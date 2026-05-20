Verstappen au Nürburgring : 5 faits à retenir de ses débuts en 24h

Pour ses débuts aux 24 Heures du Nürburgring , Max Verstappen et son équipage (Jules Gounon, Dani Juncadella, Lucas Auer) ont mené la course pendant de longues heures au volant de la Mercedes-AMG GT3 #3, avec 30 secondes d'avance à trois heures de l'arrivée. Tout s'est effondré d'un seul coup : une casse d'arbre de transmission a mis fin à leur course alors qu'ils semblaient intouchables.

Disputée sur la légendaire Nordschleife, en Allemagne, cette course reste l'une des plus dures du sport automobile. Vingt-quatre heures de course non-stop, une météo capricieuse, le passage en nuit et un trafic permanent entre plusieurs catégories sur un tracé de 25 km surnommé l'« Enfer vert ». Cette année, les débuts du Néerlandais ont propulsé l'événement sous une nouvelle dimension médiatique. Selon l'organisateur, 352 000 spectateurs ont fait le déplacement. Record battu — faisant de cet événement l'un des plus grands rassemblements motorsport au monde .

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Voici les 5 enseignements à retenir.

01 Un Verstappen polyvalent qui frappe d'entrée

Cela faisait longtemps que le quadruple champion du monde parlait de sa passion pour la course en dehors des week-ends de Grand Prix. Ses débuts sur la Nordschleife sont la preuve la plus éclatante de son envie de s'essayer à d'autres disciplines.

Sa venue a braqué les projecteurs du monde entier sur l'épreuve, fait afficher complet l'ensemble du week-end et attiré un public bien au-delà du cercle habituel des fans d'endurance.

Verstappen s'est adapté en un éclair au circuit et aux conditions. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Quotation Ce qui me plaît dans le GT3, c'est la compétition et le fait que tu te relaies avec tes coéquipiers sur une course d'endurance. Max Verstappen

Un quadruple champion de Formule 1 pouvait-il vraiment encaisser, dès sa première participation, l'une des épreuves les plus dures de l'endurance ? La réponse est vite tombée. Verstappen s'est imposé comme l'un des pilotes les plus rapides et les plus réguliers du plateau. Après une petite frayeur où il a touché une bosse et glissé sur l'herbe, il a trouvé un rythme impressionnant, doublé avec autorité, slalomé entre les voitures plus lentes et ramené sans relâche la Mercedes-AMG numéro 3 dans la lutte pour la tête.

« Ce qui me plaît dans le GT3, c'est la compétition et le fait qu'on se relaie avec ses coéquipiers en endurance, expliquait Verstappen entre deux relais. Aux 24h du Nürburgring, le tracé est en plus ultra exigeant — c'est vraiment une super combinaison. »

02 Team Verstappen Racing : la performance d'un collectif

Si Verstappen attirait évidemment tous les regards, la course était loin de ses monoplaces habituelles. Engagé sous la bannière du Team Verstappen Racing au volant de la Mercedes-AMG GT3 #3, le quadruple champion du monde pouvait compter sur l'un des équipages les plus solides du plateau. Le travail d'équipe a fait la différence. Les pilotes d'endurance expérimentés Dani Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer ont tous joué un rôle majeur, maintenant la Mercedes-AMG numéro 3 dans le top du classement pendant presque toute la course.

Discussion entre Max Verstappen et Dani Juncadella © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Lucas Auer se prépare pour son prochain relais. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Gounon a disputé certaines des plus grandes courses GT du monde. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Les quatre pilotes ont enchaîné les rotations pendant 24 heures. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Le quatuor a évité les grosses erreurs et les incidents qui plombent souvent ce genre d'épreuve, et a su tenir le rythme malgré la météo changeante et le trafic dense. Que Juncadella enchaîne des relais compliqués, que Gounon préserve la voiture en piste ou qu'Auer reprenne du terrain, Team Verstappen Racing a passé l'essentiel de la course en tête ou à portée immédiate du leader.

03 Max Verstappen en héros de la nuit au volant de la GT3

Le tournant s'est joué la nuit, quand la Nordschleife devient encore plus intimidante avec l'obscurité et la chute des températures. C'est à ce moment que Verstappen a sorti sa meilleure performance, livrant un superbe duel pour la tête face à l'équipage frère de Mercedes-AMG, futur vainqueur.

Verstappen a sorti son meilleur niveau dans le noir. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Vers 1h30 du matin, heure locale, Verstappen plaçait un dépassement décisif sur Maro Engel pour ramener la numéro 3 au commandement, l'Allemand mordant brièvement l'herbe alors que les deux pilotes se frayaient un chemin dans le trafic. Le Néerlandais enchaînait ensuite un double relais costaud, portant l'avance de la #3 à plus de 20 secondes sur la Mercedes sœur #80 avant de rendre le volant à ses coéquipiers. Dimanche matin, la numéro 3 dictait sa loi à la tête du peloton — avec une avance qui ne cessait de grandir à mesure que les heures passaient.

04 Trois heures de la gloire — si près, et pourtant si loin

À moins de quatre heures de l'arrivée, la Mercedes-AMG GT3 numéro 3 semblait filer vers la victoire. Cinq minutes d'avance, une course parfaitement maîtrisée grâce à la régularité, une stratégie solide et le rythme inlassable des quatre pilotes.

La Mercedes-AMG GT3 a connu un problème technique à trois heures de la fin © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation C'est une pilule très amère à avaler. Max Verstappen

Tout a basculé d'un coup. Juncadella, en tête, signalait une alerte ABS dès sa première sortie des stands. L'équipe pensait dans un premier temps à un problème électrique, tenté d'être résolu par un redémarrage système. Mais après deux tours, des bruits et vibrations se sont manifestés à l'arrière, forçant Juncadella à lever le pied et à rentrer aux stands.

