Allure et vitesse : le guide pour dompter vos chronos de course à pied

Vous avez déjà regardé vos données GPS après une sortie et vu "5:32 min/km" sans trop savoir quoi en faire ? Ou entendu un coureur vous parler de son allure marathon comme si c'était une langue étrangère ? Bonne nouvelle : derrière ces chiffres se cache une mécanique simple, et une fois qu'on l'a intégrée, on ne court plus jamais de la même manière. Que vous voulez rattraper Sasha Zohya ou simplement progresser, ce guide vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le calcul de l'allure en course à pied : définition, formules, tableau de correspondance complet, et repères par niveau et par objectif de course.

01 C'est quoi l'allure ?

Helydia court au Wings for Life World Run © Red Bull Content Pool

L'allure, c'est le temps que vous mettez pour parcourir un kilomètre. Elle s'exprime en minutes et secondes par kilomètre (min/km). C'est l'unité de référence du coureur à pied, là où le cycliste pense en km/h et le nageur en minutes aux 100 mètres.

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Concrètement : courir à 5:00 min/km, ça veut dire qu'on boucle chaque kilomètre en 5 minutes pile. À 6:30 min/km, on est plus décontracté. À 4:00 min/km, on commence à souffrir (et à avoir l'air sérieux).

L'allure est plus pratique que la vitesse pour les coureurs parce qu'elle se lit directement sur le terrain. Votre montre affiche 4:45 min/km en temps réel, vous savez exactement où vous en êtes. Pas besoin de convertir quoi que ce soit dans votre tête pendant l'effort.

02 La formule pour calculer son allure en course à pied

Derrière l'allure, il y a une formule de base. Simple, rapide, et valable dans les deux sens.

Convertir une vitesse (km/h) en allure (min/km) :

Allure (min/km) = 60 ÷ Vitesse (km/h)

Exemple : vous courez à 12 km/h. 60 ÷ 12 = 5:00 min/km. Voilà votre allure.

Vitesse (km/h) = 60 ÷ Allure (min/km)

Exemple : votre allure de confort est de 6:00 min/km. 60 ÷ 6 = 10 km/h . C'est votre vitesse moyenne.

Le résultat en décimales se convertit en secondes en multipliant par 60. Par exemple, 10,5 km/h donne une allure de 60 ÷ 10,5 = 5,71 min/km, soit 5:43 min/km (0,71 × 60 = 43 secondes). Un peu de maths, beaucoup de clarté.

03 Calculateur d'allure course à pied

Pas envie de sortir la calculatrice après chaque sortie ? Voici les conversions directes pour les allures les plus courantes, construites à partir de la formule ci-dessus.

Depuis une vitesse connue :

Courir à 10 km/h ? Allure : 6:00 min/km

Courir à 12 km/h ? Allure : 5:00 min/km

Courir à 14 km/h ? Allure : 4:17 min/km

Courir à 16 km/h ? Allure : 3:45 min/km

La Wings for Life World Run revient en 2026 © Marc Müller for Wings for Life World Run

Depuis une allure connue :

Allure de 5:30 min/km ? Vitesse : 10,9 km/h

Allure de 4:30 min/km ? Vitesse : 13,3 km/h

Allure de 4:00 min/km ? Vitesse : 15 km/h

La plupart des montres GPS et des applications de running (Garmin, Strava, Nike Run Club) font cette conversion automatiquement. Mais connaître la formule, c'est comprendre ce qu'on regarde plutôt que de juste subir les chiffres.

04 Le tableau de correspondance entre allure et vitesse

La crème de la crème de ce guide. Voici le tableau complet de correspondance, de 8 km/h à 24 km/h, tiré de la fiche de référence officielle.

Vitesse (km/h) Allure (min/km) 8 7:30 9 6:40 10 6:00 11 5:27 12 5:00 13 4:36 14 4:17 15 4:00 16 3:45 17 3:31 18 3:20 20 3:00 22 2:43 24 2:30

Quelques repères pour se situer : 8-10 km/h, c'est le footing tranquille du dimanche matin. 12-14 km/h, on est sur un bon niveau amateur. 16-18 km/h, on parle de coureurs sérieux, entraînés, avec des objectifs de performance. Et 20 km/h et au-delà, on entre dans la cour des athlètes de haut niveau.

05 Quelle allure pour participer à un marathon ?

Jacob Kiplimo dépasse la ligne d'arrivée à Londres © Alex Davidson/Getty Images

42,195 km. La distance qui sépare les coureurs de ceux qui pensent "un jour peut-être, on verra..." Mais concrètement, quelle allure faut-il tenir pour franchir la ligne d'arrivée ?

L'allure minimale pour finir dans les temps : La plupart des marathons fixent une barrière horaire de 6 heures. Ça correspond à une allure de 8:32 min/km, soit environ 7 km/h. C'est l'allure en-dessous de laquelle il ne faut pas passer pour ne pas se retrouver intercepté par les voitures balai. Accessible, mais cela demande quand même de l'entraînement sur une telle distance.

Les objectifs intermédiaires :

Finir en 5h00 : allure de 7:07 min/km, soit 8,4 km/h. L'objectif typique du primo-marathonien qui a bien préparé .

Finir en 4h00 : allure de 5:41 min/km, soit 10,5 km/h. Le seuil symbolique pour beaucoup de coureurs amateurs. Tenir cette allure sur 42 km demande une vraie base d'entraînement.

Finir en 3h30 : allure de 4:58 min/km, soit 12,1 km/h. On commence à parler de coureurs réguliers, avec plusieurs mois de préparation spécifique.

