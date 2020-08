G2 CSGO : retour sur l'entraînement spécial au centre Red Bull

Ces derniers jours, l’équipe de Counter Strike Global Offensive de G2 Esports s’entraîne au loin. Plus précisément, ils ont suivi l’un de nos programmes intensifs au sein de notre APC (Athlete Performance Center) à Salzburg en Autriche. Au programme : du sport, de la nutrition, et des conseils à go-go fournis par nos experts qui suivent déjà de nombreux athlètes du monde sportif traditionnel.

L’esport a beau être relativement récent, sa professionnalisation se fait à vitesse grand V. Et plus le temps avance, plus les athlètes esportifs se doivent eux-aussi d’être performants à tous les niveaux. Après avoir sué un bon coup, nous avons pu nous entretenir avec Amanek , Jackz et KennyS pour connaître leur régime sportif et leur vision d’un tel entraînement.

Ils ont aussi eu le droit à une petite visite sympathique, tout de même © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Alors, niveau fatigue, on est comment ?

Amanek : “C’était un peu compliqué d’enchaîner les entraînements, mais aujourd’hui tout va bien, on a visité un peu le QG de Red Bull, et là on visite le hangar 7. Tout va bien !”

Jackz : “Ouais je le suis après 4 jours intenses chez Red Bull dans le centre de performance. Je m’attendais pas à ça, on a fait beaucoup d’exercices et c’était très précis et très professionnel donc oui je suis fatigué. Mais c’est une bonne fatigue !”

KennyS : “Je pense que le mot “fatigue” est petit. On a un gros gros calendrier, la journée est très chargée, il est 14h et je suis déjà très fatigué.”

Avais-tu ton propre programme d’entraînement avant ça ?

Amanek : Je travaille avec HumanFab, à Aix-en-Provence, depuis un an sur tout ce qui est de l’aspect physique. Là, on s’est entraîné avec les coachs de Red Bull et ils ont une énorme expérience. Ils nous donnent beaucoup d’informations pour la suite et c’était très enrichissant.

Jackz : Pas vraiment. Ça fait un mois que j’ai repris la course , je cours 5km tous les deux jours, mais je m’étais fait mal au pied donc j’ai dû arrêter de courir pendant 2/3 semaines. Donc là la reprise dans le centre Red Bull c’est nickel pour continuer sur cette lancée.

KennyS : Non, je ne faisais pas énormément d’activités physiques. Bon à part celles qui lient plaisir et physique, comme le jet-ski pendant l’été c’est toujours très cool. Sinon non, jamais de routine à ce niveau-là.

As-tu déjà subi un entraînement aussi intensif avant compétition ?

Amanek : J’ai déjà fait des entraînements comme ça dans le passé. En fait, j’avais l’habitude de m’entraîner 5 fois par semaine, mais maintenant j’ai réduit mes séances à 3 fois par semaine et ça ressemble beaucoup à la semaine qu’on vient de vivre.

Jackz : Une fois, à Marseille, dans un autre centre de performance, où on avait fait justement l’exercice du vélo . Mais sinon, non, pas vraiment.

KennyS : À Aix-en-Provence j’ai la chance d’avoir quelque chose d’assez similaire à l’APC qui s’appelle HumanFab, qui met à ma disposition des coachs sportifs etc. On m’a donc déjà fourni des exercices physiques à faire, qu’évidemment j’ai fait, donc ouais petite dédicace à HumanFab qui m’aide déjà beaucoup à ce niveau-là.

Le sport, c’est la santé © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Quel est ton exercice favori et pourquoi ?

Amanek : J’aime bien faire tout ce qui est cardio : course à pied , vélo , nager … Tout ce qui est entraînement en circuit aussi, où on enchaîne bien les exercices et le temps passe facilement.

