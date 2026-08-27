Gamescom 2026 : le récap des grandes annonces

The Coalition a gardé l'une de ses cartes les plus attendues pour l'Opening Night Live : une nouvelle bande-annonce pour Gears of War: E-Day, cette fois centrée sur les personnages plutôt que sur le gameplay pur. Le jeu se présente comme une préquelle qui remonte quatorze ans avant le tout premier Gears of War (sorti en 2006), et raconte l'Emergence Day : le moment où la Horde Locuste surgit pour la première fois du sous-sol de Sera et lance son invasion. On y suit un jeune Marcus Fenix et Dominic Santiago, qui forment tout juste la Bravo Squad au milieu du chaos. Côté gameplay, The Coalition a confirmé avoir retravaillé le célèbre système de couverture avec de nouvelles options de mobilité (glissades, sauts, escalade), tout en gardant les armes iconiques comme le Lancer et le Longshot, rejointes par des nouveautés comme le lance-grenades Gutpuncher et le fusil à pompe Incinerator. La campagne se joue jusqu'à quatre en coopératif (ou en split-screen à deux sur console), avec en plus un multijoueur compétitif en 4v4 et un nouveau mode Horde Siege à douze joueurs. Le tout tourne sous Unreal Engine 5, avec des systèmes de destruction et d'environnements dynamiques renforcés. Gears of War: E-Day sort le 6 octobre 2026, en exclusivité console sur Xbox (et sur PC).