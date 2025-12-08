Max Verstappen s'est battu jusqu’à la fin dans la course au titre de F1

La remontée héroïque de Max Verstappen en fin de saison pour tenter de décrocher son cinquième titre de Champion du monde des pilotes de Formule 1 s’est jouée sur le fil, le Néerlandais s’imposant sans être inquiété depuis la pole position lors de la dernière course de la saison 2025 à Abu Dhabi .

Après une brillante série de courses dans la seconde moitié de la saison, qui lui a permis de réduire un énorme déficit de 104 points sur le leader du championnat, Lando Norris , à seulement 12 unités avant le Grand Prix d’Abu Dhabi , finale de la saison, le quadruple champion du monde d’ Oracle Red Bull Racing a fait exactement ce qu’il devait faire dans cette course décisive pour le titre, en la remportant depuis la pole position avec une marge confortable de 12,59 s.

Je suis très fier de toute l’équipe et de l’incroyable retournement de situation que nous avons réussi. Nous n’avons jamais abandonné et avons toujours cru que nous pouvions renverser la situation Max Verstappen

Cependant, avec Norris terminant la course à la troisième place derrière son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri , le Britannique a fait juste ce qu’il fallait pour s’assurer la couronne de Champion du monde de Formule 1 2025 avec deux points d’avance, privant Verstappen et Oracle Red Bull Racing d’une fin de saison sous forme de conte de fées après leur incroyable remontée tardive.

Néanmoins, Verstappen a conclu sa course et sa saison en homme du moment, extrêmement fier de la vitesse, de l’intelligence et de l’esprit combatif dont lui et l’équipe ont fait preuve. « Je me sens bien. J’étais déjà préparé à ce type de scénario, car il nous fallait un peu de réussite pour gagner », a déclaré Verstappen après la course.

Max a tout bien fait dans son dernier combat pour la couronne de 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Je suis très fier de toute l’équipe et de l’incroyable retournement de situation que nous avons réussi. Nous n’avons jamais abandonné et avons toujours cru que nous pouvions renverser la situation. Nous n’avons jamais cessé d’essayer. Nous aurions très facilement pu tout laisser tomber, mais nous avons continué à attaquer, à chercher des améliorations et à y croire. Cette saison a été de véritables montagnes russes, avec beaucoup de moments et de sentiments difficiles, mais je suis tellement fier de tout le monde et nous nous sommes vraiment soudés en tant qu’équipe."

"Le retournement de situation dans la seconde moitié de la saison a été incroyable, presque fou de voir que nous avons pu faire ça et surmonter autant de choses. Même si perdre un championnat pour deux points paraît douloureux, si l’on remonte à Zandvoort nous avions plus de 100 points de retard, donc c’est formidable ce que nous avons accompli."

Comment s’est joué le titre mondial de Formule 1 2025

Le moment clé de la course : Verstappen prend un départ parfait © Getty Images/Red Bull Content Pool

Au début du week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi, Verstappen et Oracle Red Bull Racing savaient qu’une victoire représentait leur meilleure chance de décrocher le titre Pilotes. Dans ce scénario, Norris devait finir troisième ou mieux pour sécuriser le titre.

Le pilote comme l’équipe ont tout fait parfaitement lors des qualifications du samedi pour se donner les meilleures chances de gloire. Verstappen a signé un tour sans faute en Q3 pour décrocher la pole position avec deux centièmes de seconde d’avance sur Norris et Piastri. “C’était tout simplement des qualifications magnifiques. Nous avons bien travaillé tout le week-end, affiné la voiture et fait quelques derniers changements qui ont un peu aidé la voiture. Ça m’a permis d’attaquer un peu plus à la limite et d’extraire le maximum de la voiture”, a-t-il expliqué juste après.

Puis, lors de l’ultime affrontement sous haute tension du dimanche, le pilote et l’équipe ont livré une nouvelle performance superbe, à la hauteur de leur statut de meilleure équipe du plateau durant la seconde moitié de la saison.

Nous avons vécu un week-end incroyable et fait les choses du mieux possible, donc au final je me sens bien aujourd’hui Max Verstappen

Auteur d’un excellent départ, Verstappen a viré en tête au premier virage et n’a plus été inquiété ensuite. L’équipe a assuré des arrêts au stand parfaits et il s’est envolé vers la victoire en Grand Prix, avec 12,594 s d’avance sur Piastri. Ce n’était pas tout à fait suffisant pour ramener le titre, la troisième place de Norris lui offrant un premier sacre pour seulement deux points, mais Verstappen comme Oracle Red Bull Racing ont réalisé un week-end parfait pour que la lutte soit aussi serrée.

