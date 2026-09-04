EA FC 27 : quelle édition faut-il choisir ?

Qu’il soit question de GTA VI ou d’EA FC 27, le choix de l'édition conditionne tout : accès anticipé, contenu Ultimate Team, version disque (ou pas). Avant de foncer sur la précommande, un point s'impose, surtout si vous comptez faire vos emplettes UT du côté du RB Leipzig : toutes les éditions ne se valent pas, et l'une d'elles a déjà disparu du catalogue.
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Trois éditions annoncées, une porte déjà refermée
Bon, commençons par la mauvaise nouvelle pour les retardataires : si vous comptiez craquer pour l'Ultimate Plus, c'est raté, elle a quitté la boutique le 31 août 2026. Ne reste que deux vraies options pour le 25 septembre, jour de sortie mondiale d'EA FC 27 : Standard et Ultimate. On vous détaille tout ce qu'il faut savoir pour trancher.
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L'édition Standard, le choix qui coche (presque) toutes les cases
C'est l'édition d'entrée de gamme, mais elle donne accès au jeu complet dès le lancement, tous modes compris (Carrière, Clubs, Ultimate Team, The Grounds). Comptez environ 69,99 € sur PC, Switch, Switch 2, PS4 et Xbox One, et 79,99 € sur PS5 et Xbox Series X/S. En précommandant avant le 24 septembre, vous récupérez quelques bonus Carrière (défis exclusifs, trois ICÔNES/Héros, un coach 5 étoiles, un recruteur de jeunes 5 étoiles) et un joueur ICÔNE GÉN 92+ non échangeable pour EA FC 26. C'est aussi la seule édition disponible en version disque cette année : si vous tenez à votre étagère de boîtiers, il n'y a pas de débat possible.
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L'édition Ultimate, pour qui veut construire son Ultimate Team dès le premier jour
Ici, on passe en 100 % numérique. En échange, l'édition Ultimate ajoute jusqu'à 7 jours d'accès anticipé dès le 18 septembre, le Pass Premium de la Saison 1, et jusqu'à 6 000 Points FC distribués en trois versements mensuels. Ajoutez un emplacement Évolution supplémentaire pour un élément Ultimate Team, cinq emplacements de création de défis Manager Live en plus, et un lot d'items The Grounds (survêtement signature, amplificateur inspiré par Mbappé). Le prix est de 109, 99 €.
Un détail qui vaut le coup d'œil, quelle que soit l'option choisie : le droit à la nouvelle version. Si vous achetez EA FC 27 sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez migrer gratuitement vers la version PS5 ou Xbox Series X/S plus tard, sans repayer le jeu. Seule limite, et elle a son importance : une version physique ne peut être mise à jour que sur une console dotée d'un lecteur de disque, ce qui exclut d'office les modèles Digital Edition. Sur PC, Switch et Switch 2, la question ne se pose pas puisqu'il n'existe qu'une seule version par plateforme.
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L'édition Ultimate Plus : ce qu'elle proposait (et pourquoi c'est désormais trop tard)
Si vous ne l'avez pas précommandée, la réponse est simple : c'est trop tard, elle nous a quitté le 31 août 2026. Voici quand même ce qu'elle proposait, pour la culture générale (ou si vous l'avez précommandée à temps et voulez vérifier ce qui vous attend). L'Ultimate Plus incluait les Pass Premium des Saisons 1 à 5, jusqu'à 10 000 Points FC, et l'intégralité du contenu de l'édition Ultimate en version renforcée : jusqu'à 7 jours d'accès anticipé, un choix parmi 5 Icônes de la Hall of FUT, un emplacement Évolution supplémentaire, ainsi que des items exclusifs The Grounds. Si vous l'aviez précommandée avant la date fatidique, bonne nouvelle : vous conservez tous ces avantages, et vous aurez de quoi (peut-être) vous offrir les services de Nico Williams. Pour tous les autres, inutile de chercher un moyen de contourner ça : EA a été formel, il n'était et n'est toujours pas possible de passer de l'Ultimate à l'Ultimate Plus après coup.
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Le tableau qui résume tout
Critère
Édition Standard
Édition Ultimate
Prix indicatif
79,99 €
109,99 €
Accès au jeu
25 septembre 2026
Jusqu'à 7 jours d'avance, dès le 18 septembre
Version disque
Oui, seule édition concernée
Non, 100 % numérique
Points FC en précommande
Aucun
Jusqu'à 6 000, en 3 versements
Pass Premium inclus
Non
Saison 1
Bonus Carrière
Défis précommande, 3 ICÔNES/Héros, coach 5 étoiles
Tout Standard + bonus pré-saison, recruteur seniors 5 étoiles, 5 emplacements Manager Live en plus
Contenu The Grounds en bonus
Non inclus
Survêtement signature, amplificateur Mbappé, consommables AXP
Contenu EA FC 26 (vendu séparément)
ICÔNE GÉN 92+ non échangeable
Évolution dribble + ICÔNE GÉN 93+ au choix (si précommandé avant le 31 août)
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Notre avis : quelle édition pour quel profil de joueur
- Vous jouez surtout en Carrière ou entre amis en Clubs, sans passion dévorante pour Ultimate Team : l'édition Standard suffit largement, et elle vous laisse même le choix du disque.
- Vous passez vos soirées à ouvrir des packs et à peaufiner votre onze de rêve : l'édition Ultimate justifie son prix, ne serait-ce que pour l'accès anticipé et les Points FC.
- Vous hésitez encore : rien ne vous empêche de commencer en Standard et de passer au contenu Ultimate Team au fil de la saison. La seule chose qui, elle, ne se rattrape jamais : l'accès anticipé.
- Vous jouez sur PS4 ou Xbox One et prévoyez de changer de console dans l'année : peu importe l'édition, le droit à la nouvelle version s'applique aux deux, donc ce critère ne doit pas trancher votre choix. Concentrez-vous plutôt sur votre rapport à Ultimate Team.
Pour la liste complète des nouveautés du jeu (mode Carrière, The Grounds, gameplay), direction notre article dédié : toutes les nouveautés d'EA FC 27, histoire d’être fin prêt pour le lancement de la Red Bull Wings Cup.
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FAQ
EA FC 27 sort à quelle date ?
Le 25 septembre 2026 dans le monde entier, avec un accès anticipé possible dès le 18 septembre pour l'édition Ultimate.
Peut-on encore précommander l'édition Ultimate Plus d'EA FC 27 ?
Non. Elle n'était vendue que du 23 juillet au 31 août 2026. Seules les éditions Standard et Ultimate restent disponibles jusqu'au lancement.
L'édition Standard d'EA FC 27 existe-t-elle en version disque ?
Oui, c'est la seule des trois éditions disponible en version physique cette année ; Ultimate et Ultimate Plus sont exclusivement numériques.
Peut-on passer de la PS4 à la PS5 sans racheter EA FC 27 ?
Oui, le droit à la nouvelle version est gratuit sur toutes les éditions, en numérique comme en physique, à condition d'avoir une console avec lecteur de disque pour la version boîte.