Les 10 meilleurs jeux gratuits sur PC en 2026
Même si certains AAA te demandent de râcler le fond de ton porte-monnaie, jouer à des jeux géniaux gratuitement est possible. Voici dix jeux incroyables… et gratuits, à tester sur PC en 2026 !
Lors de la septième édition du Red Bull GeoGamers (un défi lors duquel il faut reconnaître des jeux façon GeoGuessr), les participants ont dû mobiliser toutes leurs cellules grises. Pour pousser les experts dans leurs retranchements, le cube a mélangé grosses licences, jeux cultes, petites pépites indé, mais aussi énormes jeux gratuits qui animent quotidiennement les soirées de millions de joueurs. Aujourd’hui, on te présente dix jeux à faire. Que tu sois à court d’idées où que tes poches soient très (trop) légères, ne t’inquiète pas, tous les genres de jeux ou presque sont représentés.
01
League of Legends
Depuis 2009, League of Legends règne en maître sur le monde des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Année après année, le jeu de Riot Games a su évoluer, se développer, se populariser… aujourd’hui, LoL, c’est plus ou moins 150 millions de joueurs réguliers, des audiences monumentales pendant les Worlds, la LEC ou le Red Bull League of Its Own… c’est tout simplement le sommet de l’e-sport. Par équipe de 5, avec 172 champions jouables (tous débloquables sans lâcher un centime), il est très facile de se laisser happer par le jeu et sa courbe de progression infinie. Au-delà du soft en lui-même, suivre les équipes comme la Karmine Corp de Kameto, G2, Fnatic ou T1 est tout aussi passionnant, sans parler de la série Arcane et des différents jeux que développe Rito, comme 2XKO, TFT, ou un autre dont on parlera probablement dans la suite de l’article.
Si tu reviens d’un séjour de digital détox qui aura duré 16 ans et que tu ne connais rien au jeu, voici quelques conseils pour bien débuter.
02
Fortnite
Avec League of Legends, Fortnite est sans aucun doute l’un des derniers grands raz-de-marée qu’a connu le monde du jeu vidéo au cours des dernières années. D’abord raillé, le jeu d’Epic Games a baissé la tête et continué son bonhomme de chemin. Actuellement, c’est l’un des monuments de la scène vidéoludique, un jeu à faire absolument pour tous les amateurs de battle royale. Et pas d’inquiétude, si le mode classique et ses constructions te font peur, plein d’alternatives sont dispos : du no-build à des crossovers avec LEGO en passant par les concerts en temps réel aux annonces les plus gigantesques de la pop culture, Fortnite est quasiment devenu un réseau social à part entière.
03
Valorant
L’autre jeu phare de Riot. Valorant, c’est un FPS (jeu de tir) à la croisée des chemins entre Counter-Strike et Overwatch. Chaque joueur achète des armes en début de round, mais les différents personnages disponibles ont également des sorts et compétences particulières. Duelliste, initiateur, sentinelle… il y en a pour tous les goûts. Tactique, nerveux et jouissif, Valorant (ou Valo pour les intimes) est un must-play, que tu aies la fibre compétitive ou que tu souhaites simplement t’amuser.
04
Rocket League
En 2009, un jeu assez loufoque est sorti sur PS3. Son nom ? Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars. S’il prêtait un peu à rire à l’époque, ce soft a posé les bases de ce qui est devenu un jeu tout simplement incroyable. 6 ans plus tard, Rocket League a vu le jour, et désormais, on peut dire sans sourciller qu’il est l’un des jeux compétitifs les plus passionnants à suivre. En 3v3, 2v2 ou 1v1, on s’affronte au volant de voitures dans ce qui ressemble très fort à un match de foot (les murs et les explosions en plus). Fun et compétitif, c’est à tester, avec ou sans ami. Et comme pour LoL, si vous êtes branché e-sport, on vous conseille fortement de suivre les aventures de la Karmine Corp.
Si tu comptes te mettre au jeu, voici des conseils maison pour bien débuter.
Pour avoir un aperçu du top niveau sur Rocket League, voici une vidéo dans les entrailles du Major de Birmingham :
05
Counter-Strike
Comment parler de Counter-Strike ? Le petit CS, c’est tout simplement la raison pour laquelle de nombreux gamers sont tombés dans la marmite du JV. évidemment, en tant que père adoptif de Valorant, il est lui aussi bien nerveux et tout aussi stratégique. La grosse différence ? Sur CS, votre aim (votre capacité à viser vite et bien) est, avec votre positionnement, encore plus importante que sur Valorant. Aujourd’hui, on a eu droit à de nombreuses versions du jeu, et on en est désormais à Counter-Strike 2.
