Esports Nations Cup vs Esports World Cup: quelles sont les différences ?

L'esport vient d'inventer sa propre Coupe du monde de football : des nations qui s'affrontent, des sélections officielles, et un drapeau à défendre plutôt qu'un logo de club. L'Esports Nations Cup 2026 est un tournoi multi-jeux organisé par l'Esports World Cup Foundation (EWCF) à Riyad, en Arabie saoudite, où les participants représentent directement leur pays plutôt qu'un club. On vous explique ce que c'est, et surtout, en quoi ça change tout par rapport à l'EWC, où l'on retrouvera la Karmine Corp cet été, à Paris.

01 C'est quoi, concrètement, l'Esports Nations Cup ?

L'Esports Nations Cup introduit un nouveau format de compétition construit autour de la représentation nationale plutôt qu'autour des organisations d'esport traditionnelles. En clair : oubliez les maillots Karmine Corp ou G2 Esports. Ici, on joue sous les couleurs de la France, du Brésil ou de la Corée du Sud.

La première édition se déroule à Riyad du 2 au 29 novembre 2026, avec un prize pool de 45 millions de dollars répartis sur 16 jeux différents. Chaque semaine, une sélection de disciplines occupe le devant de la scène, permettant aux équipes nationales de s'affronter sur des titres différents, comme à l’Esports World Cup.

Ce qu'on en attend ? Un mois entier où le sentiment d'appartenance nationale s'invite enfin dans un univers où il était jusqu'ici trop souvent absent.

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02 Ce qui les rapproche : même famille, même ambition

L'ENC n'est pas un projet isolé. C'est une extension directe de l'EWC, pensée par les mêmes personnes, avec la même philosophie de fond.

L'événement est organisé par l'Esports World Cup Foundation, et constitue une série élargie issue directement de l'Esports World Cup. Là où cette dernière se concentre sur les organisations professionnelles, sa petite sœur introduit une couche parallèle de compétition internationale centrée sur les pays. Cette double structure reproduit le modèle des écosystèmes sportifs traditionnels, où compétitions de clubs et tournois nationaux coexistent.

Certains s'amusent même à comparer avec le foot : la Ligue des Champions d'un côté, la Coupe du monde de l'autre. Ce modèle de Coupes des Nations en esport n'est pas nouveau : PUBG, Overwatch ou StarCraft II ont chacun testé ce format avant l'ENC.

03 La vraie différence : le club contre la nation

C'est là que tout se sépare. À l'EWC, vous suivez Karmine Corp ou Team Vitality, peu importe d'où viennent leurs joueurs. À l'ENC, c'est l'inverse.

Les pays doivent déposer des dossiers pour devenir National Team Partners (NTP) afin de recevoir une licence de participation. N'importe quelle entité (organisation esport, agence, fédération esport nationale) peut postuler. Le NTP agit comme un organisme officiel : il est responsable de toute l'organisation de la représentation du pays, nomme un National Team Manager (NTM) — qui fait le lien opérationnel avec l'EWCF — et soutient les coachs dans la constitution des rosters. Sans personne désignée, l'EWCF nomme un manager régional pour que le pays puisse quand même participer.

Les règles de sélection sont strictes pour éviter qu'un club richissime ne prenne toute la lumière d'une sélection nationale : en 5v5, une équipe ne peut compter que 3 joueurs maximum issus de la même organisation. Un joueur ayant une double nationalité ne peut représenter qu'un seul pays pour toute la saison ENC.

L'exemple français le résume bien. Sur League of Legends, le roster tricolore s'appuie sur une ossature mêlant expérience et talents : Adam, SkewMond, nuc, Caliste et Zoelys encadrés par le head coach Zeph. Hans Sama et Sheo seront de la partie, mais sur le banc. Des joueurs venus de clubs différents, réunis sous un seul maillot. Ce mélange-là, l'EWC ne le permettra jamais : c'est précisément ce qui rend l'ENC unique.

Quand les clubs ferment la porte

Neo, le CEO de Team Vitality , a clarifié au média Pley la position de sa structure vis-à-vis de l'Esports Nations Cup cette année : « Nous devons prioriser le club et Vitality avant l'équipe nationale, ce qui est un peu dommage, mais c'est la réalité de notre business où les clubs doivent rester en vie financièrement quand ça compte. » Une grande perte pour la France sur Counter-Strike notamment, puisque Mathieu « ZywOo » Herbaut et Dan « apEX » Madesclaire ne porteront pas le maillot bleu en novembre prochain.

La comparaison avec le football n’a jamais été aussi troublante. Les clubs européens rechignent parfois à libérer leurs joueurs pour le tournoi olympique, qui n’est pas un tournoi officiel de la FIFA. La logique est sensiblement la même ici : Vitality, c'est deux Grand Slams consécutifs et une dynastie à faire prospérer, cela compte plus qu’un tout nouveau projet de sélections.

