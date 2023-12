Comment gérer son économie dans Valorant

Si vous voulez avoir une chance de participer à l’édition 2024 du Red Bull Campus Clutch , ou vous la jouer Gotaga , il va falloir avoir un sens de l’économie parfait. À son lancement en 2020, Valorant n'a pas seulement réussi à attirer certains fans de CS:GO , des aficionados de nombreux FPS ont débarqué sur celui de Riot, qu’il soit question de professionnels ou de joueurs plus « casu » (joueurs non réguliers qui jouent de manière relativement détendue). Tous sont arrivés avec un objectif commun : grimper le ladder ( progresser sur le système de rangs du jeu).

Pour cela, outre la visée pure et dure ou l’utilisation des pouvoirs des agents, un autre facteur est indispensable : gérer au mieux les ressources disponibles, en l'occurrence l'argent. C’est d’ailleurs un des points sur lesquels Valorant est très proche de CS:GO.

Les bases

Afin de comprendre comment fonctionne le système, voici les bases que vous devez connaître :

Chaque manche gagnée rapporte 3.000 crédits à l'équipe.

Lors du premier round perdu, l'équipe gagne 1.900 crédits

Au deuxième round perdu d'affilée, le « bonus perdant » est augmenté et chaque joueur reçoit 2 400 crédits.

Si on perd trois manches d'affilée, on obtient 2.900 crédits. C'est le maximum que l'on reçoit pour un round perdu.

Pour chaque kill, le joueur reçoit 200 crédits.

Le joueur qui plante le spike reçoit 300 crédits.

Valorant : Round d’éco et force buy

Un round d’éco est un round lors duquel on ne dépense pas toute sa fortune pour acheter des armes et des sorts à tout prix. Lors de ces manches d’éco, il faut s'assurer d'avoir accumulé suffisamment de crédits pour le tour suivant ou celui d'après, afin que chacun puisse se payer une armure lourde et un Vandal ou un Phantom.

L’ensemble coûte 3900 crédits et vous devriez pouvoir vous les offrir après ces tours, même si vous le perdez. Pour garder une vue d'ensemble, Riot a même intégré un indicateur dans le menu d'achat qui permet de voir de combien d'argent vous disposerez au minimum au prochain tour. Si vous parvenez à atteindre les 3900 crédits malgré la défaite, vous pouvez alors attaquer à fond le round suivant et tenter de faire pencher la balance en votre faveur.

L'économie est cruciale dans Valorant ! © Lukas Bergmann

Le force buy est généralement le dernier recours pour éviter une défaite imminente ou pour remporter un tour avant le changement de camp. Comme vous vous en doutez, le force buy intervient à la fin d'une manche ou d'une partie, lorsque l'on n'a pas assez d'argent pour s'acheter une arme puissante et que l'on doit se contenter de ce que l'on a.

Mais sur Valorant, le Bucky ou le Marshal sont de très bonnes options à petit budget pour de telles situations, avec lesquels vous pouvez tout à fait gagner un round.

Un bon départ peut être décisif !

Une bonne gestion de l'économie est surtout importante au début de chaque changement de côté. Ici, il y a quelques scénarios dans lesquels il faut bien gérer l'argent.

Au premier tour, on peut faire des achats jusqu'à ce que l'on n'ait plus de crédits, mais au deuxième, économiser devient intéressant. Si l'on perd au premier round, il vaut mieux économiser. On devrait avoir au minimum 1900 crédits après la phase d'achat afin de garder assez d'argent en cas de nouvelle défaite pour pouvoir attaquer la troisième manche avec des armes équivalentes (à celles de vos ennemis).

Si le premier round tourne à votre avantage, vous pouvez acheter une armure lourde et un meilleur pistolet ou une mitrailleuse pour profiter de votre avance, mais vous devez aussi tenir compte du fait que l'équipe adverse pourrait faire un force buy pour mettre votre équipe sous pression. Si cela se produit et que vous remportez quand même la manche, vous aurez un avantage massif pour la troisième, c'est pourquoi un force buy en début de partie est très risqué : pistolet contre Phantom, c’est loin d’être idéal. Quelle que soit l'issue du deuxième tour dans ce scénario, votre compte ne doit pas tomber à zéro, sinon vous serez complètement fauché en cas de défaite ou, si vous gagnez mais que vous ne survivez pas au tour, vous serez à la traîne financièrement pour les tours suivants.

Dans un autre scénario, dans lequel vous gagnez le premier tour mais perdez le deuxième, cela dépendra de l'argent que vous avez pris dans les tours précédents. Si vous n'avez presque rien acheté au départ et que vous avez économisé, vous pouvez vous constituer un bon arsenal d'armes et d'utilitaires. Cependant, vous ne devez pas non plus acheter pour acheter. Ici, vous devriez avoir un minimum de 1500 crédits après la phase d'achat, afin de vous prémunir de tout risque en cas de round perdu.

Une fois les trois premiers tours terminés, il faut analyser les finances de l’équipe à chaque tour, la communication avec les coéquipiers est également importante pour agir de manière cohérente.

La question de toutes les questions : meilleure arme ou plus d'utilitaire ?

Lorsque l'on est à court d'argent, le bon choix de l'arme et de l'équipement peut aussi être décisif. Si vous êtes confronté à ce défi par manque d'argent, vous devriez toujours choisir la meilleure arme et acheter en contrepartie soit l'armure la plus légère, soit moins d'utilitaires, mais cela dépend aussi de vos préférences et de votre rôle. Un duelliste devrait toujours avoir la meilleure arme possible à disposition, un contrôleur ou une sentinelle peut préférer une smoke ou un wall à une meilleure arme. Il est important de se mettre d'accord avec l'équipe pour que vos collègues puissent s'adapter.

Voilà les clefs pour mieux utiliser votre argent en jeu, vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre sens tactique, votre prise de décision et votre aim. Et qui sait ? Peut-être que vous aurez le niveau pour participer à la prochaine édition du Red Bull Campus Clutch.

