Continuons de poser les fondations de votre pépinière de talents. Vous cherchez à construire un effectif pléthorique ou à faire progresser des jeunes pour les revendre à prix d’or ? Après l’attaque et le milieu de terrain , voici les meilleures pépites à recruter en défense sur EA Sports FC 27. Rejoindront-ils Raphaël Varane et Rummenigge en tant qu’icônes sur EA FC 45 ? La question mérite d’être posée.

Une nouvelle fois, les joueurs et joueuses de plus de 21 ans ont été exclus du classement. De même, certains des joueurs les plus connus de la planète seront cités en fin d’article, parce qu’on ne va pas faire le même gros plan sur Nico O’Reilly 5 années de suite. Entre athlètes capables d’être titulaires demain et futurs Franco Baresi manquant de temps de jeu, il y a de tout.

01 Luka Vušković - DC (19 ans, Croatie, Brighton)

Luka Vušković © EA Sports

Note générale : 81

Potentiel : 89

Même si Luka Modrić approche doucement de la retraite, la Croatie a encore de belles années devant elle sur la scène internationale. En défense, aux côtés de Joško Gvardiol (24 ans), Luka Vušković (19 ans) est d’ores et déjà installé. Sur FC 27, le joueur de Brighton & Hove Albion a 81 de note générale, il peut donc être aligné d’entrée, et avec 89 de potentiel, vous n’aurez pas à stresser pendant de longues années.

02 Leny Yoro - DC (20 ans, France, Manchester United)

Note générale : 78

Potentiel : 85

On reste en défense centrale avec l’ancien Lillois. Leny Yoro s’est imposé à United, et contrairement à Vušković, il offre de plus grandes garanties concernant sa vitesse (68 d’accélération et 69 de vitesse). Si vous comptez jouer avec un bloc haut et que vous avez peur de vous faire prendre dans le dos, il représente une bonne option.

03 Tōko Koga - DC (20 ans, Japon, Tottenham Hotspur)

Tōko Yoga © EA Sports

Note générale : 78

Potentiel : 87

Formée à Fukushima, la Japonaise Tōko Koga est passée par le Feyenoord Rotterdam avant de poser ses valises à Londres. Aujourd’hui, à seulement 20 ans, elle enchaîne les matchs avec Tottenham. Sur FC 27, elle brille surtout par sa défense (logique) et son physique, et avec une note générale qui peut grimper de 9 points au total, il y a de quoi saliver.

04 Myles Lewis-Skelly - DG (19 ans, Angleterre, Arsenal)

Myles Lewis-Skelly © EA Sports

Note générale : 78

Potentiel : 87

Honnêtement, Lewis-Skelly a failli se retrouver dans la catégorie bonus. Le jeune Anglais a été titularisé lors de la finale de la Ligue des champions 2026, et il compte plus de 80 matchs avec Arsenal. Ce qui a fait la différence, ce sont ses 9 points de progression. En plus, il est très complet et peut jouer à peu près partout sur le terrain. L’assurance tous risques.

05 Jon Martín - DC (20 ans, Espagne, Real Sociedad)

Jon Martín © EA Sports

Note générale : 78

Potentiel : 87

La Real Sociedad fait partie des clubs d’Espagne renommés pour la qualité de leur centre de formation, et Jon Martín en est le dernier exemple. Moins offensif que Lewis-Skelly, le Basque est plus grand (1,85 m) et un peu mieux armé défensivement. À la recherche d’un central plus classique ? Il attend un coup de téléphone (mais attention, la Real sait vendre).

06 Marco Palestra - DD (21 ans, Italie, Chelsea)

Marco Palestra © EA Sports

Note générale : 78

Potentiel : 86

C’est l’heure d’aller faire vos courses à Chelsea. Comme l’équipe londonienne a fait une razzia monumentale qui a duré quelques années sur le marché des transferts, elle a un paquet de jeunes joueurs prometteurs. Vont-ils tous atteindre des sommets ? C’est une autre question. Quoi qu’il en soit, Marco Palestra a tout pour réussir sur FC 27, notamment grâce à ses 90 de vitesse et d’accélération.

07 Jorrel Hato - DG (20 ans, Pays-Bas, Chelsea)

Jorrel Hato © EA Sports

Note générale : 78

Potentiel : 86

De l’autre côté du terrain, Jorrel Hato est un habitué de ces listes . Même s’il est un peu moins rapide que son coéquipier en club (85 de vitesse), il compense cette différence par des attributs défensifs plus élevés, une capacité de passe respectable, et globalement un build plus équilibré.

08 Mimi Van Zanten - DD (21 ans, Jamaïque, San Diego)

Mimi Van Zanten © EA Sports

Note générale : 77

Potentiel : 89

+12 entre sa note générale et son plein potentiel, qui dit mieux ? Van Zanten a beau partir d’assez bas concernant la puissance physique, le positionnement ou les effets, si elle parvient à atteindre les 89 de note globale qui lui sont promis, on ne s’en fait pas pour elle. De plus, son contrat expire cette année, de quoi faire baisser le prix de vente au maximum.

09 Veerle Buurman - DC (20 ans, Pays-Bas, Chelsea)

Note générale : 77

Potentiel : 86

On revient en défense centrale pour la fin de cette liste, avec en prime une gauchère (on sait que c’est important pour certains apprentis coachs). Veerle Buurman ne va pas briller du côté du joga bonito, mais pour ce qui est de la solidité, sa présence se fera sentir. Elle profite d’une bonne détente (79) et d’un jeu de tête décent (79), la bonne idée pour gagner la WSL ou la Premier League en imitant Arsenal.

10 Jérémy Jacquet - DC (21 ans, France, Liverpool)

Note générale : 77

Potentiel : 86

Un jeune (futur) international français né à Bondy, ça vous dit quelque chose ? Tout juste arrivé à Liverpool, Jérémy Jacquet a rapidement été jeté dans le grand bain par son coach Andoni Iraola. À 21 ans, il a démontré qu’il avait sa place dans le onze sur les rives de la Mersey. En jeu, il n’a pas forcément des stats exceptionnelles, mais il est déjà costaud (81 en force, 78 en précision de la tête, 82 en détente et 80 en tacles debout) et ne demande qu’à progresser.

11 Bonus : Pau Cubarsí, Nico O’Reilly, Dean Huijsen

Nico O'Reilly © EA Sports

Titulaires respectivement au Barça, à Manchester City et au Real Madrid, ces trois joueurs ont déjà fait parler d’eux (et on imagine que vous les connaissez). Alors oui, ils sont forts, ils sont frais et ils vont probablement devenir des références à leurs postes, mais ils vont aussi coûter un bras (ou deux).

Givairo Read © EA Sports

Mentions honorables et paris à long terme : Givairo Read, Bella Andersson, Martim Fernandes, Jaydee Canvot, Gisele Thompson, Pietro Comuzzo, Josh Acheampong, Finn Jeltsch.

Avec cette magnifique cuvée de jeunes défenseurs, vous avez tout pour profiter d’une assise défensive digne d’une équipe italienne des années 90.