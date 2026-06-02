Guide Apex Legends : nos meilleurs conseils pour débuter

En 2026, le streamer star Nicholas « Jynxzi » Stewart a fait beaucoup de bruit en annonçant qu'il se lançait un nouveau défi : apprendre à jouer à Apex Legends. Quelques parties plus tard, il a jeté l'éponge en qualifiant Apex de « jeu le plus dur » auquel il ait jamais touché. Bonne nouvelle : votre arrivée sur le battle royale n'a aucune raison de virer au cauchemar.

Il y a beaucoup à apprendre des galères de Jynxzi, surtout si vous choisissez de ne pas marcher sur ses traces. En y allant pas à pas, plutôt qu'en vous jetant dans le grand bain, vous avez clairement de meilleures chances de survivre vos premières heures sur le titre de Respawn.

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01 Ce que la mésaventure de Jynxzi nous apprend sur Apex Legends

Pendant sa découverte d'Apex, Jynxzi a été coaché par certains des meilleurs joueurs du jeu. Plusieurs clips ont alors fait le tour des réseaux pour montrer à quel point l'expérience pouvait être brutale. Il faut quand même le reconnaître : Jynxzi s'est mis tout seul dans la difficulté sur plusieurs points évitables.

Il faut de la patience pour apprendre Apex Legends © @Jynxzi

02 Choisissez votre lobby avec soin

Premier enseignement à tirer du parcours de Jynxzi : évitez d'entrer dans une file d'attente bourrée de joueurs très haut classés. Comme il se faisait coacher par des cadors d'Apex Legends, il tombait régulièrement dans des lobbys beaucoup plus agressifs, expérimentés et tendus que la moyenne.

Face à des adversaires moins rodés, vos premières parties seront nettement moins étouffantes. Si vous n'avez pas de coéquipiers habituels sous la main, d'autres modes de jeu vous permettent de trouver vos marques tranquillement.

03 Ne sous-estimez pas la valeur du game knowledge

Autre piège dans lequel Jynxzi est tombé : il s'est jeté direct sur le mode principal Battle Royale, sans prendre la peine de passer du temps sur les modes plus « légers » ou moins compétitifs. Dans les faits, prendre le temps de comprendre les mécaniques de base du jeu est précieux, même quand on est un joueur expérimenté sur d'autres FPS.

S'énerver contre la difficulté du jeu, comme Jynxzi a pu le faire à plusieurs reprises en direct, c'est sans doute parfait pour produire du contenu twitch. En revanche, pour progresser réellement, c'est rarement utile.

Apex Legends est un battle royale à part, avec des mouvements plus complexes, un système d'armes plus poussé et un paquet de mécaniques additionnelles par rapport à ses aînés comme Fortnite ou PUBG. Si vous êtes un total débutant, la frustration fait partie du voyage. Échouer est normal, mais il faut vous laisser un peu d'indulgence.

Plutôt que de plonger tête baissée dans le mode principal, prenez le temps d'identifier par où commencer et où aiguiser vos armes.

04 Par où commencer dans Apex Legends ?

Un nouveau joueur d'Apex Legends devrait toujours partir des bases, et mettre son ego de côté. Que vous soyez un fan inconditionnel de FPS ou un parfait néophyte du jeu à la première personne, votre premier arrêt en lançant Apex Legends doit être le stand de tir (Firing Range).

Pour un débutant, deux bonnes raisons de privilégier ce mode comme point de départ :

Se familiariser avec les mouvements propres à Apex Legends

Apprivoiser le système de classification des armes et des types de munitions

05 Maîtriser les mouvements d'Apex Legends

Choisissez bien votre Légende avant de plonger dans un lobby. © Electronic Arts

Quand Respawn Entertainment et EA ont sorti Apex Legends en 2019, le jeu s'est immédiatement fait remarquer pour son emphase sur les déplacements. Comme dans tous les jeux du genre battle royale, la mobilité est évidemment un pilier du gameplay. Mais Apex Legends pousse le curseur bien plus loin que la plupart de ses concurrents.

Avant de vous lancer dans une vraie partie, c'est incroyablement utile de savoir à quelle vitesse vous vous déplacez, à quel point cette vitesse chute quand vous êtes accroupi, en train de porter une arme ou d'utiliser un soin, et combien d'accélération vous pouvez gagner avec des techniques comme la glissade.

Apex Legends offre aussi aux joueurs plus aguerris la possibilité d'expérimenter des mouvements avancés : Wall-Jumps, Tap Strafing, Bunny Hopping. Certaines Légendes (les personnages jouables) accordent en plus des boosts de mobilité.

Quand vous lancez Apex Legends pour la première fois, six personnages sont disponibles. Sur ces six Légendes de départ, quatre disposent de capacités directement liées au déplacement.

