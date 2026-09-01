LEC 2026 Summer Split : le calendrier complet des playoffs

La saison régulière de LEC touche à sa fin, et ça sent bon la bagarre. Après six semaines à s'écharper à coups de Bo3, les six meilleures équipes du Summer Split 2026 arrivent au moment qui compte vraiment : les playoffs. Dans quelques semaines, on saura qui prendra l’avion pour participer aux Worlds cet automne. Tout se joue ici, du 5 au 20 septembre. Autant dire qu'il va falloir garder un œil sur le calendrier, histoire de voir si Kameto pourra réaliser une partie de son rêve en voyant la KC jouer la plus grande compétition d’e-sport au monde.

01 Le format : direction un bracket à double élimination

Exit la phase de poule classique de la saison régulière : les playoffs LEC 2026 basculent sur un bracket à double élimination, où chaque série se joue en Bo5. Concrètement, les six meilleures équipes de la saison régulière se qualifient, avec un classement qui compte double : les quatre premières sont placées dans le bracket haut (qui accorde le droit à l'erreur), les 5e et 6e démarrent directement dans le lower bracket (la fameuse loser's queue, sans le Yasuo en 0/10). Une défaite au bracket haut ne signe pas l'élimination, mais elle envoie tout de suite chez les seconds couteaux, où chaque match devient un couperet.

Ce système, c'est celui qui a couronné G2 Esports lors du dernier Spring Split : une équipe peut trébucher une fois et se refaire une santé via le lower bracket, à condition de ne plus jamais craquer ensuite. Un vrai jeu d'équilibriste sur trois semaines.

02 Madrid ouvre le bal les 5 et 6 septembre

Le coup d'envoi ne se joue pas à Berlin. Pour ce premier week-end de playoffs LEC 2026, la Madrid Arena lance les hostilités les 5 et 6 septembre, sous la houlette de Movistar KOI. Le samedi, place à deux séries en Bo5 pour démarrer la machine. Le dimanche, ambiance particulière : la finale de la LES (la Liga Española de League of Legends) ouvre les festivités avant qu'une série LEC ne vienne clôturer la journée. De quoi transformer l'Arena en vraie fête du LoL espagnol le temps d'un week-end (et faire chauffer les organisateurs locaux, qui avaient déjà accueilli le Roadtrip printanier).

03 Cap sur Nice pour la grande finale, du 18 au 20 septembre

Et puis il y a Nice. Après un passage par le studio de Berlin pour les manches intermédiaires du bracket (semaine à confirmer une fois le calendrier détaillé publié), les LEC Summer Finals posent leurs valises au Palais Nikaia du 18 au 20 septembre, pour ce qui ressemble à un mini-festival de trois jours :

18 septembre : le dernier match de qualification pour les Worlds.

19 septembre : la série qui détermine les têtes de série n°1 et n°2 de l'Europe.

20 septembre : la grande finale, précédée d'une cérémonie d'ouverture qui promet du spectacle.

04 Qui sera de la partie ? La course aux six places

Sur ce Split, la Karmine Corp a fait tranquillement la course en tête avec un bilan parfait sur la saison régulière (9 victoires pour 0 défaites). De quoi rappeler que l'organisation parisienne, déjà habituée au haut de tableau lors du LEC Versus 2026 , n'a clairement pas digéré sa défaite en finale du Spring Split. En embuscade, Team Vitality vient de réaliser un excellent parcours, et pourrait prendre une place aux Worlds pour la première fois depuis 2018.

Derrière ce duo, la bagarre s'annonce plus indécise, portée notamment par Natus Vincere et G2 Esports , qui reste l'éternel client des grands rendez-vous LEC, avec l'expérience des soirées qui comptent. GIANTX et Movistar KOI, eux, vont jouer crânement leur chance et tout tenter pour obtenir leur billet pour Nice.

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05 Le programme complet

Samedi 5 septembre :

Team Vitality - G2 Esports : 12h00

Karmine Corp - GIANTX : 17h00

Dimanche 6 septembre :

Team Vitality/ G2 Esports - Karmine Corp /GIANTX : 17h00

Vendredi 11 septembre :

Natus Vincere - Perdant Karmine Corp /GIANTX : 17h00

Samedi 12 septembre :

Movistar KOI - Perdant Team Vitality/ G2 Esports : 17h00

Vendredi 18 septembre :

Demi-finale Loser Bracket : 17h00

Samedi 19 septembre :

Finale Loser Bracket : 17h00

Dimanche 20 septembre :

Grande Finale : 17h00

06 Pourquoi ces playoffs comptent autant pour la route vers les Worlds

Ce n'est pas juste un trophée de plus à accrocher au mur : les **playoffs LEC 2026** sont l'unique porte d'entrée européenne vers le Championnat du monde de League of Legends. Sans Winter Split cette année (remplacé par le format LEC Versus en février), c'est bien ce Summer Split, et uniquement lui, qui dessine la liste des représentants EMEA aux Worlds. Chaque Bo5 pèse donc double : gagner à Madrid, c'est éviter la case élimination directe ; gagner à Nice, c'est s'assurer la meilleure tête de série possible avant l'international.

Pour les fans qui découvrent encore les codes de la compétition, notre guide complet de l'esport League of Legends reste la meilleure porte d'entrée pour comprendre pourquoi cette ligue est devenue un rendez-vous incontournable en France, entre horaires calés sur l'Europe et co-streams en français qui font toute la différence.

07

Comme d’habitude, les playoffs LEC 2026 se suivent gratuitement en streaming sur Twitch et YouTube. Kameto continue de commenter les matchs de sa Karmine Corp avec l'énergie qu'on lui connaît, pendant que Caedrel régale ceux qui comprennent l’anglais. Pour ceux qui veulent vivre l'ambiance en vrai, des billets restent disponibles pour les dates de Madrid et de Nice sur le site officiel emeatickets.lolesports.com .

Verra-t-on la KC face à Hanwha Life et T1 dans quelques mois ? La réponse dans les semaines à venir.

08 FAQ

Quand commencent les playoffs LEC Summer 2026 ?

Le 5 septembre 2026, avec un premier week-end organisé à Madrid.

Où se joue la finale du LEC Summer Split 2026 ?

Au Palais Nikaia, à Nice, du 18 au 20 septembre 2026.

Combien d'équipes se qualifient pour les playoffs ?

Six, à l'issue de la saison régulière : les quatre premières démarrent dans le bracket haut, les deux suivantes dans le bracket bas.

Où regarder les playoffs LEC 2026 ?

Gratuitement sur Twitch et YouTube, avec un commentaire disponible en français.

Qui sont les français présents aux playoffs LEC 2026 ?

Les structures françaises Karmine Corp et Team Vitality sont présentes. Côté joueur, le jungler de G2 Skewmond va tenter de tenir la baraque avec Caps et compagnie.