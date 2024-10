FAQ Valorant : les 15 questions les plus souvent posées

Valorant , le FPS compétitif de Riot, est l'un des jeux multijoueurs les plus populaires sur PC et aujourd'hui, avec son passage sur console, encore plus de joueurs le découvrent. Intense, tactique et gratifiant, Valo a attiré des millions de joueurs grâce à son gameplay profond et passionnant.

Soyons honnêtes, Valorant n’est par contre pas le jeu le plus facile à prendre en main. Les mécaniques du jeu sont plutôt complexes, il y a donc beaucoup de choses à intégrer avant de prendre son pied dans ce jeu de tir. De fait, de nombreuses questions reviennent régulièrement dans la bouche des nouveaux joueurs.

Que vous soyez un débutant complet dans le monde de Valorant ou un joueur de longue date, il est probable que vous ayez encore quelques lacunes dans vos connaissances. Afin de vous faciliter la vie, nous avons rassemblé dans un guide pratique quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.

01

Pour vous lancer sur ce FPS compétitif, rendez-vous sur le site officiel de Valorant et cliquez sur “Jouer gratuitement”. Vous devrez notamment installer le lanceur Riot Games et créer un compte Riot si vous n'en avez pas déjà un. Pour jouer sur console, rendez-vous sur la page du store de votre console et recherchez Valorant.

La cover de Valorant © Riot Games

02

Une fois que vous aurez essayé les agents de départ, votre première question sera sans doute de savoir comment débloquer tous les personnages sympas qui composent le roster. Vous pouvez déverrouiller de nouveaux agents de trois façons : en collectant et en dépensant les crédits Kingdom gagnés en jeu, en participant à des événements ou en achetant des points Valorant.

03

Les points Valorant peuvent être utilisés pour acheter de nouveaux agents, des cosmétiques, des skins d'armes et bien plus encore. Mais comment les obtient-on ? Ils ne peuvent être achetés qu'avec de l'argent réel, via la boutique du jeu. Méfiez-vous donc de ceux qui vous proposent des points Valorant gratuits, il s'agit très probablement d'une arnaque.

04

Riot Games utilise un nom d'utilisateur universel pour tous ses jeux, y compris Valorant, League of Legends, Legends of Runeterra et bien plus encore. Vous pouvez modifier votre identifiant Riot en vous rendant sur votre compte Riot, mais vous ne pouvez le faire que tous les 90 jours.

05

Si vous ne connaissez pas encore Valorant, vous n’avez peut-être jamais entendu le terme “remake”. Non, le jeu n'est pas basé sur une autre œuvre un peu datée, ce terme fait référence à un mécanisme qui permet de recommencer les matchs si un joueur abandonne en début de partie. Pour activer le remake, ouvrez le chat du jeu et tapez la phrase “remake”. Les autres joueurs devront alors voter pour décider si le match doit être annulé ou non. Pour éviter que les joueurs n'exploitent cette fonction, des conditions très précises doivent être remplies pour qu'elle devienne une option.

06

Vous pouvez personnaliser votre réticule dans Valorant et le rendre plus visible pour vous aider à améliorer votre visée. Pour modifier votre réticule par rapport au design par défaut, rendez-vous dans le menu Paramètres et allez dans la section Affichage. Vous pourrez alors modifier les paramètres du réticule à votre guise. Il est aussi possible de copier le viseur d’un autre joueur. Si vous voyez un pro utiliser un réticule que vous aimeriez essayer, une simple commande vous permettra de le copier. Lorsque vous observez le joueur, ouvrez la boîte de dialogue et tapez “crosshair copy“, ou ”cc”, et le design du viseur apparaîtra dans le menu déroulant du réticule dans Paramètres > Affichage.

La Karmine Corp au Red Bull Instalock © Mark Roe/Red Bull Content Pool

07

Si vous souhaitez faire une petite pause et vous éloigner du jeu sur PC, vous pouvez supprimer Valorant en vous assurant que le client Riot Games est fermé, puis en recherchant Valo dans la barre de recherche de Windows. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du jeu et sélectionnez “Désinstaller”. Pour supprimer tous les fichiers, accédez à Cet ordinateur > Disque dur > [Nom d'utilisateur] > Jeux > Riot Games et supprimez le dossier Valorant. Sur consoles, vous pouvez désinstaller le jeu à partir de la bibliothèque de jeux du système.

08

Si vous ne voulez pas que les autres joueurs voient le temps que vous avez passé sur Valorant, vous pouvez cacher le niveau de votre compte en modifiant votre carte de joueur. Dans le jeu, allez dans l'onglet Collections du menu, cliquez sur Cartes de joueur, puis allez dans l'onglet Bannières et Bordures de niveau. Dans l'onglet Bordures de niveau, vous devriez voir une case avec le texte “Afficher le niveau de mon compte sur ma carte de joueur”. Décochez cette option et seuls vos amis pourront voir votre niveau.

Pour s'améliorer sur Valorant, il faut connaître les maps © Riot Games

09

Si vous souhaitez envoyer un message à un autre joueur sans que tout le monde dans la partie le voie, vous pouvez envoyer un message privé “chuchoté”. Pour cela, ouvrez le chat textuel et appuyez sur CTRL+Entrée pour ouvrir la fenêtre de chuchotement. Saisissez le nom du joueur, puis tapez votre message et appuyez sur Entrée pour l'envoyer.

10

Un taux d'images par seconde plus élevé se traduit par une expérience de jeu plus fluide, cela peut même vous aider à gagner plus de games. Le nombre d'images par seconde que vous pouvez atteindre dépend de la puissance de votre PC et de la qualité de votre moniteur, mais vous pouvez optimiser vos paramètres pour atteindre de meilleurs IPS (Images Par Seconde). Dans l'onglet Qualité des graphismes, essayez de modifier certains paramètres graphiques en les réglant sur “Moyen” ou “Faible” et en désactivant des fonctions telles que Améliorer la clarté, Affinement expérimental, Flou lumineux, Distorsion et Ombres projetées. La fermeture des autres programmes en cours d'exécution sur votre PC et la mise à jour de vos pilotes graphiques peuvent également contribuer à augmenter le nombre de FPS.

11

Les sprays sont des tags semblables à des graffitis que vous pouvez appliquer au décor de Valorant. Ils n'apportent aucun avantage en termes de gameplay, mais sont parfaits pour s'exprimer pendant les matchs. Appuyez sur la touche T pour utiliser un spray, ou maintenez-la enfoncée pour accéder à la roue des sprays disponibles.

Qui sera la prochaine star de l'e-sport ? © Mark Roe/Red Bull Content Pool

12

Malheureusement, Valorant n'a pas encore été porté sur les ordinateurs Mac. Vous pouvez cependant utiliser une application tierce pour installer Windows sur votre Mac et ensuite jouer à Valorant.

13 Quels sont les agents les plus difficiles à jouer ?

Pour tout savoir des personnages et trouver votre main, consultez notre guide complet ici .

14

Pour progresser, consultez notre guide .

15

Oui, le jeu de tir stratégique de Riot est assez difficile de prime abord, mais vous y arriverez avec de l'entraînement et de la persévérance. Pour partir avec une longueur d'avance, consultez nos conseils sur Valorant .

Maintenant que vous connaissez les détails les plus obscurs de VALORANT, vous pouvez vous lancer dans des matchs et gravir les échelons. Bonne chance, et amusez-vous bien.