06 Le système de classes des armes et des munitions

Le stand de tir d'Apex Legends permet aussi aux nouveaux joueurs de se familiariser avec les systèmes de classification des armes et des munitions. Le jeu compte huit types d'armes et sept types de munitions.

Maîtriser le système d'armes d'Apex, c'est s'éviter bien des frayeurs. © Electronic Arts

Le type d'arme ne garantit pas le type de munition. La HAVOC Rifle, classée comme AR (Assault Rifle, fusil d'assaut), utilise par exemple des munitions énergétiques. La VK-47 Flatline, également un AR, n'accepte que des munitions lourdes. La R-301 Carbine ? Encore un AR, mais cette fois ni munitions énergétiques ni munitions lourdes : uniquement des munitions légères.

Au stand de tir, vous prenez le temps d'intégrer ces systèmes pour rendre le loot beaucoup plus fluide lors de votre première vraie partie. Une fois lancé dans le mode principal Battle Royale, les armes et munitions doivent être ramassées au sol ou dans les caisses de loot (avec la possibilité de récupérer du matos plus rare via les care packages qui tombent en cours de partie). Savoir d'un coup d'œil quelles munitions ramasser sans avoir à reconsulter votre inventaire, c'est une vraie compétence dans le rythme effréné d'Apex.

07 Quel personnage choisir pour débuter sur Apex Legends ?

Avant de plonger dans les armes et les techniques avancées, le choix de ta Légende conditionne toute ton expérience de jeu. Chaque Légende possède trois compétences : une passive, une tactique et un ultime. Pour un débutant, l'objectif est de choisir un personnage dont les capacités sont lisibles et utiles sans demander une exécution parfaite.

Quatre Légendes font consensus pour débuter :

Bangalore — Sa compétence passive lui accorde un boost de vitesse quand elle prend des tirs. Ses grenades fumigènes (tactique) offrent des échappatoires simples et efficaces. Idéale pour apprendre à se battre sans trop réfléchir à son kit.

Lifeline — La meilleure Légende de support pour une équipe débutante. Sa compétence passive accélère les réanimations, et son ultime déploie une caisse de loot de qualité. Un choix naturel si tu veux aider ton équipe à survivre.

Bloodhound — Ses capacités de scan ennemi compensent le manque de game knowledge. Savoir où sont les adversaires avant un combat réduit considérablement les mauvaises surprises.

Conduit — Sa recharge de bouclier passive en fait une légende très forgiving

À noter : Apex Legends compte 28 Légendes réparties en cinq classes (Assault, Controller, Recon, Skirmisher, Support). Ne te lance pas dans une Légende complexe (Wraith, Horizon, Pathfinder) avant d'avoir solidifié tes bases de gunfight et de mouvement.

08

Pour les nouveaux joueurs, il existe un mode alternatif idéal pour gagner en confiance avant de plonger dans un lobby Battle Royale. Certains vétérans FPS ou battle royale méprisent les lobbys de bots, mais soyons clairs : utiliser le mode Bot Royale d'Apex pour vous faire la main n'a rien de honteux.

Bot Royale combine le format battle royale du mode principal avec une lobby remplie de bots. C'est un espace sécurisé pour explorer les mécaniques fondamentales dans un cadre plus dynamique que le stand de tir.

Wildcard réduit les variables d'une partie classique d'Apex. © Electronic Arts

Le mode a démarré comme un mode solo en lobby 100 % bots. Aujourd'hui, il mélange bots et joueurs humains, avec des contraintes de matchmaking extrêmement serrées. Concrètement, tous les comptes humains présents dans votre lobby Bot Royale sont à un rang très proche du vôtre. En général, vous trouverez 1 à 5 équipes humaines pour 15 à 19 escouades de bots.

Les nouveaux joueurs d'Apex Legends peuvent aussi se tourner vers le mode Wildcard, une version plus courte et allégée du Battle Royale principal. Soins simplifiés, Légendes épurées et matchs plus rapides : tout est pensé pour vous faire intégrer les bases sans pression et sans surcharge d'informations.

Enchaîner ces deux modes, surtout après une bonne session de Firing Range, rendra votre arrivée dans le mode principal d'Apex Legends nettement plus douce.

09 Positionnement et lecture du jeu : la compétence la plus sous-estimée

Le mouvement et les armes ne font pas tout. Beaucoup de débutants perdent leurs parties non pas parce qu'ils visent mal, mais parce qu'ils prennent de mauvaises décisions de positionnement. Voici les réflexes fondamentaux à intégrer dès tes premières parties :

La hauteur avant tout . Cherche systématiquement les toits, les rochers et les zones élevées plutôt que d'engager un combat depuis le bas. Un adversaire qui tire d'en haut a un angle nettement plus avantageux.

