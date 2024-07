Train like a HYROX pro : la routine d'entraînement de Dearden

au cours de laquelle vous faites travailler vos jambes de toute leur amplitude. Il peut s'agir de squats avant ou arrière, d'exercice unilatéral pour renforcer la force puis d'un travail latéral comme des fentes pour renforcer vos adducteurs et vos abducteurs. Je finirais probablement par du sled push/pull, et quelques montées de box.

Une séance de musculation du bas du corps au cours de laquelle vous faites travailler vos jambes de toute leur amplitude. Il peut s'agir de squats avant ou arrière, d'exercice unilatéral pour renforcer la force puis d'un travail latéral comme des fentes pour renforcer vos adducteurs et vos abducteurs. Je finirais probablement par du sled push/pull, et quelques montées de box.

Une séance de musculation du bas du corps au cours de laquelle vous faites travailler vos jambes de toute leur amplitude. Il peut s'agir de squats avant ou arrière, d'exercice unilatéral pour renforcer la force puis d'un travail latéral comme des fentes pour renforcer vos adducteurs et vos abducteurs. Je finirais probablement par du sled push/pull, et quelques montées de box.

au cours desquelles vous ferez certains des exercices comme les burpee broad jumps et des sled pushes ou pulls. L'objectif est de travailler votre condition physique et d'augmenter votre rythme cardiaque, avec des périodes de repos, un entraînement très physique qui reproduit les conditions de compétitions.

Deux séances de mise en situation, au cours desquelles vous ferez certains des exercices comme les burpee broad jumps et des sled pushes ou pulls. L'objectif est de travailler votre condition physique et d'augmenter votre rythme cardiaque, avec des périodes de repos, un entraînement très physique qui reproduit les conditions de compétitions.

Deux séances de mise en situation, au cours desquelles vous ferez certains des exercices comme les burpee broad jumps et des sled pushes ou pulls. L'objectif est de travailler votre condition physique et d'augmenter votre rythme cardiaque, avec des périodes de repos, un entraînement très physique qui reproduit les conditions de compétitions.