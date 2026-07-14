Assassin's Creed Black Flag Resynced : durée de vie et liste des quêtes

Assassin's Creed Black Flag Resynced reprend l'aventure de piraterie de 2013 et lui offre une refonte visuelle avec des mécaniques de gameplay affinées. Ubisoft y a aussi ajouté plusieurs heures de contenu inédit pour donner envie aux joueurs de longue date de repartir aux côtés d'Edward Kenway. Si vous vous demandez combien de temps y consacrer, ce guide détaille la durée de vie d'AC Black Flag Resynced et liste l'ensemble des quêtes principales et secondaires.

01 Combien de temps dure Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Assassin's Creed Black Flag Resynced est une réédition très appréciée © Ubisoft

Une partie moyenne d'AC Black Flag Resynced tourne autour de 40 à 45 heures de jeu. Cela suppose que vous suiviez l'histoire principale de bout en bout tout en piochant dans le contenu annexe au fil de l'eau.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Pour une partie de complétionniste — toutes les épaves sous-marines explorées, les armures maya et des Templiers récupérées, les navires légendaires vaincus — comptez plutôt 60 à 70 heures. Le total dépend du mode de difficulté choisi et de votre style de jeu, notamment du temps que vous passez à explorer les petites îles disséminées sur la carte.

Une partie centrée quasi exclusivement sur l'histoire principale peut se boucler en 20 à 25 heures. Attention : vous passeriez alors à côté d'une bonne partie du contenu qui a fait le sel de Black Flag.

02 Toutes les quêtes principales d'AC Black Flag Resynced

Il y a 13 séquences à maîtriser © Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced compte 13 Séquences, en incluant le nouveau contenu de fin de jeu intitulé A World Without Gold. Chaque séquence contient un nombre variable de quêtes : la Séquence 1 n'en propose qu'une seule quand la Séquence 3 en aligne sept. Voici le détail séquence par séquence.

Séquence 1

Edward Kenway

Séquence 2

L'animation de La Havane

…Et mon sucre ?

Monsieur Walpole, je présume ?

Un homme appelé le Sage

Ce qui me revient de droit

La flotte du Trésor

Séquence 3

Capitaine novice

On embauche

Prises et butins

Hissez le pavillon noir

Canne et canailles

Savoir se défendre

Folie collective

Séquence 4

Cette bonne vieille crique

Rien n'est vrai

Le secret du sage

En mauvaise posture

Séquence 5

Les forts

Voyageur de commerce

Ce qui fait de toi un homme

Séquence 6

Plongée médicinale

L'avocat du diable

Le siège de Charles-Towne

Séquence 7

Nous souhaitons parlementer

La conspiration des poudres

Commodore en partance

Le brûlot

Séquence 8

Pas sans combattre

Glorieux Bâtards

Abandonnés

Séquence 9

Imagine ma surprise

La confiance, ça se mérite

Séquence 10

Le stratagème de Black Bart

La mort dans mon sillage

L'Observatoire

Séquence 11

Souffrir tant qu'il meurt pas

Delirium

...Tout est permis

Séquence 12

Les adieux du gouverneur

La fin de l'âge d'or

Sang impur

Aussi tenace qu'une sangsue

Dans un monde sans or

Cette ordure de Maynard

Même pas un vrai capitaine

Par l'enfer

C'est un début

Je veux juste te parler...

Pas nos alliés naturels

Coq en parade

Dans un monde sans or

03 Tout le contenu annexe d'AC Black Flag Resynced

Il y a une multitude de missions secondaires pour vous divertir © Ubisoft

Le contenu annexe de Black Flag Resynced se répartit entre contrats navals et contrats d'assassinat, chasses aux Templiers, missions dédiées au recrutement des officiers du Jackdaw, missions secondaires classiques, Failles de l'Animus et Forts à conquérir. Le détail par catégorie ci-dessous.

Missions secondaires

Amoureux de l'Art

Le trésor de Barbe Noire

Le Capitaine Stede Bonnet

Un équipement de premier ordre

Anciennes gloires

Les mystères mayas

Quêtes des officiers

Trois officiers sont recrutables sur le Jackdaw, chacun avec sa propre série de quêtes. Ils apparaissent ici dans l'ordre où vous les débloquez. Le Padre et Lucy s'ouvrent simultanément ; Tobias arrive plus tard.