Ne prends pas tous les fights. Sur Apex, le meilleur combat est souvent celui où tu laisses deux escouades se battre entre elles, puis tu attaques l'équipe affaiblie. Un 3v2 ou 3v1 change radicalement tes chances.

Avance de couvert en couvert. Ne traverse jamais un espace ouvert sans identifier ton prochain point d'appui : rocher, caisse, mur, porte. Un mouvement prévisible est un mouvement mortel.

Range ton arme pour te déplacer vite. Quand tu dois couvrir une longue distance sans adversaire en vue, arme rangée = vitesse maximale.

Gère ton loot rapidement. Priorité : deux armes complémentaires (une distance moyenne, une courte portée), des munitions pour un combat, des soins de bouclier. Ne reste pas trop longtemps dans une zone pour chercher l'équipement parfait — arriver en retard sur la zone coûte plus cher que jouer avec un loot imparfait.

10 Astuce : créez une routine dans le Firing Range

Chaque personnage d'Apex a des capacités distinctes © Electronic Arts

Plutôt que de lancer le stand de tir sans objectif précis, suivez cette routine pour progresser efficacement à chaque session :

Minutes 1-3 : Prise en main des mouvements. Sprint, puis glissade, puis saut — enchaînez ce mouvement en boucle dans tout l'espace. Votre objectif : que la séquence devienne automatique.

Minutes 4-7 : Maîtrise du recul. Choisissez une arme (R-301 Carbine recommandée pour débuter) et tirez sur les mannequins en maintenant la visée. Observez comment le recul monte — apprenez à compenser en tirant légèrement vers le bas.

Minutes 8-10 : Changement de cibles en mouvement. Bougez de gauche à droite tout en tirant sur différents mannequins. Objectif : ne jamais rester immobile pendant un combat.

Minutes 11-13 : Test d'une seconde arme. Répétez l'exercice précédent avec votre arme de courte portée (SMG ou shotgun). Comprenez la différence de comportement entre les deux armes de votre futur loadout.

Minutes 14-15 : Changement rapide d'arme. Entraînez-vous à passer rapidement d'une arme à l'autre. En situation réelle, cette mécanique peut vous sauver la vie quand vous tombez à court de munitions.

Enchaînez cette routine avant chaque session de jeu pendant votre première semaine — vous ressentirez la différence dès vos premières parties.

FAQ

Quels sont les meilleurs paramètres manette sur Apex Legends ?

Pour débuter sur manette, voici les réglages de base recommandés avant d'activer les paramètres ALC avancés :

Sensibilité de visée (Look) : 4-5 (augmentez progressivement selon votre confort)

Sensibilité ADS : 3-4 (visée à l'épaule)

Zone morte : réduire au minimum supportable sans dérive du stick (commencer à 5, descendre progressivement)

Champ de vision (FOV) : 100-110 pour une meilleure lecture du terrain

Accroupissement : passer en mode "maintien" plutôt que "bascule" pour faciliter les glissades

Une fois à l'aise avec ces réglages, activez les paramètres ALC (Advanced Look Control) dans les options manette pour affiner yaw, pitch et temps de montée en puissance. Le Firing Range est l'endroit idéal pour tester vos réglages — modifiez un seul paramètre à la fois et jouez 15-20 minutes avant d'évaluer.

Combien coûte Apex Legends ?

Apex Legends est un battle royale free-to-play : le jeu est entièrement gratuit au téléchargement sur PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series. Les achats in-game (skins, battle pass, packs de personnages) sont optionnels et purement cosmétiques pour la plupart.

Quelle est la saison actuelle d'Apex Legends ?

Apex Legends suit un calendrier saisonnier rythmé par l'équipe de développement de Respawn Entertainment. Chaque saison apporte son lot de nouveautés : nouvelle Légende, rééquilibrage des armes, modifications de cartes, événements thématiques et nouveau battle pass. Pour connaître la saison en cours et les patch notes les plus récents, le mieux reste de consulter directement le site officiel d'Apex Legends ou le hub Red Bull dédié au jeu.

Qu'est-ce que le Tap Strafing ?

Le Tap Strafing est une technique de mouvement avancée qui permet d'effectuer un changement de direction brutal en plein air sans perdre de vitesse. Elle consiste à effectuer un slide jump, puis à tapoter rapidement la touche de déplacement latéral (A ou D) tout en maintenant l'élan. Sur PC, certains joueurs la réalisent en bindant le saut sur la molette de la souris pour plus de précision. C'est une technique avancée — ne la vise pas avant d'avoir bien maîtrisé le slide jump de base.

