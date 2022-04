Les meilleurs endroits où courir à Brest

Au départ du quartier de Bellevue, ce circuit d'environ 5 kilomètres sur les rives de la Penfeld s'adresse aux coureurs de tous niveaux. Le début du circuit se fait sur du plat, avant d'alterner entre chemin boisé et goudron. La fin du parcours, en léger dénivelé, est idéal pour faire travail de côte. À proximité, on peut trouver des équipements, ce qui est parfait si on veut ajouter à sa séance des exercices de renforcement musculaire. C'est l'un de mes spots préférés, et c'est celui que je conseillerais à n'importe quel coureur à Brest.

