Minecraft : le grand guide de la redstone

Minecraft est un jeu simple à la base, mais une fonctionnalité est devenue presque redoutée par ses joueurs : les circuits et les composants qui touchent à la redstone . La redstone est cette substance scintillante semblable à de la poussière que l'on trouve en abondance dans les grottes et qui peut être utilisée pour créer divers composants. C'est l'équivalent de l'électricité dans Minecraft. Comme la redstone s'inspire de l'ingénierie, il peut être difficile de s'y mettre et de savoir exactement ce qu'il faut faire ( sauf si êtes Taak et que vous participez à Red Bull Challengers ! )

Néanmoins, ceux qui maîtrisent l'art de la redstone sont capables de créer des choses vraiment impressionnantes, des serrures à combinaison et des fermes qui fonctionnent seules à une trieuse d'objets automatique qui nettoie et trie les coffres. On va vous expliquer tous les aspects de la redstone que vous devez connaître pour disposer d’un savoir élémentaire.

Avant de vous lancer dans n’importe quelle création nécessitant de la redstone, il faut aller la chercher dans les mines. Il s'agit d'un minerai assez courant, mais il faut aller assez profond pour le trouver, et vous aurez besoin d'une pioche en fer ou mieux pour le casser avec succès. Il est recommandé d'avoir un enchantement comme Fortune III si vous essayez d'en obtenir le plus possible en une seule fois.

© Mojang Studios

La redstone est générée entre les niveaux -63 et 15 et devient de plus en plus abondante au fur et à mesure que vous vous enfoncez. Le minerai vous donne de la poussière de redstone, qui peut être condensée en un bloc en plaçant neuf poussières dans la grille d'artisanat.

Cette poussière de redstone peut également être obtenue en commerçant avec certains villageois, et est parfois obtenable via les sorcières lorsqu'elles sont tuées. Le commerce en masse avec les villageois et le farming de sorcières sont donc deux moyens viables de se procurer beaucoup de redstone en un minimum d'effort.

La poussière de redstone est la méthode de câblage par excellence pour les différentes créations possibles. Pour transmettre un signal d'une source d'énergie à un appareil ou à un bloc qui doit être alimenté, vous devez relier les deux avec de la poussière. Voyez vraiment cela comme des câbles à tirer entre deux composants. L'exemple le plus facile à illustrer est celui d'une simple lampe à redstone qui peut être alimentée par un levier. Le levier est la source d'énergie. Lorsqu'il est actionné, un signal continu est envoyé à travers le “câblage” de poussière de redstone, jusqu'à ce qu'il atteigne la lampe. La lampe de redstone s'allume et s'éteint dès que le levier est à nouveau actionné.

L'avantage du “câblage” de redstone, c'est qu'il est flexible. Il peut aller dans plusieurs directions et même grimper sur des blocs. Nous aborderons le câblage vertical plus loin, mais en général, le fait de monter d'un bloc ne va pas briser un signal de redstone. La seule chose à garder à l'esprit est la force du signal de la source d'énergie.

Étendre le signal généré par la redstone

Une source d'énergie envoie un signal d'une certaine puissance. Cela signifie que le signal ne peut atteindre que les appareils et les blocs situés dans une plage spécifique (généralement celle-ci est de 15 blocs, mais elle peut s’avérer plus courte pour certaines sources). Au-delà, le signal sera perdu et deviendra trop faible.

Il suffit d'observer le câblage de la poussière de redstone lorsque la source d'énergie est allumée pour s'en apercevoir. Plus la poussière est brillante et présente un effet de particule distinct, plus le signal est fort. Si la poussière est rouge foncé et ne bouge pas, le signal n'est pas assez fort. Vous devrez alors étendre votre câblage à l'aide d'un répéteur.

Un répéteur peut être placé à la fin d'une chaîne de câbles de redstone, et il renforcera le signal jusqu'à sa pleine puissance afin de vous permettre de prolonger votre circuit.

04 Les blocs incompatibles avec la redstone

Pour rappel, tout bloc considéré comme transparent ne laissera pas passer un signal de redstone. Il faut donc privilégier les blocs pleins, solides et opaques, comme le bois, les planches de bois et les variantes de pierre. Évitez les blocs tels que le verre, les escaliers et les dalles, bien que les dalles combinées pour former un bloc complet fonctionnent.

