Voitures GTA 6 : courses, conduite et circuits expliqués

Plus de 13 ans après GTA 5, l' Extended Look de GTA 6 nous a offert 26 minutes de gameplay inédit du jeu le plus attendu de 2026. La nouvelle aventure en monde ouvert de Rockstar Games semble placer la barre encore plus haut en matière d'immersion et de réalisation cinématographique, tout en proposant un contenu riche pour les amateurs de course. Circuits, défis tout-terrain et courses urbaines ultra-rapides : découvrez toutes les infos sur les courses dans Grand Theft Auto VI .

01 Courses dans GTA 6 : ce qu’il faut savoir

La présentation étendue a permis d'en apprendre beaucoup plus sur Grand Theft Auto VI, et l'une des plus grosses nouveautés pour les fans vient de la présence d’un vrai circuit, aux côtés des courses hors piste et des courses de rue. Ensemble, ces trois disciplines dévoilent les contours d’un jeu où la course occupe une place toujours aussi centrale (et c’est tant mieux).

Les nouvelles fonctionnalités en un coup d'œil

La course fait partie de GTA Online depuis longtemps, mais GTA 6 semble vouloir aller encore plus loin. Rockstar a déjà dévoilé trois types de courses différents.

Les courses sur circuit

L'Extended Look montre de vraies courses sur asphalte, sur un circuit permanent et fermé, une grande première pour la série. La bande-annonce embarque aussi les éléments HUD classiques des jeux de course : mini-carte, compteur de tours, temps au tour et classement.

GTA 6 devrait proposer des courses sur circuit, une première © Rockstar Games/Take-Two

Les voitures vont de pures bêtes de course à des versions made in GTA de modèles bien connus. Une berline à portes papillon rappelle les BMW Série 3 et Série 5, avec une livrée façon M qui ne trompe personne, tandis que d'autres images montrent des silhouettes qui évoquent la Dodge Charger, la Dodge Challenger, la Ford Mustang et l'Infiniti G35.

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Les Red Bull Driftbrothers montrent, lors du drift officiel BMW, de quoi une BMW est capable entre de bonnes mains :

2 minutes Le drift de l'usine BMW par les Red Bull Driftbrothers Que se passe-t-il quand on laisse la BMW M2 Drift Competition, d'une puissance de 1 100 hp, faire un drift dans une usine automobile ? La précision rencontre l'adrénaline… et un rêve devient réalité.

Les courses hors piste et le motocross

Dans cette deuxième discipline, Lucia affronte d'autres pilotes en off-road sur une piste de motocross, sauts et airtime au programme. Les images montrent un adversaire qui s'écrase à la réception pendant qu'un autre doit esquiver une moto qui touche le sol, un petit aperçu du chaos imprévisible qui peut s'inviter en pleine course (à Leonida, même une chute de moto a le sens du timing).

Le motocross fait son arrivée dans GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

La bande-annonce dévoile aussi un circuit de motocross ainsi que de nombreux tracés disséminés sur toute la carte de GTA 6.

Les courses de rue

La licence Midnight Club de Rockstar Games a beau avoir disparu, son esprit survit dans GTA 6 à travers un mode de courses de rue clandestines. L'Extended Look introduit aussi la nitro qui donne un coup de fouet supplémentaire aux voitures tunées, une fonctionnalité qui n'est pas sans rappeler Need for Speed.

La grille de départ est chargée de voitures lourdement modifiées : une Nissan Skyline GT-R R32, une Porsche Cayman, une Chevrolet Camaro, une Ferrari SF90 et une Lamborghini Diablo. On aperçoit aussi une silhouette qui rappelle la Jaguar XE SV Project 8, certains véhicules affichant un éclairage sous châssis et des flammes à l'échappement.