Découvre ce documentaire sur CS:GO :
1 h 36 min
Memories of CS:GO - Les dernières années
Découvre comment le jeu de tir tactique CS:GO (Counter-Strike : Global Offensive) est devenu un phénomène mondial.
06
Roblox
Digne successeur de Minecraft, Roblox n'est pas vraiment un jeu de plateforme, mais un soft bac à sable en ligne dans lequel on peut créer absolument tout et n’importe quoi. D’ailleurs, avant le Red Bull Caisse à Savon 2024, il était possible de se tester dessus. Mais ça, ce n’est qu’une infime partie de l’iceberg… mini-jeux à la Agatha Christie, échappées de prison comme dans A Way Out, Roblox, c’est un véritable couteau suisse géant, ou l’équivalent vidéoludique d’une poupée russe sans fin (oui, on aime les métaphores à tendance nationale).
07
Warzone
Avec sa base de joueur colossale, Activision a décidé de plonger dans la grande piscine du battle royale en 2020 avec Warzone. Les petits malins n’ont pas hésité à mettre les grands moyens, et 5 ans plus tard, le soft est toujours une référence dans le monde des FPS. Si vous préférez le mode solo ou le mode zombie, il y a bien évidemment l’option Call of Duty: Black Ops 6, mais pour y jouer, il faudra dépenser quelques deniers. Si tu veux avoir une chance de croiser Gotaga (et de te faire éteindre, restons sérieux), c’est le jeu à privilégier.
08
Marvel Rivals
Sorti récemment (en décembre 2024), Marvel Rivals a rapidement su se faire une place dans le paysage des jeux à la fois casu, profonds et compétitifs. Comme Overwatch, Rivals est un héro shooter, sauf que dans celui-ci, comme son nom l’indique, on incarne des héros de l’univers imaginé par Stan Lee et compagnie dans des parties en 6 contre 6. Si tu ne sais pas qui jouer, on t'avait préparé un petit guide ici.
09
Genshin Impact
Dans un registre totalement différent, Genshin Impact s’apparente à un MMORPG sans l’être vraiment. En monde ouvert, seul ou en coop, on peut explorer l’univers et incarner 80 personnages maniant diverses armes. De fait, les combats (en temps réel) sont donc rythmés et divers. Développé par les Chinois de miHoYo, le jeu est dispo sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, mais aussi téléphone. Si tu cherches des gens avec qui jouer, sois sûr que tu en trouveras sur Genshin !
10
DOTA 2
Même si League of Legends est aujourd’hui le MOBA le plus connu, il n’est pas le premier jeu de ce type à voir le jour. Initialement, ce type de jeux est né grâce à des fans de Warcraft III qui ont créé une carte personnalisée sur le jeu de Blizzard. Appelée Defense of the Ancients (on te laisse deviner l’acronyme), le principe était de détruire un bâtiment dans la base de l’adversaire, pour ce faire, chaque joueur contrôlait un héros sur une carte symétrique. Vous l’aurez compris, tout ça est devenu DOTA, et l’un des créateurs est parti, et il est aujourd’hui chez… Riot Games.
Il n’empêche, DOTA 2 a ses propres spécificités, et est tout aussi captivant que son principal concurrent.
Découvre le quotidien d’un joueur pro de DOTA 2 ci-dessous :
1 h 24 min
CEB: A Major Comeback
Sébastien Debs, joueur de Dota 2, sort de sa retraite pour aider son équipe lors d'un ESL One Stockholm Major.
Si tu trouves que 10 options de jeux gratuits, ce n'est pas assez, on ne peut que te conseiller de tester également Battlefield REDSEC, le battle royale de DICE.
Il ne te reste plus qu’à faire ta sélection, et avec un peu de chance, lors de la prochaine vidéo GeoGamers, tu seras aussi solide que TheGreatReview (en tout cas, on te le souhaite). Et si tu veux étoffer ta culture vidéoludique, parce qu'il n'y a pas qu'une seule plateforme, n'hésites pas à consulter notre top des meilleurs jeux mobile de 2025.
