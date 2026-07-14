Assassin's Creed Black Flag Resynced : durée de vie et liste des quêtes

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Assassin's Creed Black Flag Resynced reprend l'aventure de piraterie de 2013 et lui offre une refonte visuelle avec des mécaniques de gameplay affinées. Ubisoft y a aussi ajouté plusieurs heures de contenu inédit pour donner envie aux joueurs de longue date de repartir aux côtés d'Edward Kenway. Si vous vous demandez combien de temps y consacrer, ce guide détaille la durée de vie d'AC Black Flag Resynced et liste l'ensemble des quêtes principales et secondaires.
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Combien de temps dure Assassin's Creed Black Flag Resynced ?
Une partie moyenne d'AC Black Flag Resynced tourne autour de 40 à 45 heures de jeu. Cela suppose que vous suiviez l'histoire principale de bout en bout tout en piochant dans le contenu annexe au fil de l'eau.
Pour une partie de complétionniste — toutes les épaves sous-marines explorées, les armures maya et des Templiers récupérées, les navires légendaires vaincus — comptez plutôt 60 à 70 heures. Le total dépend du mode de difficulté choisi et de votre style de jeu, notamment du temps que vous passez à explorer les petites îles disséminées sur la carte.
Une partie centrée quasi exclusivement sur l'histoire principale peut se boucler en 20 à 25 heures. Attention : vous passeriez alors à côté d'une bonne partie du contenu qui a fait le sel de Black Flag.
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Toutes les quêtes principales d'AC Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced compte 13 Séquences, en incluant le nouveau contenu de fin de jeu intitulé A World Without Gold. Chaque séquence contient un nombre variable de quêtes : la Séquence 1 n'en propose qu'une seule quand la Séquence 3 en aligne sept. Voici le détail séquence par séquence.
Séquence 1
- Edward Kenway
Séquence 2
- L'animation de La Havane
- …Et mon sucre ?
- Monsieur Walpole, je présume ?
- Un homme appelé le Sage
- Ce qui me revient de droit
- La flotte du Trésor
Séquence 3
- Capitaine novice
- On embauche
- Prises et butins
- Hissez le pavillon noir
- Canne et canailles
- Savoir se défendre
- Folie collective
Séquence 4
- Cette bonne vieille crique
- Rien n'est vrai
- Le secret du sage
- En mauvaise posture
Séquence 5
- Les forts
- Voyageur de commerce
- Ce qui fait de toi un homme
Séquence 6
- Plongée médicinale
- L'avocat du diable
- Le siège de Charles-Towne
Séquence 7
- Nous souhaitons parlementer
- La conspiration des poudres
- Commodore en partance
- Le brûlot
Séquence 8
- Pas sans combattre
- Glorieux Bâtards
- Abandonnés
Séquence 9
- Imagine ma surprise
- La confiance, ça se mérite
Séquence 10
- Le stratagème de Black Bart
- La mort dans mon sillage
- L'Observatoire
Séquence 11
- Souffrir tant qu'il meurt pas
- Delirium
- ...Tout est permis
Séquence 12
- Les adieux du gouverneur
- La fin de l'âge d'or
- Sang impur
- Aussi tenace qu'une sangsue
Dans un monde sans or
- Cette ordure de Maynard
- Même pas un vrai capitaine
- Par l'enfer
- C'est un début
- Je veux juste te parler...
- Pas nos alliés naturels
- Coq en parade
- Dans un monde sans or
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Tout le contenu annexe d'AC Black Flag Resynced
Le contenu annexe de Black Flag Resynced se répartit entre contrats navals et contrats d'assassinat, chasses aux Templiers, missions dédiées au recrutement des officiers du Jackdaw, missions secondaires classiques, Failles de l'Animus et Forts à conquérir. Le détail par catégorie ci-dessous.
Missions secondaires
- Amoureux de l'Art
- Le trésor de Barbe Noire
- Le Capitaine Stede Bonnet
- Un équipement de premier ordre
- Anciennes gloires
- Les mystères mayas
Quêtes des officiers
Trois officiers sont recrutables sur le Jackdaw, chacun avec sa propre série de quêtes. Ils apparaissent ici dans l'ordre où vous les débloquez. Le Padre et Lucy s'ouvrent simultanément ; Tobias arrive plus tard.