Une course de rue nocturne dans GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

D'autres disciplines

Le contenu des courses pourrait aller au-delà de ce que Rockstar a officiellement montré jusqu'ici. Une carte de Leonida qui aurait fuité a été analysée par la communauté GTA, qui y a repéré de possibles spots de drag et circuits ovales. Ces éléments ne sont toutefois pas confirmés, et cette carte doit évidemment être prise avec des pincettes.

Le Mod Shop de One-Eyed Willie dans GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Autre élément qui pourrait donner une nouvelle dimension à la conduite dans GTA 6 : le ravitaillement en carburant. Des retours de previews organisées par Rockstar indiquent que les véhicules auraient besoin d'essence, avec la possibilité de faire le plein dans des stations-service. Cette mécanique n'a toutefois pas été montrée dans l'Extended Look lui-même, donc son fonctionnement reste à préciser.

02 Gellhorn International Raceway : le premier circuit de course de GTA

Rideout Customs, l’atelier de tuning de GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

L'une des additions les plus excitantes pour les fans de sport automobile est le tout premier circuit dédié dans GTA 6. Ce circuit, baptisé Gellhorn International Raceway, se situe près de Port Gellhorn à Leonida, et circule dans les rumeurs depuis les fuites de 2022. Son nom apparaît d'ailleurs sur un t-shirt porté par Lucia dans la deuxième bande-annonce de GTA 6, une preuve supplémentaire qu'il figurera bien dans le jeu final.

Il est souvent comparé au Sebring International Raceway, ce qui n'a rien d'étonnant puisque Leonida est la version fictive de la Floride imaginée par Rockstar . L'analyse d'images de carte qui auraient fuité a révélé des points communs entre les deux tracés, même si le circuit de GTA 6 n'en est pas une copie exacte. Les images de l'Extended Look montrent un tracé plus moderne, ce qui laisse penser que le circuit final combine des influences bien réelles avec le design maison de Rockstar.

Reste à savoir quelle portion du circuit sera accessible, et si Leonida cache d'autres circuits dédiés. Une chose est sûre : le monde de GTA 6 sera immense. Rockstar l'a décrit comme environ trois fois plus grand que la zone jouable de Red Dead Redemption 2, tandis que des informations issues d'une autre preview font état d’une carte qui fait à peu près deux fois celle de GTA 5 (on vous déconseille donc d’habiter dans l’équivalent de Paleto Bay sur GTA 6).

03 Comportement des voitures : une conduite plus réaliste

Jason est prêt à passer à l'action © Rockstar Games/Take-Two

Le réalisme est un axe fort de GTA 6, et les véhicules n'y échappent pas. Dans une interview exclusive et approfondie accordée à Dazed Digital, Rockstar a révélé que de vrais pilotes automobiles ont fait partie de l'équipe qui a travaillé sur le comportement des véhicules. Le studio n'a pas détaillé la nature exacte de leur contribution, mais leur implication souligne l'ambition des développeurs de rendre la conduite plus authentique que jamais.

Les voitures semblent avoir plus de poids et négocient les virages avec plus de fluidité, tandis que l'accélération, le freinage et les collisions paraissent nettement plus dynamiques que dans GTA 5. L'ampleur de ces changements ne sera réellement quantifiable que manette en main.

Une voiture décapotable dans GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Les dégâts sur les véhicules sont eux aussi poussés plus loin. Les chocs pourraient avoir des conséquences plus visibles, à la fois sur les voitures et sur les personnages, ce qui suggère que la conduite imprudente coûtera plus cher que dans les épisodes précédents. Reste à voir jusqu'où Rockstar est allé avec ce système.

Dans l'ensemble, ces images pointent vers une physique des véhicules beaucoup plus fine et une sensation de vitesse renforcée. De quoi donner des ailes à tous ceux qui comptaient les jours avant de reprendre le volant à Leonida.

Pour tout savoir sur les voitures, motos et autres véhicules déjà repérés dans GTA 6 , on a fait le tour de la question de notre côté. Et si l'attente devient trop longue d'ici le 19 novembre, voici 7 jeux pour patienter.