt pour Night City.