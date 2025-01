“Un départ parfait” : Lindsey Vonn n'a pas fini de surprendre !

me va toujours », le monde entier l'a écoutée avec un mélange de curiosité et de confusion. Après tout, elle avait pris sa retraite en 2019, sa carrière semblant éreintée par des années de blessures. Après avoir laissé un immense héritage au circuit, avait-elle vraiment l'intention de revenir sur le devant de la scène ou s'agissait-il simplement d'une plaisanterie ? Les sceptiques ont qualifié sa remarque de bluff, la qualifiant même de « folle » pour avoir fait allusion à un retour au ski de compétition. Qui décide de s’y remettre à 40 ans, avec un genou maintenu par du titane ?

Pour sa première course de Coupe du monde alpine FIS depuis près de six ans, Vonn s'est présentée au Super-G de St Moritz samedi avec tous les regards braqués sur elle. Elle a abordé le parcours avec un mélange de prudence et de confiance, montrant à la fois du respect pour le défi et les éclairs de vitesse qui ont fait d'elle une légende. Franchissant la ligne d'arrivée en 1m 16.36s, elle se classe 14e, à seulement 1.18s de la future gagnante, l'Autrichienne Cornelia Hütter.