Finir en 3h00 : allure de 4:15 min/km, soit 14,1 km/h. Le Graal de l'amateur ambitieux. Moins de 5 % de ceux qui terminent un marathon atteignent ce temps. Envie de relever ce défi ? Découvrez comment courir un marathon en moins de 3 heures .

06 Quelle vitesse viser sur un semi-marathon ?

Wings for Life World Run à Vienne © Red Bull Content Pool

21,097 km. La moitié du marathon, mais pas la moitié de l'effort. Le semi est souvent présenté comme la distance idéale pour les coureurs qui veulent se challenger sérieusement sans s'engager sur la préparation d'un marathon complet. Nos experts vous donnent leurs 10 conseils pour réussir votre semi-marathon . Et la question de l'allure cible se pose autant, sinon plus.

Les repères par niveau :

Finir en moins de 2h30 : allure de 7:06 min/km, soit 8,4 km/h. Accessible dès quelques mois de pratique régulière.

Finir en 2h00 : allure de 5:41 min/km, soit 10,5 km/h. La barrière symbolique du semi pour les coureurs qui veulent un objectif concret.

Finir en 1h45 : allure de 4:58 min/km, soit 12,1 km/h. Un bon niveau amateur. À ce stade, la préparation est structurée et les sorties longues sont dans le programme depuis un moment.

Finir en 1h30 : allure de 4:16 min/km, soit 14 km/h. L'objectif des coureurs avancés. Il faut tenir 14 km/h pendant plus d'une heure et demie. Voilà ce qu'on appelle des sessions de feu.

Finir en moins de 1h15 : allure inférieure à 3:33 min/km, soit plus de 16,9 km/h. On parle ici des meilleurs amateurs et des semi-pros.

Le conseil pratique : avant de viser un temps sur semi, construisez votre allure de référence sur 5 km et 10 km. Pour progresser, explorez les 7 meilleurs entraînements de course de fond . Un coureur qui tient 5:00 min/km sur 10 km peut raisonnablement viser 5:10 à 5:20 min/km sur un semi. La perte d'allure entre les distances est mécanique : anticipez-la plutôt que de la subir à la 16e borne. Et si vous hésitez encore entre courte ou longue distance , nos experts vous aident à trancher.e.

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FAQ

Quelle est la différence entre rythme et allure en course à pied ?

L'allure (ou pace) désigne le temps mis pour parcourir 1 kilomètre, exprimé en min/km. Le rythme est souvent utilisé comme synonyme d'allure dans le langage courant, mais peut aussi renvoyer à la cadence de foulée (nombre de pas par minute). En pratique, quand un coureur parle de son "rythme de course", il parle de son allure en min/km. L'allure est l'unité de référence des montres GPS et des applications de running (Strava, Garmin, Nike Run Club) — c'est elle qui s'affiche en temps réel pendant l'effort.

Quelle est une bonne allure en course à pied ?

Il n'existe pas d'allure universellement "bonne" — il y a l'allure adaptée à votre niveau et à votre objectif du moment. Voici quelques repères :

Débutant : entre 7:00 et 9:00 min/km. L'essentiel est de pouvoir tenir une conversation en courant.

Coureur régulier : entre 5:30 et 6:30 min/km en endurance fondamentale .

Coureur confirmé : entre 4:30 et 5:00 min/km sur des sorties longues.

Coureur performant : en dessous de 4:00 min/km.

Le meilleur indicateur : le test de la conversation. Si vous pouvez parler en courant, vous êtes à la bonne allure pour une séance d'endurance. Si vous êtes essoufflé, ralentissez.

Combien de kilomètres peut-on parcourir en 1 heure à pied ?

À pied (marche), la vitesse moyenne se situe entre 4 et 6 km/h, ce qui représente 4 à 6 kilomètres en une heure. En course à pied (jogging tranquille), on monte à 8-10 km/h, soit 8 à 10 kilomètres en une heure. Un coureur amateur bien entraîné (12 km/h) parcourt 12 kilomètres en une heure. Pour les coureurs de haut niveau (18-20 km/h), c'est 18 à 20 kilomètres en une heure — une performance accessible uniquement avec plusieurs années d'entraînement structuré.

Combien de kilomètres peut-on courir en 30 minutes ?

Tout dépend de votre allure. Quelques repères :

À 8 km/h (allure 7:30 min/km) : environ 4 km en 30 minutes

À 10 km/h (allure 6:00 min/km) : 5 km en 30 minutes

À 12 km/h (allure 5:00 min/km) : 6 km en 30 minutes

À 15 km/h (allure 4:00 min/km) : 7,5 km en 30 minutes

Le 5 km en 30 minutes (soit 10 km/h ou 6:00 min/km) est souvent cité comme premier objectif concret pour un coureur débutant après quelques mois de pratique régulière.

Comment calculer sa vitesse en course à pied ?

Deux méthodes selon ce que vous avez comme point de départ :

Depuis un chrono de course : Allure (min/km) = Temps total (en secondes) ÷ Distance (en km)

Exemple : vous courez 10 km en 55 minutes → 55 × 60 = 3 300 secondes ÷ 10 = 330 sec/km = 5:30 min/km

Pour convertir cette allure en vitesse : Vitesse (km/h) = 60 ÷ Allure (min/km) → 60 ÷ 5,5 = 10,9 km/h

Depuis une allure connue : Vitesse (km/h) = 60 ÷ Allure (min/km)

Exemple : allure de 4:30 min/km → 60 ÷ 4,5 = 13,3 km/h

La plupart des montres GPS (Garmin, Apple Watch, Polar) calculent et affichent ces données automatiquement en temps réel.