05 Les différents blocs générateurs à utiliser

© Mojang Studios

Torche de redstone : Source d'énergie la plus courante, les torches de redstone fournissent de l'énergie avec une force de signal de 15 blocs à toute poussière de redstone adjacente ou au bloc situé au-dessus d'elles, d'où un signal de poussière de redstone peut ensuite être pris. Les torches activent également tous les composants de redstone situés au-dessus ou à côté d'elles, tels que les pistons ou les lampes mais n'alimentent pas le bloc sur lequel elles sont placées.

Si le bloc sur lequel une torche de redstone est placée est alimenté, la torche s'éteint. Il s'agit d'un mécanisme très utile qui vous permet de transformer facilement un signal "allumé" (positif) en un signal "éteint" (négatif). Si une torche de redstone est placée sur le côté d'un bloc recouvert de poussière de redstone, avec un bloc directement au-dessus de la torche, la torche alimente le bloc au-dessus, qui alimente la poussière, qui alimente le bloc sur lequel se trouve la torche, qui finira par… s’éteindre.

Bloc de redstone : Un bloc complet de redstone donne une puissance de signal de 15 blocs lorsqu'il est connecté à de la poussière de redstone. Il active également tous les appareils et blocs directement adjacents à l'une de ses six faces. Ce qui rend un bloc de redstone particulièrement utile, c'est qu'il peut être déplacé par des pistons, contrairement aux torches de redstone, ce qui lui permet de remplir différentes fonctions.

Levier : Les leviers ont exactement la même portée que les blocs et les torches, c'est-à-dire 15 blocs. Ils émettent un signal continu lorsque le levier est actionné une fois, et peuvent être désactivés lorsqu'ils sont actionnés à nouveau. Un levier alimente les blocs qui l'entourent, donc tout bloc auquel il est attaché sera alimenté, ainsi que ceux adjacents.

Bouton : Les boutons émettent une seule impulsion de signal de redstone lorsqu'ils sont reliés à de la poussière. Le signal se propage sur 15 blocs et active tous les dispositifs qui se trouvent sur son chemin. Les boutons alimentent également le bloc auquel ils sont attachés (si le bloc est un composant, le composant s'active), ainsi que les blocs immédiatement adjacents dans les six directions.

Les boutons en bois donnent une impulsion de 15 ticks (environ 1,5 seconde) et les boutons en pierre donnent une impulsion de 10 ticks (environ une seconde). Les boutons en bois peuvent également être activés par des flèches.

Plaque de pression : Les plaques de pression normales en bois et en pierre émettent un signal de 15 blocs lorsqu'un joueur marche dessus. Les plaques en bois détectent les mobs passifs, les mobs hostiles, les objets abandonnés et les joueurs, tandis que les plaques en pierre font de même, mais ne détectent pas les objets. Elles activent également les blocs ou les composants qui se trouvent à côté d'elles, ainsi que ceux qui se trouvent juste en dessous.

Observateur : Ce dispositif en forme de visage fait exactement ce que son nom indique : il observe le bloc placé devant lui. Lorsque le bloc devant lui change, l'observateur envoie une onde rapide de redstone jusqu'à 15 blocs maximum le long d'un fil, ou dans un bloc directement derrière lui. Cette impulsion ne dure qu'un tick, ce qui la rend très utile dans bien des situations.

Il détecte des éléments comme le mouvement des blocs, le changement de stade de croissance des cultures, l'herbe qui est mangée, les composants de redstone qui sont alimentés ou non, et bien d'autres choses encore.

Voilà pour ce court aperçu des différents générateurs utilisables dans vos différents circuits. Sachez qu’il en existe également d’autres, mais qu’avec cette base, vous pouvez déjà réaliser un travail d’automatisation titanesque.

06 Quelques exemples de créations

© Mojang Studios

La redstone est sûrement l’élément le plus polyvalent de l’univers Minecraft. Si son utilisation requiert quelques connaissances, elle permet néanmoins de réaliser toutes sortes de créations, aussi funs que pratiques.

Il suffit de se balader 5 minutes sur YouTube pour trouver une multitude de tutos d’une grande diversité : une machine volante réalisable en 7 blocs, des fermes qui s’auto-gèrent avec lesquelles vous n’avez qu’à passer récupérer les différentes ressources, des pièges à monstres pour optimiser votre farming dans les donjons, des ascenseurs, des montagnes russes…

Avec la redstone, rien n’est impossible, il vous suffit simplement d’enregistrer les informations de ce guide, et de vous trouver le tutoriel qui vous guidera vers, qui sait, la plus belle création de votre vie minecraftienne.

