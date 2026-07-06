Le nouveau vélo de Remco Evenepoel pour le Tour de France

Remco Evenepoel fait un tour avec son nouveau vélo SL9 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

01 Le Tarmac SL9, un polyvalent revisité

Le Tarmac SL9 est la dernière évolution de la plateforme des vélos polyvalents légers de Specialized. Optimisé côté aéro sur le plat, mais à un cheveu de la limite UCI des 6,8 kg quand la route s'élève et que la traînée pèse moins lourd, ce vélo total va équiper Red Bull – BORA – hansgrohe sur toutes les étapes du Tour de France 2026 , à l'exception des contre-la-montre.

Pour concevoir le SL9, Specialized s'est appuyé sur son propre outil de modélisation time to finish, histoire de trouver le meilleur équilibre entre aérodynamisme, poids, rigidité et qualité de pilotage, plutôt que d'optimiser un seul critère.

Le Specialized SL9 pèserait, selon certaines sources, 687 g © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Les jantes Roval Rapide CLX III, inchangées © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Une tige de selle plus fine et plus profonde vient couronner le Win Fin © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Des « capteurs sans fil » sont intégrés à l'intérieur du guidon © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Résultat : là où d'autres vélos comme le Cervelo S5 de Jonas Vingegaard peuvent paraître plus rapides en soufflerie, le Tarmac SL9 prend l'avantage en conditions réelles grâce à son poids plume. Son cadre annonce 687 g — un chiffre impressionnant pour une machine qui n'est même pas positionnée comme un pur grimpeur.

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02 Le SL9 face à son prédécesseur : qu'est-ce qui change ?

Le chiffre à retenir du lancement : quatre watts d'économie à 45 km/h par rapport au SL8. Un prédécesseur qui avait pourtant déjà tout gagné, des Grands Tours (Primož Roglič sur la Vuelta 2024) aux Classiques flandriennes et ardennaises (Amstel Gold Race), en passant par les arrivées au sprint (Jordi Meeus sur le Copenhagen Sprint 2025). Le peloton du Tour de France 2025 tournant en moyenne à 42,8 km/h, et pointant même au-delà de 50 km/h sur les journées de plat rapides, ces quatre watts peuvent séparer la victoire d'étape de la deuxième place.

Une économie de quatre watts à 45 km/h par rapport à son prédécesseur © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Ce gain vient d'un redessin léger des sections de tubes : un profil global plus lisse et un tube de direction affiné pour fendre l'air plus proprement. Le changement le plus visible reste l'ajout du Win Fin, un prolongement du tube de selle qui vient épouser au plus près la roue arrière — et qui vaut à lui seul 0,5 watt à 45 km/h, selon Specialized. Le Win Fin est surmonté d'une nouvelle tige de selle, plus fine et plus profilée, elle aussi pensée pour l'aérodynamique. La géométrie du Tarmac SL9, en revanche, n'a pas bougé par rapport au SL8 : preuve que Specialized tenait déjà une recette gagnante avec la génération précédente.

03 Les composants qui peuvent mener au maillot jaune

Pour le reste, pas de nouveauté côté composants avec le Tarmac SL9 : le cockpit Roval Rapide, les roues Roval Rapide CLX III, les pneus Turbo Cotton TLR et la selle S-Works Power EVO à assise Mirror imprimée en 3D sont conservés. Un gage de continuité pour les coureurs, qui ont déjà passé des heures en selle à peaufiner leur position, et pour les mécanos, qui doivent pouvoir intervenir au bord de la route et à toute vitesse pendant les trois semaines d'un Grand Tour.

Le SL9 conserve les mêmes composants qu’auparavant, par souci de cohérence © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Le Specialized S-Works Tarmac SL9 de Red Bull – BORA – hansgrohe s'appuie sur la transmission et le système de freinage RED AXS du groupe SRAM, équipementier maison. Les commandes sans fil embarquent des « wireless blips » logés à l'intérieur des cocottes du cintre : les coureurs peuvent ainsi changer de rapport en position basse, quand ils sont à l'attaque dans le bas du cintre.

Le SRAM RED AXS peut aussi être monté en 1x, c'est-à-dire avec un seul plateau. Suppression du dérailleur avant et du deuxième plateau à la clé : gain aérodynamique et gain de poids supplémentaires sur les journées rapides et plates, quand les petits développements ne servent à rien.

Côté détails soignés, on note un attrape-chaîne et un support de compteur signés K-Edge (le premier limite le risque de déraillement, et le temps perdu quand ça arrive), et le Karoo 3 de Hammerhead — filiale de SRAM — comme compteur maison de l'équipe.

