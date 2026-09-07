Vous avez toujours salivé à l’idée de bâtir des cités immenses ou de conquérir le monde ? Bonne nouvelle : les jeux de stratégie sont faits pour vous, un genre riche et addictif dans lequel on peut engloutir des centaines d'heures sans jamais voir le temps passer.

Vétéran de la stratégie ou débutant curieux, il y a largement de quoi s'occuper. Voici les 15 meilleurs jeux pour activer son cerveau. Rétro, mobile, actuel, tour par tour, temps réel… il y en a pour tous les goûts.

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01 Star Wars Zero Company

Sorti en août 2026, Star Wars Zero Company s'est imposé comme l'un des meilleurs jeux de stratégie au tour par tour jamais créés. Le titre reprend dans ses grandes lignes le gameplay de la série XCOM tout en enrichissant l'expérience avec des nuances bienvenues : relations entre personnages, système de soutien, classes de combat.

Ajoutez à cela une mise en scène soignée et une histoire prenante ancrée dans l'univers Star Wars … le jeu atteint des sommets et se démarque de la concurrence. Un passage obligé pour les fans de stratégie, et pour ceux qui rêvent de le devenir.

02 Civilization 7

La série Civilization est une habituée des classements des meilleurs jeux de stratégie jamais créés. Sorti pour la première fois sur PC en 1991, le jeu original faisait figure de révolution à l'époque : il permettait de bâtir une civilisation, de la préhistoire jusqu'à un futur proche.

Civilization 7 © 2K

Le septième opus est le plus récent de la saga, et rend vos conquêtes encore plus intenses grâce à des graphismes somptueux et une mécanique de jeu ciselée. Comme à son habitude, le jeu va se doter d'une collection de DLC qui boostera l’expérience de jeu.

03 StarCraft 2

Voici comment il faut jouer à StarCraft © Tomek Gola/Red Bull Content Pool

S'il existait un mont Rushmore des jeux de stratégie en temps réel, StarCraft 2 y trônerait sans hésiter, toisant du regard la horde d'imitations que cette série culte a inspirées.

Ce RTS de gestion de base propose une campagne solo impressionnante, mais c'est surtout son mode multijoueur qui a écrit sa légende. Des millions de joueuses et de joueurs l'adorent, faisant de StarCraft 2 un titre esport mythique.

04 Age of Empires 2

Age of Empires 2 est devenu l'un des jeux préféré de l'esport © Julian Schilase/Red Bull Content Pool

Il y a une bonne raison pour laquelle Age of Empires 2 jouit toujours, plus de deux décennies après sa sortie, d’une immense communauté de joueurs qui lancent des games quotidiennement : c'est tout simplement l'un des meilleurs jeux de stratégie en temps réel jamais créés, et il a posé les bases de nombreux titres qui ont suivi.

L'Age of Empires 2: Definitive Edition offre aux fans encore plus de contenu, de superbes graphismes modernisés et une foule d'améliorations liées au confort de jeu. La communauté d'Age of Empires est si vaste que son tournoi phare, le Red Bull Wololo , compte parmi les plus grands événements esport au monde.

05 Cities: Skylines

Si la construction de villes est votre truc, Cities: Skylines est un incontournable. Vous voilà maire, urbaniste et Dieu tout-puissant en même temps : zonage, routes, impôts, services publics, tout passe par vous, et vos administrés ne se privent pas de vous le faire savoir. En s'appuyant sur l'héritage de SimCity, le studio Colossal Order a conçu une simulation de gestion urbaine étonnamment réaliste qui poussera votre cerveau dans ses derniers retranchements (comptez sur un embouteillage monstre pour vous le rappeler). Le souci du détail dans Cities: Skylines et sa suite est tout simplement impressionnant.

06 XCOM 2

XCOM 2 est le jeu de stratégie au tour par tour par excellence © 2K Games

Dans XCOM 2, le jeu de stratégie au tour par tour ultra influent de Firaxis, rejoignez une bande de héros hétéroclites qui se retrouvent, par la force des choses, en tant que dernier espoir de l'humanité face à une invasion extraterrestre. Avec ses mécaniques de combat riches et complexes, son scénario prenant et son style visuel envoûtant, ce classique de 2016 est un must-play absolu.

