Les 10 meilleurs jeux gratuits sur PC en 2026

Lors de la septième édition du

Red Bull GeoGamers

(un défi lors duquel il faut reconnaître des jeux façon GeoGuessr), les participants ont dû mobiliser toutes leurs cellules grises. Pour pousser les experts dans leurs retranchements, le cube a mélangé grosses licences, jeux cultes, petites pépites indé, mais aussi énormes

jeux gratuits

qui animent quotidiennement les soirées de millions de joueurs. Aujourd’hui, on te présente dix jeux à faire. Que tu sois à court d’idées où que tes poches soient très (trop) légères, ne t’inquiète pas, tous les genres de jeux ou presque sont représentés.