Nouveau vélo, nouveau maillot : Remco est prêt à en découdre © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Habillé d'une teinte dorée qui rappelle deux des victoires les plus marquantes de Remco Evenepoel — double champion olympique sur route et sur le contre-la-montre à Paris 2024 —, le vélo pourrait bien voir son or virer au jaune d'ici la fin juillet. Un dénouement à suivre en même temps que la préparation du duo, racontée dans notre article Evenepoel et Lipowitz : duo en route vers le Tour de France .

04 Bike check du Specialized S-Works Tarmac SL9 de Red Bull – BORA – hansgrohe

Composant Spécification Cadre Specialized S-Works Tarmac SL9 Peinture Red Bull – BORA – hansgrohe World Tour Team Dérailleur avant SRAM RED AXS Dérailleur arrière SRAM RED AXS Commande / Frein Levier RED AXS HRD Shift-Brake avec graphismes personnalisés SRAM, et SRAM Wireless Blips Disques de frein Paceline X 160 mm à l'avant, 140 mm à l'arrière Cassette RED XG-1290, 10-33T, détails dorés Chaîne RED, dorée Pédalier RED AXS avec capteur de puissance Quarq, 172,5 mm, plateaux 56/43 T avec graphismes personnalisés SRAM Attrape-chaîne K-Edge Pro Road Braze-On Roues Specialized Roval Rapide CLX III Cintre / Potence Specialized Roval Rapide Guidoline Supacaz Super Sticky Kush Tige de selle S-Works Rapide Post Selle S-Works Power Mirror EVO, détails dorés Pneu avant S-Works Cotton TLR Pneu arrière S-Works Cotton TLR Compteur Hammerhead Karoo 3 Support de compteur K-Edge Specialized Roval Rapide Porte-bidons Tacx Deva

05 FAQ

Combien coûte le vélo de Remco Evenepoel ?

Le Specialized S-Works Tarmac SL9 en version grand public est commercialisé aux alentours de 12 000 à 14 000 € dans sa configuration de série. La version de course de Red Bull – BORA – hansgrohe est une monture d'équipe spécifique, non disponible à la vente, dont le coût total — cadre, groupe SRAM RED AXS, roues Roval Rapide CLX III et périphériques — est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Pourquoi Remco Evenepoel a-t-il changé de vélo ?

Remco Evenepoel est passé du Specialized S-Works Tarmac SL8 au SL9 pour le Tour de France 2026 afin de bénéficier des gains aérodynamiques apportés par la nouvelle génération. Le SL9 offre une économie de 4 watts à 45 km/h par rapport au SL8, grâce notamment à l'ajout du Win Fin et à un profil de tubes plus lisse. Sur trois semaines de course à des vitesses moyennes supérieures à 42 km/h, ces gains peuvent faire la différence entre la victoire et la deuxième place.

Quel est le vélo de Remco Evenepoel ?

Pour le Tour de France 2026, Remco Evenepoel roule sur le Specialized S-Works Tarmac SL9, aux couleurs de Red Bull – BORA – hansgrohe. Ce vélo tout-terrain léger et aérodynamique pèse 687 g de cadre et est équipé du groupe SRAM RED AXS, des roues Roval Rapide CLX III et des pneus Turbo Cotton TLR. Pour les étapes contre-la-montre, il est susceptible d'utiliser un prototype de Specialized Shiv TT repéré au Grand Départ de Barcelone. Meilleur rouleur du monde, Remco Evenepoel est également triple champion du monde et double champion d'Europe du chrono.one.

Quelle est la taille et le poids du vélo de Remco Evenepoel pour le Tour de France 2026 ?

Le cadre du Specialized S-Works Tarmac SL9 annonce un poids de 687 g. Remco Evenepoel roule en taille 56 cm (taille de cadre standard pour sa morphologie). Le vélo complet monté dépasse légèrement la limite UCI de 6,8 kg sur les étapes de montagne, et peut être configuré en 1x (mono-plateau) pour gagner quelques grammes supplémentaires sur les étapes de plaine.

Est-ce que Remco Evenpoel utilisera ce vélo pour le contre-la-montre au Tour de France ?

Non — le Specialized S-Works Tarmac SL9 est le vélo de Remco Evenepoel pour les étapes en ligne du Tour de France 2026, mais pas pour les contre-la-montre. Red Bull – BORA – hansgrohe a confirmé que le SL9 équipera l'équipe sur toutes les étapes à l'exception des CLM.