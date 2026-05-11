LEC 2026 : le calendrier complet des playoffs du Spring Split

Les matchs de ces playoffs se joueront sur trois week-ends consécutifs. Les deux finalistes seront qualifiés pour le

MSI 2026 à Daejeon (Corée du Sud)

: le vainqueur du Spring Split accèdera directement au bracket stage, tandis que le finaliste devra passer par le play-in. Si G2 a déjà joué une première finale internationale avec le First Stand,

et ses coéquipiers rêvent de se qualifier pour la Corée du Sud et rejouer les meilleurs joueurs du monde.