“Nous n’avons pas gagné le championnat, OK, ça arrive, c’est la vie et ce n’est pas quelque chose qui va me rendre trop triste. La vie continue”, a déclaré le pilote de 28 ans à F1.com. "Aujourd’hui, je me suis beaucoup amusé, surtout en gagnant la course de manière aussi dominante. Nous avons vécu un week-end incroyable et fait les choses du mieux possible, donc au final je me sens bien aujourd’hui."

“Pour Lando, c’est quelque chose de très spécial et j’espère qu’il va vraiment en profiter. Le premier titre est le plus émotionnel, c’est quelque chose dont vous rêvez depuis que vous êtes enfant. Sa famille est là et j’espère qu’il va passer une belle soirée avec son équipe.”

8e victoire pour Vertappen, plus gros total de tous les pilotes en 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool Même si perdre un championnat pour deux points paraît douloureux, si l’on remonte à Zandvoort nous avions plus de 100 points de retard, donc c’est formidable ce que nous avons accompli Max Verstappen

Grâce à sa victoire à Abou Dhabi, Verstappen a néanmoins terminé une nouvelle fois l’année 2025 en tant que pilote au plus grand nombre de victoires en Grand Prix, avec huit succès au total, contre sept chacun pour Norris et Piastri.

Le directeur d’équipe et CEO d’Oracle Red Bull Racing, Laurent Mekies, a été tout aussi impressionné par cette performance qui a permis de pousser la lutte pour le titre jusqu’aux tout derniers tours de la saison.

“C’était extrêmement serré cette année, et nous avons livré une très belle bataille jusqu’au bout, en terminant sur une démonstration de domination aujourd’hui. Nous ne nous attendions pas à une performance de ce niveau sur ce circuit, donc un immense bravo à l’équipe et à Max pour avoir mis la voiture en position de faire exactement cela. En partant de la pole, nous savions que la victoire pouvait être à notre portée, et Max a été parfait du début à la fin, avec une excellente gestion des pneus pour nous mener au bout.”

Quelle suite pour Max Verstappen et Oracle Red Bull Racing ?

De grands changements à venir pour la F1 et Oracle Red Bull Racing en 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

D’abord, une pause bien méritée après une saison difficile pour toutes les personnes impliquées. Elle ne durera toutefois pas longtemps pour Verstappen comme pour l’équipe, car d’immenses changements arrivent en F1 pour 2026. La discipline va connaître ses plus grandes évolutions de règlement technique depuis plus de dix ans et Oracle Red Bull Racing s’apprête à inaugurer un nouveau partenariat moteur avec le géant automobile américain Ford.

Des monoplaces entièrement nouvelles sont au programme pour la Formule 1 à partir de 2026 et au-delà, après l’homologation par la FIA de nouvelles règles exigeant des voitures plus légères et plus agiles, avec des châssis, une aérodynamique et des moteurs revus. En plus de cela, l’équipe abandonne les moteurs Honda utilisés ces dernières saisons et devient pour la première fois motoriste avec les tout nouveaux Red Bull Ford Powertrains , développés en interne sur le campus Oracle Red Bull Racing de Milton Keynes, en Angleterre.

La toute nouvelle RB22 fera sa première apparition publique le 15 janvier 2026, dans la ville d’origine de Ford, Detroit, lors de la présentation officielle de l’équipe. Les essais débuteront très peu de temps après, alors que l’équipe et les pilotes se lanceront dans une course contre la montre pour être prêts avant le Grand Prix d’Australie, manche d’ouverture de la saison 2026, prévu le week-end du 6 au 8 mars.

Isack Hadjar a impressionné au cours de sa saison rookie en F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing accueillera également un nouveau pilote, et Verstappen un nouveau coéquipier en 2026, puisque Isack Hadjar monte de Visa Cash App Racing Bulls pour rejoindre l’équipe dès sa deuxième saison en F1.

Le jeune pilote français a signé un podium sensationnel pour ses débuts au Grand Prix des Pays-Bas et a énormément impressionné durant sa saison rookie en 2025, gagnant ainsi son appel chez Oracle Red Bull Racing.

“Pour sa première saison en F1, Isack a fait preuve d’une grande maturité et s’est montré très rapide dans l’apprentissage. Plus important encore, il a démontré sa vitesse pure qui est l’exigence numéro un dans ce sport. Nous pensons qu’Isack peut s’épanouir aux côtés de Max et produire de la magie en piste”, a déclaré Laurent Mekies à propos de sa nouvelle recrue.