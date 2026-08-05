Tout savoir sur la saison 2026/27 de la Ligue 1

C'est la reprise ! Après un été copieux en football avec la Coupe du monde 2026 remportée par l'Espagne de Nico Williams , tous les pensionnaires de Ligue 1 sont invités à reprendre le chemin des terrains de l'Hexagone.

Au sortir d’une saison 2025/26 terminée en onzième position, le Paris FC, désormais mené par Liam Rosenior , veut aller chercher les plus hautes places du classement et, peut-être, pouvoir vivre des soirées européennes. Grands matchs, derbys, batailles pour le maintien… retrouvez les temps forts de la saison.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

01 Le calendrier du Paris FC en 2026/27

Voici le calendrier complet du Paris FC en Ligue 1 cette année :

Le calendrier du Paris FC en Ligue 1, saison 2026-2027 © Paris FC

La saison s'ouvre face au promu troyen. Les derbys entre les clubs de la capitale auront lieu le 12 décembre au Parc des Princes et le 3 avril à domicile. La saison s'achève dans un choc face à l'OL au Groupama Stadium le 29 mai.

Comme d'habitude, même si le Paris FC ne joue pas (encore) l'Europe, le calendrier n'est pas figé dans le temps, et certaines dates peuvent être avancées ou reculées.

02 Les gros chocs de la saison de Ligue 1

Le foot français regorge d'histoires et de confrontations avec beaucoup de tensions. Comme chaque année, certains matchs sont à marquer au feutre rouge sur votre calendrier :

Journée Affiche Date 2 Lille - Paris Saint-Germain 30 août 5 Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain 20 septembre 8 Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais 25 octobre 9 Lille - RC Lens 31 octobre 14 Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille 13 décembre 15 RC Lens - Paris Saint-Germain 3 janvier 19 Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille 7 février 25 RC Lens - Lille 20 mars 25 Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais 21 mars 26 Paris FC - Paris Saint-Germain 10 avril

Évidemment, au fur et à mesure que la saison avance, certaines affiches deviendront des rencontres immanquables et certaines perdront de leur prestige en fonction du classement. Pour ne manquer aucun match important, n'hésitez pas à vérifier régulièrement le calendrier de la Ligue 1.

03 Qui diffuse la Ligue 1 en 2026/27 ?

La programmation de Ligue 1+ pour la saison 2026-2027 © Ligue 1+

Un peu de stabilité dans les droits TV du foot français, ça ne fait pas de mal. Ligue 1+ reste diffuseur pour cette année. Petite (grosse) différence avec l'an passé : beIN SPORTS n'a plus les droits du match du samedi 17h. L1+ devient donc le diffuseur intégral du championnat français (ne plus avoir à jouer sur tous les tableaux, c’est toujours bon à prendre).

À noter que la Ligue 3, nouvelle ligue professionnelle, est également diffusée chez Ligue 1+.

04

Il existe plusieurs manières de souscrire un abonnement au diffuseur officiel de notre beau championnat national (ou farmer’s league, c’est selon les goûts). Certains fournisseurs comme Orange ou Bouygues proposent la chaîne directement sous forme de bouquet. Des applications comme Prime Video, L'Équipe ou OneFootball permettent également d’accéder aux matchs, et souvent avec des à-côtés intéressants. Pour finir, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Ligue 1+ pour vous abonner.

05 Qui sont les favoris pour l'Europe ?

Le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe en titre, est évidemment le favori numéro un pour le titre (et s'adjuger le chapeau 1 de la Ligue des champions). Derrière, des clubs comme l'AS Monaco, Lens, Lille ou l'Olympique de Marseille devraient être dans la bataille pour les premiers rôles.

Il ne faut pas oublier l'Olympique Lyonnais, Strasbourg, Rennes et Toulouse pour jouer les places continentales jusqu'à la dernière journée. Quant au Paris FC , c'est l'une des équipes qui peuvent faire figure de trouble-fête en faisant une grosse fin de championnat. Les destins qui basculent, ça connaît bien la Ligue 1. Pour preuve, demandez aux Toulousains ce qu'ils ont ressenti sur le coup franc de Yann Bodiger face à Angers.

Calendrier de la phase aller de Ligue 1 2026-2027 © Ligue 1 McDonald's Calendrier de la phase retour de Ligue 1 2026-2027 © Ligue 1 McDonald's Les ballons de la Ligue 1 et Ligue 2 2026-2027 © Ligue de Football Professionnel/Decathlon

06 Qui sont les favoris à la relégation ?

Comme le disait Julien Cazarre : « Dans la vie, il n'y a pas que le football, il y a aussi la Ligue 1. » Le championnat français n'est pas toujours signe de grandes performances, et chaque année, des équipes sont contraintes de dire au revoir à l’élite via un système de relégation.

Les clubs tout juste promus , Le Mans et Troyes, sont logiquement les premiers à être mentionnés pour un possible retour en Ligue 2. Ceux qui ont des petits moyens, comme Auxerre, Le Havre ou Angers, sont aussi des habitués de la course au maintien.

L'autre structure à suivre dans cette partie de tableau sera Nice. Les sudistes ont échappé de peu à la relégation la saison dernière et pourraient se retrouver dans la même situation un an plus tard. En espérant, cette fois, que le combat reste sur la pelouse.

Pour rappel, la seizième place n'est pas directement relégable. La troisième équipe la moins bien classée en Ligue 1 affrontera le meilleur club de la phase à élimination de Ligue 2 (le vainqueur du match restant parmi l’élite).

Pour retrouver Ilan Kebbal et voir les débuts de Liam Rosenior sur le banc du Paris FC, rendez-vous le 21 août avec le coup d'envoi la saison 2026/27 de Ligue 1.