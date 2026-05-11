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LEC 2026 : le calendrier complet des playoffs du Spring Split
La saison régulière vient de s'achever, et on connaît désormais le programme pour les playoffs du Spring split 2026.
© Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool
Après deux roadtrips (Évry-Courcouronnes et Madrid), le Spring Split LEC 2026 a clôturé sa saison régulière. La Karmine Corp s'est hissée à la seconde place du classement, avec un bilan de 7 victoires pour 2 défaites.
G2 Esports a vécu un split plus contrasté, avec 6 victoires pour 3 défaites. Une saison qui leur permet de se placer juste derrière les hommes de Kameto.
Devant eux et à la première place, la ruche de Team Vitality. La structure française n'a perdu qu'une seule fois lors de ce segment de printemps, face à la Karmine Corp de Caliste.
Classement LEC Spring Split 2026
Place
Équipe
Bilan
1
Team Vitality
8-1
2
Karmine Corp
7-2
3
G2 Esports
6-3
4
Movistar KOI
6-3
5
Natus Vincere
6-3
6
GIANTX
5-4
7 (pas qualifié)
Fnatic
3-6
8 (pas qualifié)
SK Gaming
2-7
9 (pas qualifié)
Shifters
1-8
10 (pas qualifié)
Team Heretics
1-8
Format des Playoffs du LEC Spring Split 2026
Même format que l'année passée pour ces Playoffs : les 6 meilleures équipes du segment de printemps s'affrontent dans un tournoi à double élimination (upper et lower bracket). Tous les matchs sont joués en BO5 (best-of-5).
Les 4 premières équipes (Team Vitality, Karmine Corp, G2 Esports, Movistar KOI) entrent directement en upper bracket. Les 5e et 6e (Natus Vincere et GIANTX) débutent en lower bracket. En cas de défaite en upper bracket, une équipe bascule en lower bracket — une seconde défaite signifie l'élimination.
Les matchs de ces playoffs se joueront sur trois week-ends consécutifs. Les deux finalistes seront qualifiés pour le MSI 2026 à Daejeon (Corée du Sud) : le vainqueur du Spring Split accèdera directement au bracket stage, tandis que le finaliste devra passer par le play-in. Si G2 a déjà joué une première finale internationale avec le First Stand, Caps et ses coéquipiers rêvent de se qualifier pour la Corée du Sud et rejouer les meilleurs joueurs du monde.
Découvrez ci-dessous le calendrier complet des premiers matchs :
Samedi 23 mai
- 17h : Team Vitality - Movistar KOI
Dimanche 24 mai
- 17h : Karmine Corp - G2 Esports
Lundi 25 mai
- 17h : Team Vitality/Movistar KOI - Karmine Corp/G2 Esports
Samedi 30 mai
- 17h : Natus Vincere - Team Vitality/Movistar KOI
Dimanche 31 mai
- 17h : GIANTX - Karmine Corp/G2 Esports
Lundi 1er juin
- 17h : Natus Vincere/Team Vitality/Movistar KOI - GIANTX/Karmine Corp/G2 Esports
Samedi 6 juin
- 17h : Finale Lower Bracket
Dimanche 7 juin
- 17h : Grande Finale
À noter que le match du lundi 25 mai enverra directement une équipe en Grande Finale. Il est donc possible d'avoir deux équipes françaises au MSI.
Vous pouvez également retrouver notre calendrier des Playoffs du LEC Versus 2026 pour comparer les formats. L'article sera mis à jour au fil de la compétition. Pour suivre les matchs, rendez-vous sur le stream de Kameto.
FAQ
Quelles équipes participent aux playoffs du LEC Spring Split 2026 ?
Six équipes sont qualifiées : Team Vitality (1re), Karmine Corp (2e), G2 Esports (3e), Movistar KOI (4e), Natus Vincere (5e) et GIANTX (6e).
Quel est le format des playoffs du LEC Spring 2026 ?
Les playoffs se jouent en double élimination (upper et lower bracket). Tous les matchs sont en BO5 (best-of-5). Les quatre premières équipes entrent en upper bracket, les 5e et 6e en lower bracket.
Quand se jouent les playoffs du LEC Spring Split 2026 ?
Les playoffs se déroulent sur trois week-ends : du 23 mai au 7 juin 2026. La grande finale est prévue le dimanche 7 juin.
Quelles équipes LEC se qualifient pour le MSI 2026 ?
Les deux finalistes du LEC Spring Split 2026 se qualifient pour le MSI 2026 à Daejeon (Corée du Sud). Le vainqueur accède directement au bracket stage, le finaliste passe par le play-in.