EA FC 26 : le guide pour bien se préparer à FUT Champions

Chaque semaine, votre pote ne décroche pas sur Discord et finit par écrire à la va-vite : “attends je suis en plein FUT Champions !” sans que vous ne compreniez de quoi il retourne ? FUT Champions, à moins d’être un joueur professionnel comme RedLac, c’est tout simplement le sommet du tryhard sur EA Sports FC 26. Aujourd’hui, que vous vouliez plonger dans cet univers compétitif ou simplement obtenir de meilleurs résultats le week-end prochain, on se penche sur ce mode de jeu sans pitié et épique.
01
FUT Champions, c’est quoi ?
Comme son nom l’indique, FUT Champions fait partie de la grande famille Ultimate Team. Si là encore, vous n’avez aucune idée du sens de cette phrase, notre article dédié devrait éclairer votre lanterne. Pour résumer rapidement, Champions est la cerise sur le gâteau du mode Ultimate Team. Ajouté dans FIFA 17, le mode voit des joueurs débarquer chaque fin de semaine avec des équipes monstrueuses. Il faut dire qu’à la clef, il y a les meilleures récompenses du jeu. Sans surprise, la qualité de celles-ci dépend de leurs résultats. Dans un mode où les crédits comptent autant, vous comprendrez aisément que certains joueurs aient pour habitude de tout donner. À l’origine, le mode proposait de jouer 40 matchs à partir du vendredi soir et jusqu’au dimanche en fin de journée. Au fil des éditions, ce nombre a été réduit pour permettre aux joueurs de respirer. Avec FIFA 19, on est passé à 30 matchs. Sur FIFA 22, le système a été revu avec une finale se déroulant en 20 matchs. Depuis cette année et la suppression des Play-Offs, on ne joue réellement que 15 matchs.
Pour déterminer vos récompenses, le jeu se base tout simplement sur vos résultats. Cela va donc du rang 1 (15 victoires, 0 défaites) au rang 15 (1 victoire, 14 défaites).
Pour participer à cet événement qui est, tout de même, presque aux portes de l’e-sport, c’est assez simple : en mode Ultimate Team, via Rivals, il faut atteindre (au moins) la division 6 et compter au minimum 1 000 points. Si vous n’y êtes pas encore, ne vous inquiétez pas : dans les divisions 7 à 10, vous pouvez participer à la compétition juste en dessous, FC 26 Challengers. Ici, il ne s’agit que de disputer 5 matchs, et évidemment, les récompenses sont moins folles, mais pour progresser, c’est l’endroit parfait.
Pour vous aider dans votre mission, suivez aussi les conseils de certains joueurs pros comme ci-dessous :
N.B : La vidéo est en anglais, mais les sous-titres sont là pour vous aider.
03
Les récompenses de FUT Challengers sur EA Sports FC 26
04
Les récompenses de FUT Champions sur EA Sports FC 26
Pour performer au plus haut niveau, lorsque vous affronterez des monstres avec leurs effectifs constitués de légendes, essayez de garder ces quelques principes en tête :
En mode Rivals, passez ces quelques jours “de répit” pour tester de nouvelles choses : joueurs, formations, styles de jeu, façon de jouer. Tentez un maximum de choses afin d’arriver au week-end avec des certitudes et un plan de jeu qui vous semble optimal. Moins vous réfléchirez une fois le coup d’envoi donné, plus vous performerez.
Comme pour tout jeu compétitif, de League of Legends à Counter-Strike 2 en passant par EA Sports FC, il est important d’être costaud pour ne pas s’éparpiller pendant les matchs. Vous avez pris un but à la 94e et vous êtes frustré au possible ? Prenez l’air, regardez un épisode d’une série, et prenez le temps de vous ressourcer avant de lancer le match suivant. Évitez aussi de trop vous mettre la pression, c’est comme ça que l’on finit par paniquer… et commettre des erreurs. Vous n’allez pas faire 15 victoires dès le premier coup, et ce n’est pas grave.
Avant de vous lancer, même si c’est assez peu original et rigolo, il est fortement conseillé d’assembler une équipe hyper méta et efficace. Sans cela, malgré votre talent (probablement hors norme, bien sûr), vous risquez de partir avec un énorme désavantage et de perdre patience face à des Nico Williams virevoltants.
Vous savez tout. Il ne nous reste qu’à vous souhaiter bonne chance, et pensez à nous dire merci lorsque vous choperez votre premier rang 1 !