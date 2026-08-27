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Gamescom 2026 : le récap des grandes annonces
Comme tous les ans, la Gamescom 2026 a déballé le tapis rouge. On a pu découvrir les jeux qui vont nous tenir en haleine pendant de longues heures. Récap.
On ne va pas se mentir : la fin d'été, c'est LE moment gaming de l'année (avant les sorties de l'automne). Pendant qu'une partie d'internet compte les jours avant GTA VI et son reveal du 27 août, l'autre garde un œil rivé sur Cologne, où la Gamescom 2026 vient d'ouvrir ses portes avec son traditionnel Opening Night Live. Résultat : une avalanche d'annonces, de bandes-annonces et de dates de sortie à en faire saliver Kameto, Gotaga et toute la commu. On a trié le tout. Suivez le guide.
01
Une Gamescom 2026 qui vise déjà le record
Parlons chiffres d'abord, parce qu'ils donnent le vertige. L'édition 2025 avait déjà attiré près de 357 000 visiteurs venus de 128 pays, avec 1 568 exposants répartis sur 233 000 m² de halls. Pour 2026, toute la surface d'exposition de la Koelnmesse a trouvé preneur, avec plus de 1 600 exposants annoncés. Autant dire que le salon vise (encore) plus gros, quitte à faire craquer les portiques de sécurité. La semaine se déroule du 26 au 30 août, réservée aux professionnels le premier jour puis ouverte au grand public jusqu'au dimanche. Le tout précédé, le 25 août, par l'Opening Night Live de Geoff Keighley, qui avait à lui seul cumulé 72 millions de vues vidéo l'an dernier (on vous laisse imaginer le score cette année). Depuis la disparition de l'E3 en 2023, la Gamescom n'a plus vraiment de rival : c'est LE rendez-vous mondial du jeu vidéo, un point c'est tout.
02
Final Fantasy VII Revelation et Witcher 3 pour clôturer en beauté
Comme souvent, l'Opening Night Live a gardé ses grosses cartouches pour la fin. La soirée s'est bouclée sur deux annonces qui font vibrer la fibre nostalgique : une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Revelation, dernier chapitre de la trilogie Remake, et la présentation de Songs of the Past, la nouvelle extension de The Witcher 3: Wild Hunt. CD Projekt Red en a profité pour officialiser The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, une mise à niveau gratuite pour tous les possesseurs du jeu, disponible dès le 29 septembre. De quoi faire tenir en haleine les deux communautés jusqu'à la sortie. (On avait d'ailleurs donné nos pronostics avant la soirée, et pour le coup, on n'était pas loin.)
03
Nodusfall, la vraie nouvelle licence qui a ouvert le bal
Le show s'est lancé sur son pari le plus audacieux : Nodusfall, le tout nouveau projet d'Hoyoverse (les développeurs derrière Genshin Impact). Fini les univers animés habituels du studio : place à un jeu d'action coopératif dark fantasy, où les joueurs doivent s'associer pour venir à bout de créatures mythologiques géantes, porté par une direction artistique nettement plus réaliste. Ni plateformes ni date de sortie n'ont été annoncées pour l'instant, mais l'ambition affichée est claire : poser les bases d'une franchise à part entière sur un terrain qui rappelle les jeux FromSoftware. Exterminauts, dans un registre très proche de Helldivers 2, et le retour d'Aliens Fireteam 2 ont aussi fait leur effet dans la soirée pour les fans de coop.
