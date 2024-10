Fitness : les meilleurs exercices à réaliser avec des élastiques

dernier cri ou de soulever des poids monstrueux pour se tailler un corps d'athlète comme celui de Jake Dearden. Et si les nouveaux meilleurs amis de votre entraînement étaient des… élastiques ? Oui, ces simples bandes colorées à priori banales pourraient bien devenir des accessoires indispensables de vos séances. Zoom sur les exercices qu’il est possible de faire avec des élastiques.

sont nombreux, et les accessoires aussi. Parmi eux, les élastiques, qui sont parfaits pour un entraînement complet. Ils permettent de travailler tous les groupes musculaires, de varier les résistances, et surtout de casser la routine. Voici comment les intégrer à votre programme pour un maximum de résultats.

Pas de banc de muscu ? Aucun problème, on fait sans ! Allongez-vous sur le sol, passez un élastique derrière votre dos et effectuez des mouvements de poussée comme un développé couché classique. C’est l’exercice idéal pour renforcer vos pectoraux sans avoir à jongler avec des haltères.

Envie d’un dos puissant et renforcé, sans machine complexe ou sans abonnement hors de prix à la salle ? Accrochez votre élastique à une porte (bien fermée, hein), saisissez l’élastique d’une main et tirez-le en pliant votre coude vers votre jambe opposée (en diagonale). Vous allez sentir vos dorsaux bosser comme jamais.