C’est un des enjeux majeurs de cette première édition de l’ENC : convaincre les structures que le projet peut être viable pour elles aussi.

04 Le prize pool : 75 millions contre 45 millions

Sur le papier, l'écart semble énorme. L'ENC 2026 dispose d'un prize pool de 45 millions de dollars répartis sur 16 jeux. Face aux 75 millions de l'EWC à Paris, ça paraît timide.

Sauf que la comparaison est trompeuse. L'EWC concentre une grosse partie de son budget sur le Club Championship, un système qui n'a pas d'équivalent direct du côté de l'ENC.

Surtout, l'Esports Nations Cup a mis en place un fonds de développement dédié, financé par l'EWCF, pour couvrir les coûts opérationnels des programmes nationaux : déplacements, entraînement, infrastructure.

Cette initiative vise à réduire les barrières à l'entrée et à garantir que les sélections nationales puissent fonctionner durablement, au-delà d'une seule apparition en tournoi.

Détail important : les revenus sur tous les jeux sont équitablement répartis, les sommes restent les mêmes en fonction des places.

05 Des jeux similaires

Le programme complet de l'ENC 2026 couvre 16 disciplines, chacune avec son propre créneau hebdomadaire à Riyad. Le chevauchement avec l'EWC est logique — c'est quasiment le même socle de jeux compétitifs majeurs, simplement rejoué sous un prisme national. Parmi les titres emblématiques, on retrouve notamment Rocket League , dont la scène esport internationale est particulièrement dense, ou Mobile Legends Bang Bang, grand succès en Asie. Le jeu d'Electronic Arts EA Sports FC 26 est toujours là, et se jouera en un contre un.

Jeu Dates Prize Pool Équipes/Joueurs Dota 2 2 – 8 nov. 1 500 000 $ 32 équipes Échecs 2 – 8 nov. 600 000 $ 128 joueurs PUBG Mobile 3 – 8 nov. 1 320 000 $ 32 équipes Rocket League 3 – 8 nov. 1 320 000 $ 48 équipes VALORANT 8 – 15 nov. 1 500 000 $ 32 équipes Counter-Strike 2 10 – 15 nov. 1 320 000 $ 24 équipes PUBG Battlegrounds 11 – 15 nov. 1 120 000 $ 24 équipes Fatal Fury: City of the Wolves 11 – 15 nov. 250 000 $ 32 joueurs EA FC 26 17 – 22 nov. 600 000 $ 128 joueurs Rainbow Six Siege 18 – 22 nov. 1 320 000 $ 24 équipes Street Fighter 6 18 – 22 nov. 880 000 $ 24 équipes Trackmania 19 – 22 nov. 250 000 $ 32 joueurs League of Legends 21 – 29 nov. 1 500 000 $ 32 équipes Mobile Legends: Bang Bang 23 – 29 nov. 1 500 000 $ 32 équipes Honor of Kings 24 – 29 nov. 1 320 000 $ 24 équipes Apex Legends 26 – 29 nov. 1 200 000 $ 40 équipes

06 La première vraie controverse : la Corée du Sud sous tension

Et c'est là que la différence club/nation prend tout son sens. En avril 2026, la fédération coréenne KeSPA se retire de l'ENC après des pressions des organisateurs concernant la sélection de l'équipe coréenne.

Le conflit est résolu un mois plus tard. KeSPA confirme finalement la participation de la Corée du Sud le 12 mai 2026, après un accord avec l'Esports Foundation.

Ce genre de tension est tout simplement impossible à l'EWC. Un club gère son propre roster, ses propres décisions de recrutement, sans avoir à négocier avec une fédération. À l'ENC, dès qu'une nation entre en jeu, les enjeux politiques et institutionnels s'invitent dans l'équation.

07 Et si l'ENC faisait tomber la frontière hommes/femmes ?

mimi au Red Bull Home Ground 2024 © Red Bull Content Pool

L'esport est mixte depuis toujours, pourtant, les scènes masculine et féminine ne se croisent quasiment jamais. VALORANT a même sa propre ligue dédiée, les Game Changers, pensée comme un circuit à part entière.

Le cas du Danemark est le plus marquant. L'équipe danoise aligne Michaela "mimi" Lintrup, IGL (In Game Leader) de G2 Gozen et figure dominante de l'esport depuis 2015 aux côtés de Nicole "Noia" Tierce. Le Danemark est d'ailleurs la seule nation qualifiée à aligner des joueuses issues du circuit Game Changers dans son roster. La réaction de la communauté ne s'est pas fait attendre : les fans qui suivent de près la scène VALORANT ont applaudi ce choix, qualifiant le roster danois de meilleur jamais constitué, et soulignant qu'aligner mimi et Noia ensemble relève quasiment du cheat code.

Le symbole dépasse le simple choix sportif. Ce tournoi pourrait servir de terrain d'essai grandeur nature pour la compétition, et révéler enfin à quel point la séparation des scènes est devenue artificielle. Pas de quota, pas de geste symbolique : juste des joueuses sélectionnées parce qu'elles ont le niveau pour rivaliser. Voilà peut-être la vraie révolution de cette première édition.