Jackz : Mon exercice favori était avec Peter. Il m’a pris et a cassé tout mon corps, mais dans le bon sens du terme. Et le vélo j’ai bien aimé. Je me suis surpris moi-même de mon talent au vélo .

KennyS : Moi j’aime beaucoup les sports collectifs, le foot par exemple. Après tout ce qui est sport en salle, je vois ça plus comme de la souffrance nécessaire, mais pas énormément de fun. Donc non j’ai pas vraiment d’activité favorite.

Qu’espères-tu tirer de l’entraînement à l’APC ?

Amanek : Après cette semaine qu’on vient de passer... Y a énormément d’aspects, que ce soit la nutrition, les entraînements individuels, la posture en jouant ; un tas d’information qu’on a collecté qui vont nous servir pour la suite.

Jackz : Hum… Je veux pas vraiment améliorer mon niveau, je veux seulement être constant dans ce que je fais. Parce que le plus important c’est pas de tout donner pendant une semaine ou deux puis tout arrêter, c’est de vraiment être constant dans son entraînement personnel.

KennyS : Je pense que c’est plus cette stabilité mentale comme reward à la fin de la semaine. J’ai senti du positif dans tout ce qu’on a fait malgré la difficulté de certains exercices. J’en suis ressorti quand même assez satisfait. Et puis perdre un peu de ventre et prendre un peu de muscles aussi !

Penses-tu que les joueurs esports devraient être aussi healthy que les athlètes classiques ?

Amanek : La question est difficile, mais je pense que sur le long terme, plus l’environnement va se professionnaliser et plus les athlètes esport vont ressembler aux athlètes traditionnels. C’est-à-dire qu’ils vont vraiment s’axer sur le physique, avoir un temps de réaction le plus rapide possible… C’est sûr qu’on va dans cette direction.

Jackz : Oui parce que notre sport est pas du tout physique mais il est mental, et à l’heure actuelle on sait tous que le sport a des bénéfices sur notre corps. Donc forcément le sport est quelque chose d’ultra important pour un joueur esport.

KennyS : Je pense pas qu’ils doivent être aussi healthy que des athlètes qui basent la majorité de leurs conditions sur le physique, mais c’est vrai que c’est bien connu que travailler physiquement nous rend mieux aussi. “Un esprit sain dans un corps sain” comme on dit en France. C’est lié en fait. Donc sur cet aspect-là, c’est sûr qu’il faut être un minimum sain. Mais est-ce qu’on doit avoir le même rythme qu’un athlète de haut niveau ? Non, je pense pas.

Souffrir ensemble renforce l’esprit d’équipe © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

As-tu un porte bonheur particulier avec toi dont tu as besoin pour gagner ?

Amanek : Non pas spécialement, juste un petit rituel d’avant match pour me booster individuellement où je me parle à moi-même et j’essaie de me motiver.

Jackz : Pas vraiment, je laisse faire comme je le ressens. J’ai des fois des difficultés personnelles à me mettre dans la bonne voie, mais en soi je laisse le flow couler et je me maîtrise facilement. *se met en position de méditation*

KennyS : J’ai pas vraiment de porte-bonheur. J’aime bien quand il y a ma copine, des amis ou ma famille qui viennent voir mes tournois, ça me donne toujours une motivation supplémentaire. J’étais plus superstitieux au début de ma carrière, maintenant je le suis de moins en moins parce que j’ai remarqué que peu importe comment la journée se déroule, comment la veille se déroule, c’est toujours à soi-même de rendre les choses positives. Je n’ai pas de choses qui vont influencer cette positivité.

Si je te tends un burger, tu prends un croc ?

Amanek : Non, pas maintenant ! Je suis en train de suivre une diète, je refuse le croc.

Jackz : Mais bien sûr ! Mais direct je le mange ! Surtout après ces 4 jours !

KennyS : Un burger ? Maintenant ? Je viens de manger alors je sais pas… Mais si vous me demandiez la plupart du temps, je dirais sûrement oui !