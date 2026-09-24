Les pépites d'EA Sports FC 27 à recruter au milieu de terrain

Après les attaquants , il est temps de redescendre d’un cran pour dénicher les meilleurs joueurs et joueuses de demain au milieu de terrain. Envie de tout casser sur FC 27 avec des jeunes à peine sortis du centre de formation ? Voici 10 joueurs (et plus) à faire progresser jusqu’à les voir (peut-être) atteindre le niveau d’un Dominik Szoboszlai dans le cœur du jeu.

Une nouvelle fois, il a été décidé que les joueurs et joueuses de plus de 21 ans n’auraient pas leur place dans cette liste (en même temps, 22 ans, c’est presque l’Ehpad dans le foot d’aujourd’hui). Gros potentiels, note générale déjà élevée, bonne affaire… il y a de tout.

01 Alyssa Thompson - MG (21 ans, États-Unis, Chelsea)

Note générale : 85

Potentiel : 90

Alyssa Thompson est la première de cette liste avec une évolution qui n’est certes pas incroyable (+5), mais comme elle part avec 92 d’accélération et 93 de vitesse, elle a de quoi porter votre équipe dans les grands rendez-vous. Son seul inconvénient : elle évolue à Chelsea avec un contrat prenant fin en 2030, il y a donc de bonnes chances pour qu’elle coûte quelques deniers.

02 Olivia Moultrie - MOC (21 ans, États-Unis, Portland FC)

Olivia Moultrie © EA Sports

Note générale : 83

Potentiel : 88

On reste du côté de Team USA avec Olivia Moultrie. Cette fois-ci, on est sur un profil de numéro 10 assez classique. Oubliez les 90 et plus de vitesse : c’est la vision de jeu, les passes courtes et les frappes de loin qui sont dans le haut du panier. Si vous êtes à la recherche d’une apprentie Iniesta, il faudra passer un coup de fil aux Portland Thorns.

03 Victor Froholdt - MC (20 ans, Danemark, FC Porto)

Victor Froholdt © EA Sports

Note générale : 82

Potentiel : 88

Une pépite qui évolue à Porto ou à Benfica, c’est un classique intemporel. Ici, le jeune Danois offre un mélange parfait entre capacité de dribble (81), vitesse pour se sortir du marquage (79), endurance (93), solidité défensive (83 en interceptions) et frappes de loin (76). Autant dire que lorsqu’il aura 88 de note générale, il risque bien d’être l’un des meilleurs à son poste.

04 Dudinha - MG (21 ans, Brésil, San Diego Wave FC)

Dudinha © EA Sports

Note générale : 81

Potentiel : 88

C’est le moment de faire une bonne affaire. Il ne reste plus qu’une année de contrat à Dudinha, et vu les améliorations des négociations contractuelles , cela devrait se ressentir en jeu. La Brésilienne n’est pas spécialement monstrueuse côté vitesse (72), mais elle compense largement avec sa technique, son jeu de passes et sa finition (80). En bonus : elle peut évoluer à gauche, à droite et dans l’axe.

05 Claire Hutton - MDC (20 ans, États-Unis, Bay FC)

Claire Hutton © EA Sports

Note générale : 81

Potentiel : 91

Besoin de solidité derrière ? Claire Hutton a quelques arguments pour prendre la place de milieu récupérateur dans votre onze, quelle que soit votre formation préférée . Passer de 81 à 91 de général est déjà une progression assez folle, et si on la conjugue avec son jeu ultra complet (81 en dribbles, 78 en défense, 74 en passes, 71 en vitesse et 71 en condition physique), le résultat final s’annonce monumental.

06 Jaedyn Shaw - MG (21 ans, États-Unis, Gotham FC)

Note générale : 80

Potentiel : 90

Retour chez les offensifs avec une joueuse du Gotham FC qui, si vous la faites jouer régulièrement, pourrait atteindre les 90 de note générale. Puisqu’elle est à 82 de vitesse et d’accélération, avec un joli 78 de dribbles à côté de ça, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle devienne une référence mondiale sur le flanc gauche (et tant pis si ça permet aux US de gagner une nouvelle Coupe du monde).

07 Estêvão - MD (19 ans, Brésil, Chelsea)

Estêvao © EA Sports

Note générale : 80

Potentiel : 90

Sur le côté droit, Estêvão a déjà des stats plus qu’intéressantes, et ce à seulement 19 ans. Est-ce que ce 90 de potentiel se réalisera ? On vous laisse profiter de sa puissance de frappe à 79 et de sa vitesse à 89 pour le découvrir, mais on ne s’inquiète pas trop pour lui.

08 Ayyoub Bouaddi - MDC (18 ans, Maroc, Manchester City)

Ayyoub Bouaddi © EA Sports

Note générale : 80

Potentiel : 88

Voilà celui qui est annoncé par beaucoup comme le futur Sergio Busquets/Rodri. Malheureusement pour les fans de l’équipe de France, le jeune Franco-Marocain a décidé de porter les couleurs du pays de naissance de ses parents. Quoi qu’il en soit, il a tout pour devenir un très, très grand. Il a dès à présent 81 en passes longues, 82 en passes courtes, 80 en vision, 83 en contrôle, 80 en tacles debout et 81 en endurance… tout ça à 18 ans. Plutôt solide le numéro 6.

09 Kennet Eichhorn - MDC (17 ans, Allemagne, Bayer Leverkusen)

Note générale : 68

Potentiel : 88

Seule personne pas encore majeure de cette liste, Kennet Eichhorn est aussi l’unique joueur à proposer un petit +20 en termes de progression. Même si cela risque de lui prendre un peu de temps, vu qu’il a 71 en dribbles à l’instant T, vous allez profiter d’un milieu défensif plus que technique une fois arrivé à maturité.

10 Nathan De Cat - MDC (18 ans, Belgique, TSG Hoffenheim)

Nathan De Cat © EA Sports

Note générale : 71

Potentiel : 88

Pour notre petit dernier, rendez-vous du côté d’Hoffenheim avec Nathan De Cat. On ne sait pas s’il aura le même surnom que Benzema dans quelques années (El Gato, le chat en espagnol), mais ce qui est sûr, c’est qu’il va tout casser sur FC 27. Il est à 76 de passes longues, 75 en passes courtes, 70 en tacles debout… assez simplement, la cuvée des numéros 6 s’annonce radieuse.

11 Pépites bonus : João Neves, Warren Zaïre-Emery, Arda Güler, Kobbie Mainoo

Vous vous êtes peut-être demandé où étaient passés WZE, Arda Güler, Kobbie Mainoo ou João Neves. Puisque ces quatre joueurs jouent dans des clubs un tout petit peu connus et ont un temps de jeu conséquent, ils ne sont pas considérés comme des pépites. Par contre, on vous conseille de les recruter si vous en avez les moyens !

Avec ces options, on compte sur vous pour ne plus jamais perdre la bataille du milieu de terrain (et interdiction de garer le bus).