07 Total War: Warhammer 3

Total War : Warhammer III © SEGA

Jusqu'ici, on a surtout parlé d'épopées historiques et d'aventures de science-fiction. Mais si vous préférez Le Seigneur des Anneaux, Braveheart ou Starship Troopers, on a la franchise qu'il vous faut. La série Total War: Warhammer transpose les tactiques complexes de la licence de stratégie de Creative Assembly dans l'univers fantastique de Warhammer, avec des batailles spectaculaires et massives entre orques, nains, elfes, humains, skavens, vampires et bien plus encore. Le dernier volet en date est d’une ampleur colossale et propose un nombre de factions hallucinant, de quoi varier les gameplays.

08 Command & Conquer: Alerte Rouge 2

Command & Conquer : Alerte Rouge 2 © Eletronic Arts

Command & Conquer est considérée comme l'une des meilleures séries de jeux de stratégie de tous les temps grâce à un gameplay nerveux, un large éventail d'unités et des cinématiques souvent hilarantes. Ces qualités atteignent leur apogée dans Alerte Rouge 2, que beaucoup de fans considèrent comme le sommet de la série. C'est aussi cet épisode qui nous a offert la réplique sans doute la plus culte jamais prononcée par Tim Curry .

09 Crusader Kings 3

On reste chez Paradox pour le spécialiste de la stratégie au temps de la Seconde Guerre mondiale. Si le jeu peut paraître rebutant au départ avec ses menus qui donnent le vertige, il a le chic pour transformer trente minutes de jeu en quatre heures bien tassées. Si vous voulez faire faire basculer un pays dans un autre camp politique, c'est totalement possible. Ou alors, vous pouvez respecter l'ordre de l'Histoire. On vous laisse à votre imagination.

10 Hearts of Iron 4

Il faut se battre pour les territoires dans Hearts of Iron IV © Paradox Interactive

Age of Wonders 4

Age of Wonders 4 © Paradox Interactive

Partez à la découverte d'un vaste monde fantastique dans Age of Wonders 4, le meilleur épisode à ce jour de la saga 4X de Triumph Studios. Construction de villes, quêtes et recrutement de monstres forment le cœur de la formule Age of Wonders, mais ce quatrième opus pousse plus loin les éléments de développement de civilisation pour une expérience encore plus riche et prenante.

11 Hearthstone

Hearthstone © Blizzard

Même si les duels de cartes ne correspondent pas à l'image traditionnelle du jeu de stratégie, les deckbuilders en sont bel et bien une ramification. Le très influent Hearthstone de Blizzard reste la référence du sous-genre, avec des combinaisons de cartes infinies à opposer à des adversaires du monde entier.

12 RimWorld

Sorti en 2018, RimWorld vous amène à gérer les survivants d'un naufrage spatial. On pourrait croire qu’il s’agit là d’un mauvais reboot de Lost, mais il n’en est rien. Le jeu est un générateur d'histoires qui vous fait voyager aux quatre coins de la planète tout en développant votre colonie. Vous devrez faire avec de nombreux événements imprévus, apprivoiser des animaux, soigner des survivants, affronter des hordes de pillards... RimWorld, c’est un peu comme la boîte de chocolat de Forrest Gump : on ne sait jamais sur quoi on va tomber.

13 Company of Heroes 3

Company of Heroes 3 © Relic Entertainment

Le troisième opus de la licence Company of Heroes vous envoie batailler entre l'Afrique du Nord et l'Italie. Toujours en pleine Seconde Guerre mondiale, vous incarnez des factions bien décidées à ne laisser aucune pierre debout pour l'emporter. Le point fort du jeu ? Une destruction de décor spectaculaire : plus la peine de chercher un abri, il suffit d'en fabriquer un en rasant le bâtiment d'à côté.

14 Clash Royale

Clash Royale © Supercell

Pour finir, un jeu plus léger pour celles et ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre une multitude de systèmes. Clash Royale est souvent décrit comme un tower defense, où vous défendez votre base et démontez vos adversaires par petites bouchées bien senties. Ce jeu mobile terriblement addictif est facile à prendre en main mais difficile à maîtriser , ce qui en fait une excellente porte d'entrée pour les joueuses et joueurs plus jeunes ou moins expérimentés.

Voilà seulement une partie des nombreux jeux de stratégie fantastiques qui existent aujourd'hui. Et comme ce genre compte tellement de sous-genres en constante évolution, son avenir s'annonce particulièrement radieux.