Le Padre
- Une seconde chance
- Loyauté, discipline et courage
- Si ta main droite est pour toi une occasion de chute
- L'autre joue
Lucy Baldwin
- Un vrai charpentier de marine
- Celle qui a le pistolet
- Plantain !
- Grand ponte
Tobias ‘Deadman’ Smith
- Pas de boîte assez sombre
- Tout amour a une fin
- Peu, mais quelque chose
Chasses aux Templiers
Les quatre chasses aux Templiers sont liées à la mission secondaire Damn Fine Gear citée plus haut. Vous devez assassiner chaque Templier pour récupérer sa clé et débloquer l'armure des Templiers cachée derrière la porte verrouillée du manoir de Grande-Inagua.
Rhona Dinsmore
- Assaut contre le bureau
- Un voleur au marché
- Course à l'armement
- La fin de flint
Upton Travers
- Oh, mon frère…
- L'autre frère
- Le chagrin d'Upton
- Reine des pirates, roi des fous
Anto
- L'assassin marron
- Recrutement de marrons
- Assaut
- La ruse du commandant
Opia Apito
- L'assassin taïno
- Navire des Templiers
- Bras droit
- La piste de Lucia Marques
Failles de l'Animus
Les Failles de l'Animus, contenu secondaire inédit d'AC Black Flag Resynced, explorent des versions alternatives de moments-clés du scénario. Ils ne se débloquent qu'après certains points de l'histoire principale et se trouvent aux emplacements indiqués ci-dessous.
- Wayward Souls : débloqué après la Séquence 4, aux coordonnées (825,429)
- Wayward Desires : débloqué après la Séquence 8, aux coordonnées (604,784)
- Wayward Minds : débloqué après la Séquence 11, aux coordonnées (14,559)
- True Purpose : débloqué après l'Épilogue, aux coordonnées (363,176)
Contrats d'assassinat
Les contrats d'assassinat sont des missions courtes centrées sur l'élimination d'une cible. Chaque contrat rapporte un petit pactole en Reales, avec des bonus si vous respectez des conditions spécifiques — élimination à l'explosif, depuis une cachette, etc. On les trouve un peu partout sur la carte ; ils apparaissent au fil de vos déplacements.
- Feu de plage
- Marchand sans licence
- Le capitaine espagnol
- Une cargaison de poudre
- Plus de taxes
- Une évasion ratée
- L'informateur
- Affaires louches
- Le commerce d'un négrier
- Les braconniers
- Le capitaine pirate
- Les hors-la-loi
- Le pirate redouté
- Le déserteur
- Le dilemme des jumeaux
- Le repaire du contrebandier
- Un dernier verre pour la route
- Pilleurs de tombes
- Le frère indigne
- La grotte des hors-la-loi
- Renégat
- Le chasseur de trésors
- Les trafiquants d'armes
- Le capitaine britannique
- Le maître de la plantation
- Le poste de garde
- Le juge
- Le trafic d'armes
- Le maître esclavagiste
- L'expédition
Contrats navals
Les contrats navals fonctionnent comme les contrats d'assassinat, à ceci près que les cibles sont d'autres navires. Ils sont au nombre de 15 et montent en difficulté au fil de la progression : améliorez régulièrement le Jackdaw pour tenir la cadence.
- Une peste espagnole
- Œil pour œil
- Justice aveugle
- Vos papiers, s'il vous plaît
- Le contrat final
- Une affaire personnelle
- La loi de l'océan
- La soie sur les flots
- Bois flotté
- Essuyer la tempête
- Les réalités de la guerre
- Contrebande
- Escorte privée
- Le repaire du contrebandier
- Chasseur-cueilleur
FAQ
Quel est l'Assassin's Creed le plus dur de la saga ?
Assassin's Creed Mirage est souvent cité comme l'un des plus exigeants pour les combats, tandis qu'Assassin's Creed Origins en mode difficile demande une vraie maîtrise des mécaniques RPG. Black Flag Resynced, de son côté, se montre relativement accessible — la difficulté vient surtout des batailles navales contre les navires légendaires en fin de partie.
Quel est l'Assassin's Creed le plus long ?
Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla sont les épisodes les plus longs de la saga Assassin's Creed, avec respectivement 40–50 h pour l'histoire principale et jusqu'à 130–150 h en mode complétionniste. Black Flag Resynced (60–70 h à 100 %) se situe dans la moyenne haute de la franchise.