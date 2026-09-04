EA FC 27 : quelle édition faut-il choisir ?

Si vous ne l'avez pas précommandée, la réponse est simple : c'est trop tard, elle nous a quitté le 31 août 2026. Voici quand même ce qu'elle proposait, pour la culture générale (ou si vous l'avez précommandée à temps et voulez vérifier ce qui vous attend). L'Ultimate Plus incluait les Pass Premium des Saisons 1 à 5, jusqu'à 10 000 Points FC, et l'intégralité du contenu de l'édition Ultimate en version renforcée : jusqu'à 7 jours d'accès anticipé, un choix parmi 5 Icônes de la Hall of FUT, un emplacement Évolution supplémentaire, ainsi que des items exclusifs The Grounds. Si vous l'aviez précommandée avant la date fatidique, bonne nouvelle : vous conservez tous ces avantages, et vous aurez de quoi (peut-être) vous offrir les services de

. Pour tous les autres, inutile de chercher un moyen de contourner ça : EA a été formel, il n'était et n'est toujours pas possible de passer de l'Ultimate à l'Ultimate Plus après coup.