Les 17 meilleurs jeux à faire en couple

Dans sa nouvelle aventure, l’adorable et vorace boule rose se déplace encore une fois en rebondissant là où ça lui chante, aspire les ennemis et les recrache sur d’autres opposants. Cette mécanique de jeu est restée inchangée depuis le premier opus. Kirby peut sinon aussi avaler les ennemis aspirés, ce qui lui permet d’imiter leurs caractéristiques particulières, et vous avez alors un personnage capable de tirer des toiles d’araignée, de cracher le feu ou bien d’exhaler un souffle glacé.