Le diagnostic est tombé : casse d'arbre de transmission, avec des dommages collatéraux sur la suspension et les pièces autour du demi-arbre arrière droit. Une réparation longue, incompatible avec une lutte pour la victoire. Une course pratiquement gagnée partait en fumée en l'espace de quelques minutes.

Max Verstappen a réagi à chaud : « Au moment où on prenait la tête, l'arbre de transmission a rendu l'âme et notre combat pour la victoire s'est arrêté là. »

C'est finalement la Mercedes-AMG GT3 #80 — l'équipe Mercedes-AMG Team Ravenol, pilotée par Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller et Luca Stolz — qui a remporté les 24 Heures du Nürburgring 2026, avec 1 min 18 s d'avance à l'arrivée.

05 Une atmosphère record sur la Nordschleife pour la première de Max Verstappen

Les 24 heures du Nürburgring sont déjà l'un des rendez-vous mythiques de l'endurance, mais la présence de Verstappen a changé d'échelle. L'intérêt médiatique mondial est monté en flèche toute la semaine, et les pass week-end auraient été épuisés pour la première fois de l'histoire de l'épreuve, les fans accourant en masse pour voir la superstar à l'œuvre sur la Nordschleife.

Max Verstappen a fait passer l'intérêt pour la course à un autre niveau. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Les pass week-end épuisés pour la 1ʳᵉ fois de l'histoire de l'événement. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Ambiance de carnaval cette année sur la Nordschleife. © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool Bondé : la course n'a pas attiré du monde que dans les tribunes. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

« Je veux remercier tout le monde pour le soutien sur ce week-end », a déclaré Verstappen après l'épreuve, interrogé sur un possible retour à l'avenir. « Je vais clairement essayer. Ça dépendra toujours un peu de mon calendrier. »

Pour suivre les prochaines apparitions du Néerlandais sur le tracé de l'Eifel, retrouvez notre guide .

FAQ

Qui a gagné les 24 Heures du Nürburgring 2026 ?

La victoire est revenue à l'équipe Mercedes-AMG Team Ravenol, pilotée par Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller et Luca Stolz. La #80 a hérité de la première place après l'abandon mécanique de la #3 de Verstappen, et a franchi la ligne d'arrivée avec 1 min 18 s d'avance sur la Lamborghini partie depuis la pole position (Mirko Bortolotti, Luca Engstler et Patric Niederhauser). Le podium a été complété par l'Aston Martin #34 Walkenhorst (Mattia Drudi, Felipe Fernandez Laser, Krognes et Nick Thiim).

Quel est le temps en qualifications de Max Verstappen sur la Nordschleife ?

Ayant disputé la deuxième séance de qualifications, Max Verstappen a dû laisser sa place à son coéquipier Dani Juncadella. L'Espagnol a inscrit un chrono de 8:12.005.

Quel est le classement de l'équipage de Max Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring 2026 ?

La Mercedes-AMG GT3 #3 du Team Verstappen Racing (Max Verstappen, Jules Gounon, Dani Juncadella, Lucas Auer) a été contrainte à l'abandon à environ trois heures de l'arrivée suite à une casse d'arbre de transmission, alors qu'elle menait la course avec 30 secondes d'avance. L'équipe a néanmoins décidé de réparer le véhicule et de le renvoyer en piste pour la phase finale, afin de saluer les 352 000 spectateurs présents. La #3 n'est donc pas classée parmi les voitures ayant passée la ligne d'arrivée.

Pourquoi la Mercedes-AMG #3 de Max Verstappen a-t-elle abandonné aux 24h du Nürburgring 2026 ?

À environ trois heures de l'arrivée, une alerte ABS est apparue alors que Dani Juncadella était au volant. Après une tentative de redémarrage du système, des bruits et des vibrations se sont aggravés, forçant la voiture à rentrer aux stands. Le diagnostic a révélé une casse d'arbre de transmission, avec des dommages collatéraux sur la suspension arrière droite. L'équipe a décidé de réparer la voiture pour la renvoyer en piste en fin de course, afin de saluer les 352 000 spectateurs, mais la victoire était définitivement perdue.

Quelle a été la performance de Max Verstappen lors de sa première course aux 24 Heures du Nürburgring ?

Pour ses débuts sur la Nordschleife, Verstappen s'est imposé comme l'un des pilotes les plus rapides du plateau. Il a notamment effectué un dépassement décisif vers 1h30 du matin sur Maro Engel pour reprendre la tête, enchaîné un double relais de nuit convaincant et contribué à porter l'avance de la #3 à plus de 20 secondes. La #3 a mené la course pendant de longues heures et se trouvait encore en tête avec 30 secondes d'avance à trois heures de l'arrivée.

Comment s'est passée la course de Max Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring 2026 ?

Pour sa première participation aux 24 Heures du Nürburgring, Max Verstappen a réalisé une course exceptionnelle au volant de la Mercedes-AMG GT3 #3 du Team Verstappen Racing. La voiture a mené de longs passages en tête, notamment grâce à un dépassement décisif de Verstappen sur Maro Engel vers 1h30 du matin. Dimanche matin, l'avance atteignait 5 minutes sur la concurrence. Mais à trois heures de l'arrivée, alors que Dani Juncadella était au volant et que la victoire semblait acquise, une casse d'arbre de transmission a mis fin à leurs espoirs.