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Caliste a détruit la botlane de Team Heretics au KCX 3 © Yanis Larras

Le chemin vers l'ENC dépend du jeu, mais la logique est toujours la même : une qualification en deux temps.

Étape 1 — National Qualifiers (ouverts à tous) : Les qualifications nationales sont ouvertes à n'importe quel joueur du pays. Pour CS2 par exemple, plus de 15 000 joueurs répartis en 3 000 équipes ont participé aux qualifs dans 96 pays et territoires — un record absolu dans l'histoire du jeu. Chaque nation a aligné entre 32 et 64 équipes en simple élimination pour désigner sa meilleure sélection.

Étape 2 — Regional Qualifiers (entre nations) : Les meilleurs pays de chaque zone géographique (Europe Ouest, Europe Est, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, MENA, Afrique) se sont ensuite affrontées pour décrocher les places restantes au tournoi final de Riyad. Le seeding est généralement basé sur un classement ENC, ou sur les résultats internationaux du jeu.

Le format du tournoi final : La structure varie selon les disciplines, mais le schéma le plus commun est le suivant : entre 24 et 48 équipes nationales sont réparties en groupes (round-robin), avant un bracket à élimination directe (best-of-3, grande finale en best-of-5). Pour les jeux solo (EA Sports FC, Échecs, Fatal Fury), ce sont entre 32 et 128 joueurs individuels qui s'affrontent, avec un maximum de 2 représentants par nation.

09 FAQ

Où se déroule l'Esports Nations Cup 2026 ?

L'Esports Nations Cup 2026 se déroule à Riyad, en Arabie saoudite, du 2 au 29 novembre 2026. Chaque jeu occupe une semaine dédiée au sein du festival, dans une arène centralisée à Boulevard City. L'ENC est prévue comme une compétition biennale, avec une ville hôte différente à chaque édition.

Est-ce que League of Legends sera présent à l'Esports Nations Cup ?

Oui. League of Legends fait partie des 16 jeux confirmés pour l'ENC 2026. Le tournoi se déroule du 21 au 29 novembre à Riyad, avec 32 équipes nationales en compétition pour un prize pool de 1,5 million de dollars. 112 pays et territoires ont officiellement confirmé leurs rosters LoL pour l'ENC26.

Est-ce que Rainbow Six Siege sera présent à l'Esports Nations Cup ?

Oui. Rainbow Six Siege est l'un des 16 titres au programme de l'ENC 2026. Le tournoi se tient du 18 au 22 novembre, avec 24 équipes nationales en lice pour un prize pool de 1 320 000 dollars.

Est-ce que Valorant sera présent à l'Esports Nations Cup ?

Oui. VALORANT est confirmé à l'ENC 2026, avec un tournoi prévu du 8 au 15 novembre à Riyad. 32 équipes nationales s'affrontent pour un prize pool de 1,5 million de dollars. 110 pays et territoires ont officiellement confirmé leurs rosters VALORANT. C'est l'un des titres les plus attendus, notamment grâce à la présence de joueuses issues du circuit Game Changers dans certaines sélections nationales (comme le Danemark).

Existe-t-il un système de votes pour les équipes nationales à l'Esports Nations Cup ?

Non. Les rosters sont constitués par le coach de chaque équipe, nommé par le National Team Manager (NTM) du pays. Le coach est responsable de sélectionner les meilleurs joueurs disponibles selon les critères d'éligibilité (nationalité, âge minimum variable selon le jeu). Un système de votes du public n'existe pas à l'ENC, contrairement à certains All-Star de ligues régionales.

Comment se déroule la qualification pour l'Esports Nations Cup ?

Le système de qualification varie selon les jeux, mais suit généralement deux étapes : des National Qualifiers (ouvert à tous les joueurs du pays) puis des Regional Qualifiers (entre les meilleures pays d'une même région). Pour CS2 par exemple, plus de 15 000 joueurs répartis en 3 000 équipes ont participé aux qualifications, dans 96 pays et territoires différents. L'éligibilité et le seeding sont déterminés par un CS2 National Team Ranking basé sur les Valve Regional Standings.

Quel est le prize pool total de l'ENC 2026 et comment est-il réparti ?

Le prize pool total de l'ENC 2026 est de 45 millions de dollars, répartis équitablement entre les 16 jeux — les récompenses sont identiques quelle que soit la discipline, selon la place finale. À titre d'exemple : Dota 2 offre 1,5 million de dollars pour 32 équipes, CS2 distribue 1,32 million de dollars pour 24 équipes, et VALORANT propose également 1,5 million de dollars pour 32 équipes. Les clubs qui libèrent leurs joueurs perçoivent en plus 40 % du prize money gagné par leur joueur (si celui-ci atteint le top 16), soit un fonds incitatif global de 5 millions de dollars dédié aux clubs.