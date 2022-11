Ces questions que vous n’osez pas poser sur le Dakar

01 C’est quoi un rallye-raid ?

Commençons par le commencement. Un rallye-raid , c’est une discipline qui se rapproche du rallye tout-terrain « classique », mais qui se distingue par la durée et la longueur de ses étapes. L’édition de 2023 sera d’ailleurs la plus longue depuis 2014, avec près de 5000 kilomètres répartis en 14 étapes qui n’ont pas encore dévoilées. En moyenne, les pilotes s’apprêtent donc à parcourir 357 kilomètres par étape.

02 Depuis quand existe le Dakar ?

Depuis 1978. On doit cette compétition à Thierry Sabine, un motard qui a en a eu l’idée deux ans plus tôt après s’être perdu dans les sables du désert de Libye pendant un rallye.

03 Pourquoi le « Paris-Dakar » ne relie plus Paris à Dakar ?

Depuis qu’il existe, le Paris-Dakar a rarement relié les deux capitales. Il y a eu un Versailles-Dakar, un Rouen-Le Cap, un Marseile-Charm-el-Cheickh, un Dakar-Le-Caire… En 2009, le Dakar quitte l’Afrique à cause de l'instabilité géopolitique qui y règne dans certaines régions mais et se déplace en Amérique du Sud (Argentine, Chili, Pérou, Bolivie, Paraguay). Depuis 2020, c’est en en Arabie saoudite que se déroulent les festivités, avec chaque année, un parcours différent.

Comme sur un rallye classique, le vainqueur du Dakar est celui qui réalise le meilleur temps sur au termes des étapes. Le record de victoires au Dakar revient à Stéphane Peterhansel qui a gagné la course pas moins de quatorze fois. Six fois en motos et huit fois en voitures. Car oui, il y a plusieurs catégories.

05 Lesquelles ?

Cinq catégories sont représentées sur le Dakar : les motos, quads, les véhicules légers et les camions, et les autos. Les quatre dernières étant divisées en sous-catégories.

Autos

T1 : Il s’agit de la catégorie de voiture la plus répandue. Concrètement, c’est un prototype spécialement conçu pour la course qui répond aux normes de la FIA. Visuellement, les véhicules qui entrent dans la catégorie T1 ressemblent souvent à des SUV complètement modifiés.

T2 : C’est une voiture achetée dans le commerce et qui a été modifiée. Généralement, les pilotes se basent sur un 4x4.

Véhicules légers

T3 : Ce sont des prototypes conçus pour la course que l'on reconnaît par leur allure type buggy.

T4 : Cette catégorie répond à un règlement permettant de transformer des véhicules qui restent proches d'un véhicule de série.

Camions

T5.1 : Il s’agit d’un camion issu de la série et répondant au règlement FIA. Ils sont devenus assez rares car peu adaptés pour le franchissement de dunes par exemple.

T5.2 : Il s’agit de camions prototypes, suivant un règlement écrit par A.S.O., l’organisateur du Dakar. La cabine et certains composants doivent cependant être issus de la série. Contrairement aux autos T1, il est donc possible de reconnaitre au premier coup d’œil la marque du camion. Légers, puissants, et impressionnants, leur « soute à fret » est en réalité presque totalement vide. Ils sont limités à 140km/h pour des raisons de sécurité.

T5.3 : Autrement appelés véhicules « d’assistance rapide », ce sont d’anciens T5.1 ou T5.2 reconvertis et qui servent d’ateliers roulants pour porter assistance à d’autres types de véhicules qui en auraient besoin.

06 Est-ce que tout le monde peut s’inscrire ?

Selon le règlement officiel du Dakar : « Tout le monde peut participer au Dakar, la seule condition est d'avoir plus de 18 ans. En catégorie moto, un processus de sélection très strict est cependant assuré. Pour être accepté sur le Dakar, il est demandé aux candidats d’avoir déjà terminé une manche de la coupe du monde de rallye tout terrain de la FIM, ou une course labellisée « Dakar Series ».

Si l'objectif du Dakar est donc d'avoir sur la même course des professionnels et des amateurs, la course est tout de même considérée comme élitiste puisqu’y participer coûte plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Enfin, il faut savoir que l’organisateur se réserve aussi le droit de refuser tout engagement d’un pilote qui n’aurait pas suffisamment d’expérience ou les qualités physiques nécessaires. La sécurité avant tout.

07

Grâce à un roadbook fourni par les organisateurs et distribué au départ de chaque étape. Les détails de course de de chaque journée restent donc secrets et leur sont dévoilés progressivement.

08 Combien y'a-t-il de participants par édition ?

Les chiffres varient d'une année à l'autre. Si on ne connaît pas encore le nombre exact de pilotes qui prendront le départ de la course le 31 décembre prochaine, on estiment qu'ils devraient être aussi nombreux que l'année dernière, soit 1065.

