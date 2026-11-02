Minecraft , c’est juste le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, et, selon Xbox, plus de 300 000 personnes y jouent pour la première fois chaque jour. Si vous débarquez seulement maintenant, vous êtes donc en excellente compagnie (et personne ne vous juge). Même Kameto , qui a enchaîné les sessions Minecraft sur Twitch, peut parfois s’y perdre. Heureusement, nous sommes là pour vous guider.

Entre les modes de jeu, les deux éditions, la nouvelle numérotation des versions et l'arrivée sur Switch 2 , il y a de quoi s'emmêler les pioches. Ce guide Minecraft vous donne la carte complète, du premier arbre frappé au premier diamant, avec les chiffres qui comptent et toutes les nouveautés de 2026.

01 Minecraft, c'est quoi ?

Attention, on va enfoncer une porte ouverte : Minecraft, c'est un monde généré aléatoirement, quasi infini, entièrement fait de blocs. Terre, pierre, bois, minerais : tout se casse, tout se ramasse, tout se reconstruit. Le principe tient en trois verbes : récolter, fabriquer (le fameux craft) et construire.

Pas de scénario imposé : bâtir une cathédrale, creuser jusqu'aux entrailles du monde ou affronter l'Ender Dragon… tout est permis. Imaginez une boîte de LEGO sans fond, avec des zombies qui sortent à la nuit tombée.

Né en 2009 des mains de Markus « Notch » Persson, le jeu est passé en version 1.0 en 2011, avant le rachat de son studio, Mojang, par Microsoft en 2014.

02 Les modes de jeu Minecraft : survie, créatif, hardcore et les autres

Avant de créer votre premier monde, choisissez votre mode, ça change tout.

Le mode Survie, c'est le cœur du jeu : vous gérez votre vie et votre faim, vous récoltez vos ressources et vous survivez aux monstres. C'est le mode à privilégier pour découvrir Minecraft. À l'opposé, le mode Créatif offre ressources illimitées, vol libre et zéro danger : le paradis des bâtisseurs qui veulent juste construire sans se faire courser par un creeper.

Trois autres modes complètent le menu. Le Hardcore, c'est la survie en difficulté maximale avec une seule vie : une mort et votre monde est perdu (à réserver aux amateurs de sueurs froides). L'Aventure est pensée pour les cartes créées par la communauté, où l'on ne peut pas casser n'importe quel bloc. Et le Spectateur permet de traverser les murs pour observer, sans interagir.

Petit conseil amical : pour vos premières heures, lancez une partie en Survie avec la difficulté « Paisible » ou « Facile ». Vous apprendrez les bases sans vous faire grignoter à chaque coucher de soleil.

03 Minecraft Java ou Bedrock : quelle édition choisir ?

Minecraft existe en deux grandes éditions. Java Edition tourne uniquement sur ordinateur (Windows, Mac, Linux) : c'est le royaume des mods et des grands serveurs communautaires. Bedrock Edition équipe toutes les consoles, les mobiles et les PC Windows, avec un atout de taille : le cross-play entre toutes ces plateformes.

Même avec des cubes, Minecraft arrive à être beau © Mojang

Sur console ou smartphone, c'est Bedrock d'office ; seuls les joueurs PC ont un vrai choix à faire. Pour trancher selon votre machine et votre bande de potes, on a tout détaillé dans notre guide Minecraft Java ou Bedrock .

04 Débuter sur Minecraft : six étapes pour votre première nuit

Le cycle jour et nuit dure une vingtaine de minutes dans Minecraft. Voici le plan à suivre pour passer la première nuit sans crainte.

Frappez un arbre (oui, à mains nues) pour récupérer vos premières bûches, puis transformez-les en planches. Fabriquez un établi, la table de craft qui débloque tous les objets utiles. Craftez une pioche en bois, puis allez miner de la pierre pour passer aux outils en pierre, bien plus solides. Trouvez du charbon pour fabriquer des torches : la lumière empêche les monstres d'apparaître autour de vous. Montez un abri express avant le coucher du soleil. Quatre murs, un toit, une porte : ça suffit largement pour la première nuit. Récupérez de la laine sur trois moutons pour fabriquer un lit. Dormir fait passer la nuit et fixe votre point de réapparition.

Une fois l'abri sécurisé, place à la vraie maison. Notre guide pour construire une maison sur Minecraft vous emmène de la cabane au manoir, sans diplôme d'architecte.

Objectif diamant

Le Graal du débutant, c'est le diamant. Pour le miner, il vous faut au minimum une pioche en fer, donc un passage obligé par la fonte du minerai dans un four. Ensuite, direction les profondeurs : la meilleure couche pour trouver des diamants se situe autour de Y = -59. Affichez vos coordonnées (en appuyant sur F3 sur Java) pour savoir où vous en êtes, et ne creusez jamais tout droit sous vos pieds : une poche de lave, et c'est le retour express au point de départ.

Vous avez vos diamants et l'envie d'aller plus loin ? La redstone , l'électricité de Minecraft, vous attend.

