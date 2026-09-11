Le guide ultime du circuit de Madrid

Création : 2026

Première course en F1 : 2026

Localisation : Madrid, Espagne

Longueur : 5.416 km

Distance de course : 308,524 km

Ligne droite la plus longue : 1,3 km

Nombre de virages : 22

Zones de Straight Mode : 2

Nombre de tours : 57

Cela faisait trois ans que le calendrier de Formule 1 n'avait plus accueilli de nouveau circuit. On oublie les paillettes et les bouches d'égout capricieuses de Las Vegas ; que nous réserve ce nouveau Grand Prix d'Espagne au Madring de… Madrid ? Et surtout, Max Verstappen sera-t-il le premier à inscrire son nom sur la liste des vainqueurs ?

01 Un Grand Prix d'Espagne qui s'est longtemps déplacé

Peu s'en souviennent, mais ce n'est pas la première fois que la Formule 1 pose ses valises dans la capitale espagnole. En 1981, il y a de cela 45 ans, le circuit de Jarama, situé à 30 kilomètres du centre de Madrid, accueillait son dernier Grand Prix. Il faut dire que, comme l'Espagne et la FIA ont offert de nombreux circuits à la catégorie automobile reine, on peut aisément s'y perdre.

Le circuit de Pedralbes, à Barcelone, a été utilisé en 1951 et 1954. Ensuite, c'est celui de Montjuïc qui a pris le relais (de 1969 à 1975). Onze années plus tard, c'est Jerez qui a été mis en avant, et Montmeló est aujourd'hui un indéboulonnable . À partir de 2026 et avec l'arrivée du Madring, il a perdu l'appellation de Grand Prix d'Espagne pour devenir celui de Barcelona-Catalunya.

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N.B : Avec l'ajout de ce Grand Prix à Madrid, à partir de 2027, les circuits de Montmeló et Spa-Francorchamps alterneront au calendrier. L'année prochaine, les pilotes n'iront pas en Catalogne, et la suivante, la Belgique ne sera pas au programme.

Histoire d'en rajouter une couche, le Grand Prix d'Europe s'est également baladé sur la péninsule ibérique. En 1994 et 1997, il a été organisé à Jerez, mais il est surtout connu pour ses 5 éditions à Valence (2008, 2009, 2010, 2011 et 2012).

Aujourd'hui, après des années passées à préparer le terrain, la ville de Madrid revient donc sur le devant de la scène en fanfare, mais plus que l'histoire du Grand Prix d'Espagne, l'important est ailleurs… que nous réserve ce nouveau tracé ?

02 Le circuit de F1 de Madrid : tout savoir sur le tracé

Pour miser sur une qualité maximale, et surtout sur du spectacle, dans les gradins ou les cockpits, c'est Studio Dromo qui a été chargé de travailler sur le circuit. Petite antisèche, on parle ici de ceux qui ont œuvré sur Yas Marina (Grand Prix d'Abou Dabi), mais aussi sur les rénovations de Spa-Francorchamps ou encore du Mugello.

Positionné entre le centre d'entraînement du Real Madrid et l'aéroport international de Madrid-Barajas, le Madring est composé de 22 virages, mais là où il innove, c'est au niveau du 12e. Humblement appelée "La Monumental" (rien à voir avec River Plate), cette courbe est à 24 %, de quoi s'adjuger le titre de courbe pentue la plus longue du circuit de F1.

Le tracé du Madring © Gabriel Stella

Pour les amoureux de la gestion de la batterie, la ligne droite de 589 mètres devrait voir les monoplaces atteindre les 320 km/h, il y a donc fort à parier pour qu'on assiste à de nombreux dépassements. D'après Jarno Zaffelli, l'architecte du projet, les virages 1, 5, 11 et 17 devraient aussi laisser place au spectacle.

Vous voulez en avoir le cœur net ? Carlos Sainz Jr a déjà pu faire un tour du Madring :

Selon lui, La Monumental apportera son lot d'opportunités : "Le dévers permettra peut-être de placer la voiture plus haut ou plus bas sur la piste afin de bénéficier d'un air plus propre lorsqu'on suit une autre voiture. Mais si le virage se prend facilement à fond, ce sera aussi un endroit où, en restant bien à la corde, on générera beaucoup d'aspiration, comme on le voit à Zandvoort."

Qu'en penseront les autres pilotes ? Il va falloir patienter pour pouvoir récolter leurs premières impressions.

03 Le Grand Prix d'Espagne de F1 : programme, horaires et infos clés

Voici les horaires de l'édition 2026, qui se déroule du vendredi 11 septembre au dimanche 13 septembre.

Essais libres 1 : vendredi 11 septembre – 13h30

Essais libres 2 : vendredi 11 septembre – 17h00

Essais libres 3 : samedi 12 septembre – 12h30

Qualifications : samedi 12 septembre – 16h00

Grand Prix : dimanche 13 septembre – 15h00

04 Sur quelle chaîne regarder le GP de Madrid ?

Vous retrouverez les 3 séances d'essais libres ainsi que les qualifications sur Canal + Sport. Quant à l'avant, le pendant et l'après Grand Prix, ça se passe sur Canal +.

Pour ceux qui envisagent de se rendre sur place, sachez que le circuit devrait accueillir 110 000 fans initialement. Au fil des années, ce chiffre devrait grimper jusqu'à 140 000, faisant du rendez-vous l'un des plus gros de l'année. Pour ce qui est de l'accès, il sera très simple d'arriver aux abords du circuit grâce à la ligne 8 du métro madrilène.

05 Les pilotes à suivre

Kimi Antonelli (Mercedes)

Fermement installé en tête du classement des pilotes, l'Italien de 20 ans continue de démontrer l'étendue de ses talents, et surtout sa capacité à ne pas paniquer sous la pression. Titré à Monza après être parti en 20e position à Imola , il tentera d’enchaîner pour continuer de prendre de l’avance sur ses poursuivants.

Max Verstappen (Red Bull)

Après un début de saison en demi-teinte, Max Verstappen et Red Bull Oracle Racing sont de retour au premier plan. Alors que les soucis liés à l'aileron arrière semblent oubliés, le Hollandais voudra confirmer le retour en forme de l'écurie . De quoi espérer une fin de saison aussi haletante que l'année dernière ? En tout cas, on le lui souhaite (et aux spectateurs aussi).

Charles Leclerc et Lewis Hamilton (Ferrari)

Après un accrochage sur le premier virage à Imola, l’entente entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton n’est peut-être plus au beau fixe. Quoi qu’il en soit, la Scuderia est toujours capable de placer ses pilotes en haut de plateau avec une monoplace qui fait partie du gratin sur la grille.

George Russell (Mercedes)

Derrière son jeune coéquipier au classement des pilotes, George Russell s'emploie à refaire son retard. Lui qui était parti comme une balle en ce début de saison a joué de malchance pour finalement se retrouver à 66 points de Kimi Antonelli. Nul doute qu'il aura à coeur de démontrer que l’heure est venue pour lui de décrocher un premier titre de champion du monde.

Qui sera le premier pilote à inscrire son nom au palmarès du Madring ? Réponse le 13 septembre !