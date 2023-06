Coupe du monde de VTT : le guide ultime de Val di Sole

C’est l’une des étapes les plus attendues de la Coupe du monde de VTT . Et bonne nouvelle pour tous les amateurs de la discipline, Val di Sole accueillera de nouveau une épreuve de la Coupe du monde du 30 juin au 2 juillet 2023 (la 4ème de DH et la 5ème en cross-country).

Myriam Nicole à Val di Sole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Présente au calendrier 2008, la vallée italienne est devenue un rendez-vous régulier de la Coupe du monde. En 15 ans, la vallée a été le théâtre d'épreuves de descente (DH) et de cross-country (XC) qui restent encore dans les annales , avec en toile de fond les Alpes italiennes, leurs parcs, leurs forêts de pins et leurs grands espaces de verdure... Bref, un décor somptueux qui offre un cadre de rêve aux riders mais aussi aux (très) nombreux spectateurs qui s'y déplacent chaque année.

01 Le parcours de descente

Venons-en au fait. Val di Sole est souvent considérée comme l'une des étapes les plus captivantes de la saison. Et la fameuse “Black Snake” à laquelle sont confrontés les pilotes de DH, y est pour beaucoup.

Loïc Bruni à Val di Sole © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Réputé pour être particulièrement brut, “le Serpent Noir” dans la langue de Loïc Bruni et Myriam Nicole est l’une des pistes les plus raide de la saison, avec une inclinaison moyenne à 22% et un maximum de 67%. Autant dire que les riders doivent faire preuve d'une maîtrise totale pour négocier parfaitement ce parcours de 2100 mètres de haut en bas.

Redessinée l’année dernière, la piste commence par des virages larges et relativement plats. Après les deux premiers, ils mètres un saut de 8 mètres les attend. Le nom de ce passage : X-Class Road Gap. “Les quelques secondes passées en l’air pendant ce saut sont les derniers instants de calme avant les prochaines quatre minutes”, résume finalement très bien Claudio Caluori dans la vidéo de présentation à voir ci-dessous. De quoi vous faire une idée du niveau de la piste.

3 minutes Découvrez la piste de VTT descente de Val di Sole Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la piste de de la Coupe du Monde de VTT UCI, à Val di Sole, en Italie.

Puis, en arrivant dans la forêt de pins, la piste prend alors une autre dimension et devient beaucoup plus escarpée. Au sol, les pilotes doivent éviter des rochers des racines avant d'arriver sur le segment "The Hell”, peut-être l’apogée de cette section. Pourquoi ? Car c’est tout simplement un enchaînement de virages gauche-droite ultra-serrés où la moindre erreur peut leur être fatale.

Vient enfin la dernière section du parcours, quelques dizaines de mètres de chemin de terre au cours desquels les pilotes doivent donner un bon coup de pédale (et atteignent bien souvent des vitesses dingues) avant de franchir la ligne d’arrivée en beauté. Ça donne envie, n'est-ce pas ?

02 Le parcours de cross-country short track

Plus courte (2 kilomètres), la piste de short track emprunte, comme d'habitude, celle de XCC dont on vous parle ci-dessous. Situé au pied de la vallée, il a globalement tout ce qu'il faut pour que la course soit des plus dynamiques, quelques jours avant l'épreuve reine. Vous souhaitez vous en faire une idée ? Alors regardez la vidéo ci-dessous.

7 minutes Coupe du monde de VTT : revivez la course XCC de Val di Sole Revivez les courses de XCC à Val di Sole, lors de la Coupe du monde de VTT 2022.

03 Le parcours de cross-country

Plus longue (4300 mètres), et avec un dénivelé de 190 mètres, la piste de cross-country est, elle, un autre joyau du circuit de la Coupe du monde.

3 minutes Un tour sur la piste XCO de Val di Sole Finja Lipp et Nicole Koller vous embarquent sur la piste de cross-country de Val di Sole, en Italie.

Si beaucoup s'accordent à dire qu'elle n'est pas la plus compliquée du circuit, elle offrent tout de même un assez bon mélange de défis techniques, de sections rapides avec des virages serrés, des sections rocailleuses, des sauts et des sections shapées, le tout nécessitant une grande habileté pour les négocier en toute sécurité et à grande vitesse.

Avec sa trentaire de virages, que son tracé reprend une grande partie de la piste de "Four Cross" des Championnats du monde 2021.

Laura Stigger dans l’escalier de Val di Sole © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Premier défi après le départ, la section Shimano Rock & Climb, une montée particulièrement techniques où de nombreux gros rochers jonchent le sol. Une section qui peut s’avérer particulièrement dangeureuse en temps de pluie…

Quelques mètres plus loin, la section Vittoria Graphene est une montée particulièrement redoutée de la piste. Avec son inclinaison à 17% ,elle fait entrer les riders dans une zone boisée. Après la descente étroite qui la succède, les riders ont à peine le temps de reprendre leur souffle qu’une autre ascencion les attend qui les emmène au point culminant du parcours : Mercedes-Benz Peak.

La piste de VTT descente de Val di Sole est sans pitié © Nathan Hughes

Une longue descente faite de courbes attend ensuite les riders qu'ils doivent parfaitement négocier avant d’arriver à Val di Sole Trentino Fullgas, leur dernière opportunité de prendre l’avantage sur leurs adversaires en pédalant le plus fort, comme son nom l’indique.

Enfin, avant de franchir la ligne d’arrivée, les pilotes sont confronté(e)s à un dernier défi technique : Val di Sole Trentino Trail, une descente qui commence sur des rochers pour terminer sur un chemin de terre.

L'année dernière, c'est la Suissesse Camille Balanche et le Français Amaury Pierron qui parvenait à s'imposer sur ce parcours, tandis que Loris Vergier et Myriam Nicole aka. notre chère Pompon en descente. A qui le tour ? Réponse du 30 juin au 2 juillet.