04
Gears of War: E-Day revient aux origines
The Coalition a gardé l'une de ses cartes les plus attendues pour l'Opening Night Live : une nouvelle bande-annonce pour Gears of War: E-Day, cette fois centrée sur les personnages plutôt que sur le gameplay pur. Le jeu se présente comme une préquelle qui remonte quatorze ans avant le tout premier Gears of War (sorti en 2006), et raconte l'Emergence Day : le moment où la Horde Locuste surgit pour la première fois du sous-sol de Sera et lance son invasion. On y suit un jeune Marcus Fenix et Dominic Santiago, qui forment tout juste la Bravo Squad au milieu du chaos. Côté gameplay, The Coalition a confirmé avoir retravaillé le célèbre système de couverture avec de nouvelles options de mobilité (glissades, sauts, escalade), tout en gardant les armes iconiques comme le Lancer et le Longshot, rejointes par des nouveautés comme le lance-grenades Gutpuncher et le fusil à pompe Incinerator. La campagne se joue jusqu'à quatre en coopératif (ou en split-screen à deux sur console), avec en plus un multijoueur compétitif en 4v4 et un nouveau mode Horde Siege à douze joueurs. Le tout tourne sous Unreal Engine 5, avec des systèmes de destruction et d'environnements dynamiques renforcés. Gears of War: E-Day sort le 6 octobre 2026, en exclusivité console sur Xbox (et sur PC).
05
Metro 2039 se montre à nouveau
4A Games a dévoilé "Renegade", un nouveau trailer de gameplay pour Metro 2039, en même temps qu'un vrai changement pour la licence : exit Artyom, place au Stranger, un ancien Spartiate exilé qui revient dans le métro de Moscou malgré lui pour affronter le Novoreich, la faction qui contrôle désormais les tunnels. Le jeu est attendu en février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC (Steam, Epic Games Store). Une édition collector a aussi été annoncée, avec en pièce maîtresse une réplique du casque du héros.
Le retour que personne n'avait vu venir : Heroes of Might and Magic III
Ubisoft a gardé l'une de ses plus grosses surprises pour la fin de soirée : un remake complet de Heroes of Might and Magic III, développé en interne par Ubisoft Paris. Au programme, une reconstruction en 3D et 4K du jeu original de 1999 et de ses deux extensions, Armageddon's Blade et The Shadow of Death, avec les neuf factions historiques. Aucune date de sortie n'a filtré, mais la liste de souhaits est déjà ouverte. Autre retour remarqué : Mega Man revient avec Dual Override, dont le trailer a dévoilé deux nouveaux visages de la licence, Proto Man et Twinkle Girl.
Deux nouvelles licences à surveiller de près
Au milieu des suites, remakes et remasters, deux vraies nouveautés se sont taillé une place dans la soirée. Exodus, le RPG de science-fiction d'Archetype Entertainment (un studio fondé par d'anciens de BioWare), s'est enfin fixé une date : le 7 avril 2027, sur PS5, Xbox Series et PC.
Ouvertement inspiré de Mass Effect, le jeu met les joueurs dans la peau de Jun Aslan, héritier d'une dynastie qui tente de sauver son monde, entouré d'un casting haut en couleur, dont Salt, une pieuvre surdouée pilotant un exosquelette, et Matthew McConaughey, qui signe là sa toute première performance dans un jeu vidéo. Autre pari totalement inédit : Cinder City, annoncé par NCSoft et BigFire Games, un jeu de tir à la troisième personne en monde ouvert qui plonge les joueurs dans un Séoul futuriste ravagé. Deux univers créés de toutes pièces, que leurs studios espèrent bien transformer en franchises à part entière.
Le calendrier des sorties à cocher dans votre agenda
Au-delà des trailers, la Gamescom sert surtout à remettre de l'ordre dans le calendrier des sorties, celui qui finit criblé de post-it sur le frigo. Silent Hill Townfall arrive le 24 septembre 2026 sur PS5 et PC, et Train Sim World 7 dès le 15 septembre. Ananta, lui, vise le 15 janvier 2027 sur PC, PS5, iOS et Android. D'autres, comme Warlock: Dungeons & Dragons, Humankind 2 ou Rainbow Six Tactics, restent sur un « courant 2027 » : les éditeurs gardent leurs cartes pour plus tard façon poker menteur. Rayman Legends Retold, lui, débarque plus vite que prévu : dès le 1er octobre.
06
FAQ
Quand a lieu la Gamescom 2026 ?
La Gamescom 2026 se déroule du 26 au 30 août à Cologne, en Allemagne, précédée par l'Opening Night Live le 25 août.
Où se déroule la Gamescom 2026 ?
Le salon se tient à la Koelnmesse, le grand parc des expositions de Cologne, comme chaque année depuis sa création.
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