Quel est le meilleur personnage sur Apex Legends ?

Il n'existe pas de meilleur personnage universel dans Apex Legends — chaque méta favorise certaines Légendes selon les changements d'équilibre de Respawn. Cela dit, certains personnages dominent régulièrement les classements compétitifs et les choix de la communauté :

Assault : Ash et Ballistic sont régulièrement en tête de tier list pour leur agressivité et leur utilité en duo avec un frageur.

Recon : Bloodhound reste indétrônable pour l'information — son scan est l'un des kits les plus utiles à tous les niveaux de jeu.

Support : Lifeline et Loba forment la colonne vertébrale de la plupart des compositions en ranked.

Skirmisher : Pathfinder et Wraith sont des piliers du jeu compétitif pour leur mobilité et leur repositionnement.

Controller : Caustic excelle dans les zones fermées et les fins de partie.

Pour un débutant, priorisez Bangalore, Lifeline, Bloodhound ou Conduit — des kits lisibles et forgiving avant de maîtriser les Légendes plus techniques. Consultez notre tier list des meilleures Légendes pour le classement à jour selon la méta en cours.

Quelle arme est recommandée pour bien débuter sur Apex Legends ?

Le R-301 Carbine est l'arme de référence pour les débutants : recul gérable, cadence de tir élevée et polyvalente à moyenne distance. La VK-47 Flatline est une bonne alternative pour ceux qui préfèrent plus de dégâts par balle, au prix d'un recul légèrement plus exigeant à contrôler. Pour la courte distance, une SMG comme le Volt ou un shotgun complète idéalement une arme d'assaut.

Apex Legends est-il facile pour les débutants ?

Non. Apex Legends est l'un des battle royale les plus difficiles à maîtriser, même pour les joueurs FPS expérimentés — comme Jynxzi l'a appris en 2026. Quatre facteurs expliquent cette réputation :

Système de mouvements complexe : glissades, wall-jumps, tap strafing, bunny hopping — des mécaniques absentes dans la plupart des FPS.

28 Légendes avec des capacités distinctes : comprendre son propre kit ET ceux des ennemis prend du temps.

Gunplay exigeant : chaque arme a un recul unique à apprendre, les munitions ne sont pas universelles.

Rythme de jeu très rapide : les combats s'enchaînent vite et les erreurs de positionnement se paient cher.

Cela dit, le jeu est conçu pour accueillir les nouveaux arrivants : le mode Bot Royale et le Firing Range permettent de progresser à son rythme avant d'affronter de vrais adversaires. Avec une approche progressive (stand de tir → Bot Royale → Wildcard → parties non classées), la courbe d'apprentissage devient nettement plus gérable.

Qui est le meilleur joueur Apex Legends au monde ?

La scène compétitive d'Apex Legends est dominée par des joueurs comme ImperialHal (considéré par beaucoup comme le meilleur stratège en tournoi), Genburten (réputé pour son aim), et Verhulst.

Quelle est la date de sortie d'Apex Legends ?

Apex Legends est sorti le 4 février 2019 sur PC (Origin), PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu a depuis été porté sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Il est disponible en free-to-play sur toutes ces plateformes.

Apex Legends est-il jouable sur mobile ?

Non. Apex Legends Mobile, la version smartphone du jeu, a été arrêtée par EA et Respawn Entertainment en mai 2023. Le jeu n'est donc plus disponible sur iOS ni Android.

Comment bien viser sur Apex Legends ?

Améliorer sa visée sur Apex Legends demande une pratique régulière et une approche méthodique. Voici les fondamentaux :

Entraînez-vous au Firing Range — Avant chaque session, passez 10-15 minutes à travailler le recul de votre arme principale. La R-301 Carbine est idéale pour apprendre à compenser le recul.

Bougez pendant que vous tirez — Ne restez jamais immobile. Des déplacements latéraux en tirant réduisent votre surface de cible et perturbent la visée adverse.

Ajustez votre sensibilité progressivement — Une sensibilité trop haute rend les micro-ajustements difficiles. Commencez bas (3-4 sur manette, ~800-1200 DPI sur PC) et montez progressivement.

Choisissez le bon réticule — Dans les paramètres, un réticule de couleur contrastée avec l'environnement (cyan ou rouge) améliore la rapidité d'acquisition de cible.

Alternez entre visée à l'épaule et ADS — L'ADS (visée au zoom) est plus précis à distance mais ralentit vos mouvements. Utilisez la visée à l'épaule pour les combats rapprochés.

Il n'existe pas de raccourci : la visée sur Apex s'améliore avec la répétition. Une routine quotidienne de 10 minutes au Firing Range vaut plus que des sessions irrégulières de plusieurs heures.