05 Jouer à Minecraft à plusieurs : serveurs, Realms et cross-play

Minecraft en solo, c'est sympa. À plusieurs, c'est la bonne vieille soirée pizza-câbles version 2026, et le soft devient un vrai terrain de jeu. Vous avez trois grandes portes d'entrée. Les serveurs publics d'abord : mini-jeux, survie en communauté, roleplay… Il y en a pour tous les styles, et la plupart sont gratuits à rejoindre. Pour jouer entre potes sans prise de tête, Realms, le service officiel de Mojang, vous offre un serveur privé toujours en ligne, sans rien installer.

Reste le monde partagé : sur Bedrock, vos amis rejoignent votre partie depuis leur liste d'amis, quelle que soit leur plateforme. Sur Java, le réseau local (LAN) fait le job si tout le monde est sous le même toit.

Petite précision qui évite les mauvaises surprises : sur console, le jeu en ligne demande l'abonnement de la plateforme. Pour tout savoir sur le choix ou la création d'un serveur Minecraft , on a préparé un guide dédié.

06 Minecraft en 2026 : mises à jour, Switch 2 et nouvelle dimension

2026 restera une année charnière pour Minecraft.

Une nouvelle numérotation des versions

Exit les « 1.21.x » à rallonge : depuis 2026, les versions suivent l'année. La 26.1 est donc la première mise à jour de 2026, la 26.2 la deuxième, et ainsi de suite. Bien plus lisible, non ?

Les mises à jour de Minecraft : trois game drops déjà sortis

Mojang ne mise plus sur une énorme mise à jour annuelle, mais sur des « game drops » plus légers, environ tous les trois mois. En 2026, Tiny Takeover (26.1) a ouvert le bal le 24 mars, suivi de Chaos Cubed (26.2) le 16 juin. Le dernier en date, Wilderness Bound (26.3), a débarqué le 15 septembre avec un nouveau biome de forêt ambrée, des peupliers, des coussins pour enfin s'asseoir et des camps abandonnés à explorer.

Le quatrième drop de l'année, centré sur des grottes de glace, est actuellement en phase de test.

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Minecraft Switch 2 : la version native est là

Depuis le 27 octobre 2026, Minecraft tourne en version native sur Nintendo Switch 2, avec les Vibrant Visuals, le rendu graphique le plus poussé du jeu à ce jour. Bonne nouvelle si vous possédez déjà la version numérique sur Switch : la mise à niveau vers l'édition Standard Switch 2 est gratuite jusqu'à fin janvier 2027, dans la plupart des territoires.

The Sift et Dungeons II : ce qui arrive

Lors du Minecraft Live du 26 septembre 2026, Mojang a dévoilé The Sift, une quatrième dimension jouable qui rejoindra l'Overworld, le Nether et l'End en 2027. Autant dire un événement : ce genre d'ajout n'arrive pas tous les quatre matins. Côté spin-off, Minecraft Dungeons II est sorti le 29 septembre 2026.

07 Minecraft en chiffres : les 10 données à connaître

Un bon guide Minecraft se mesure aussi en données : voici les chiffres à connaître pour briller en soirée.

425 millions de copies vendues, selon Asha Sharma, directrice générale de Xbox, en septembre 2026. N° 1 : Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, selon le Guinness World Records. 300 000 personnes, en moyenne, lancent Minecraft pour la première fois chaque jour, selon Xbox. 125 millions de copies écoulées en trois ans : le compteur affichait 300 millions en octobre 2023. 17 ans d'existence, depuis la première version publiée en 2009. 2 grandes éditions : Java et Bedrock. 5 modes de jeu : Survie, Créatif, Hardcore, Aventure et Spectateur. 3 game drops sortis en 2026, avec un quatrième en préparation. 4 dimensions en 2027 avec l'arrivée de The Sift. Y = -59 : la couche idéale pour dénicher des diamants.

Dix-sept ans après sa sortie, le jeu continue de recruter comme au premier jour. Qui dit mieux ?

FAQ

Minecraft, c'est quoi ?

Minecraft est un jeu de type bac à sable dans lequel on explore un monde quasi infini fait de blocs, pour récolter des ressources, fabriquer des objets, construire et survivre. Il n'impose aucun objectif : chacun joue comme il l'entend.

Combien d'exemplaires de Minecraft ont été vendus ?

Plus de 425 millions, selon le chiffre communiqué par Xbox en septembre 2026. C'est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire.

Minecraft Java ou Bedrock : quelle différence ?

Java tourne uniquement sur ordinateur et brille par ses mods. Bedrock fonctionne sur consoles, mobiles et PC Windows, avec le cross-play entre toutes ces plateformes.

La mise à niveau Minecraft Switch 2 est-elle gratuite ?

Oui, pour les possesseurs de la version numérique sur Switch : l'édition Standard Switch 2 est offerte jusqu'à fin janvier 2027, dans la plupart des territoires.

Quelle est la dernière mise à jour de Minecraft ?

La dernière mise à jour majeure est la 26.3, « Wilderness Bound », sortie le 15 septembre 2026. Un quatrième game drop, consacré aux grottes de glace, est en cours de test.