Le Padre

Une seconde chance

Loyauté, discipline et courage

Si ta main droite est pour toi une occasion de chute

L'autre joue

Lucy Baldwin

Un vrai charpentier de marine

Celle qui a le pistolet

Plantain !

Grand ponte

Tobias ‘Deadman’ Smith

Pas de boîte assez sombre

Tout amour a une fin

Peu, mais quelque chose

Chasses aux Templiers

Les quatre chasses aux Templiers sont liées à la mission secondaire Damn Fine Gear citée plus haut. Vous devez assassiner chaque Templier pour récupérer sa clé et débloquer l'armure des Templiers cachée derrière la porte verrouillée du manoir de Grande-Inagua.

Rhona Dinsmore

Assaut contre le bureau

Un voleur au marché

Course à l'armement

La fin de flint

Upton Travers

Oh, mon frère…

L'autre frère

Le chagrin d'Upton

Reine des pirates, roi des fous

Anto

L'assassin marron

Recrutement de marrons

Assaut

La ruse du commandant

Opia Apito

L'assassin taïno

Navire des Templiers

Bras droit

La piste de Lucia Marques

Failles de l'Animus

Les failles de l'Animus racontent des versions alternatives d'évènements © Ubisoft

Les Failles de l'Animus, contenu secondaire inédit d'AC Black Flag Resynced, explorent des versions alternatives de moments-clés du scénario. Ils ne se débloquent qu'après certains points de l'histoire principale et se trouvent aux emplacements indiqués ci-dessous.

Wayward Souls : débloqué après la Séquence 4, aux coordonnées (825,429)

Wayward Desires : débloqué après la Séquence 8, aux coordonnées (604,784)

Wayward Minds : débloqué après la Séquence 11, aux coordonnées (14,559)

True Purpose : débloqué après l'Épilogue, aux coordonnées (363,176)

Contrats d'assassinat

Éliminez vos cibles et gagnez de l'argent grâce à des contrats d'assassinat © Ubisoft

Les contrats d'assassinat sont des missions courtes centrées sur l'élimination d'une cible. Chaque contrat rapporte un petit pactole en Reales, avec des bonus si vous respectez des conditions spécifiques — élimination à l'explosif, depuis une cachette, etc. On les trouve un peu partout sur la carte ; ils apparaissent au fil de vos déplacements.

Feu de plage Marchand sans licence Le capitaine espagnol Une cargaison de poudre Plus de taxes Une évasion ratée L'informateur Affaires louches Le commerce d'un négrier Les braconniers Le capitaine pirate Les hors-la-loi Le pirate redouté Le déserteur Le dilemme des jumeaux Le repaire du contrebandier Un dernier verre pour la route Pilleurs de tombes Le frère indigne La grotte des hors-la-loi Renégat Le chasseur de trésors Les trafiquants d'armes Le capitaine britannique Le maître de la plantation Le poste de garde Le juge Le trafic d'armes Le maître esclavagiste L'expédition

Contrats navals

Honorer les contrats navals et couler les navires adverses © Ubisoft

Les contrats navals fonctionnent comme les contrats d'assassinat, à ceci près que les cibles sont d'autres navires. Ils sont au nombre de 15 et montent en difficulté au fil de la progression : améliorez régulièrement le Jackdaw pour tenir la cadence.

Une peste espagnole Œil pour œil Justice aveugle Vos papiers, s'il vous plaît Le contrat final Une affaire personnelle La loi de l'océan La soie sur les flots Bois flotté Essuyer la tempête Les réalités de la guerre Contrebande Escorte privée Le repaire du contrebandier Chasseur-cueilleur

FAQ

Quel est l'Assassin's Creed le plus dur de la saga ?

Assassin's Creed Mirage est souvent cité comme l'un des plus exigeants pour les combats, tandis qu'Assassin's Creed Origins en mode difficile demande une vraie maîtrise des mécaniques RPG. Black Flag Resynced, de son côté, se montre relativement accessible — la difficulté vient surtout des batailles navales contre les navires légendaires en fin de partie.

Quel est l'Assassin's Creed le plus long ?

Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla sont les épisodes les plus longs de la saga Assassin's Creed , avec respectivement 40–50 h pour l'histoire principale et jusqu'à 130–150 h en mode complétionniste. Black Flag Resynced (60–70 h à 100 %) se situe dans la moyenne haute de la franchise.