Se perdre pendant trois heures dans une plaine vide à la recherche d’un village, ce n’est pas vraiment le summum du fun, même sur un jeu aussi génial que Minecraft. Alors quand on doit en plus animer un stream comme Kameto , c’est encore pire. Pour éviter ce genre d’événements malencontreux, il y a heureusement une solution : les seeds. Que vous soyez en train de réfléchir à créer un serveur ou à imaginer votre future maison , cette mécanique vaut de l’or (ou plutôt des diamants).

Détail important : avec le drop Wilderness Bound (Java 26.3 et Bedrock 26.50, sortis le 15 septembre 2026), les mondes d’hier ne ressemblent plus tout à fait à ce qu’ils étaient. On a donc retenu uniquement des seeds repérées sur cette version, classées par usage : survie, village, diamants, speedrun, paysages, jeu entre potes.

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Une seed (ou graine), c’est le code qui sert de plan de construction à votre monde. Même seed, même édition, même version : même relief, mêmes biomes, mêmes structures. Voyez ça comme une recette de cuisine : changez un ingrédient (la version du jeu) et le gâteau ne sort plus tout à fait pareil.

D’où la règle d’or : utilisez toujours une seed sur l’édition et la version pour lesquelles elle a été repérée. Entre Java et Bedrock, relief et biomes se ressemblent souvent, mais villages, temples et portails peuvent changer de place.

Pas sûr de votre édition ? Notre guide Minecraft Java ou Bedrock tranche la question en deux minutes.

Entrer une seed sur Java Edition

La manœuvre est simple : cliquez sur Solo, puis Créer un nouveau monde. Dans l’onglet Monde, collez le code dans le champ de la graine, validez, et c’est parti.

Entrer une seed sur Bedrock Edition

Cliquez sur Jouer, puis Créer un nouveau monde. Dans les paramètres du monde, renseignez le champ Graine.

02 Seed Minecraft survie : le monde idéal pour débuter

Le camp d’automne à deux pas du spawn

Wilderness Bound a ramené un nouveau biome magnifique © Mojang

Seed : 19170884564763712

Édition : Java 26.3

Le plan : vous apparaissez directement dans la forêt ambrée (X -80, Z -16). Un camp abandonné vous attend en X 48, Z 32, et un village de plaine en X -224, Z 224 fournit lits et nourriture. Des chambres des épreuves (X 32, Z -384) feront une belle deuxième sortie.

Du bois, un camp à fouiller, des villageois : tout pour vous installer avant la première nuit (et ses creepers).

03 Seed Minecraft village : les meilleurs départs au village

Un village au spawn, c’est un peu comme hériter d’une maison meublée : des lits, de la nourriture, des coffres et des villageois prêts à commercer.

Les seeds donnent accès à des mondes géniaux © Mojang/chillminecraftseeds

Le village enneigé pile au spawn

Seed : 371372112556809

Édition : Java 26.3

Le plan : difficile de faire plus court, le village est littéralement au point de spawn (X 0, Z 0), en pleine plaine enneigée. Un igloo avec sous-sol se cache en X 112, Z 16, un camp abandonné en X 240, Z 64 et des chambres des épreuves en X 176, Z 176. Sortez les moufles.

Le village entre automne et cerisiers

Seed : -1068780158709917199

Édition : Bedrock 26.50

Le plan : un village au spawn, coincé entre les peupliers rouges de la forêt ambrée et le rose des cerisiers. Deux essences de bois à portée de hache : de quoi bâtir des quartiers bicolores autour de la place du village. Qui dit mieux ?

04 Seed Minecraft diamant : cap sur les profondeurs

Petit rappel avant de sortir la pioche : depuis la refonte des grottes, les diamants se cachent tout en bas (mais pas que), autour de la couche Y -58. Une seed ne les sert pas sur un plateau, mais elle vous dépose au bon endroit pour creuser.

Le monde aux 130 diamants

Les diamants, le butin tant attendu © Mojang/Gamosaurus

Seed : -4719577674963485983

Édition : Bedrock 26.51

Le plan : spawn en forêt ambrée, à côté d’un village qui compte cinq forgerons (oui, cinq). Les filons des environs cumulent plus de 130 diamants. Seul bémol : un avant-poste de pillards squatte le voisinage, alors bouclier en main avant d’aller piller les coffres.

La cité antique sous la méga-forêt

Un portail en ruine © Mojang/minecraft.fr

Seed : 328492470042664

Édition : Java 26.3

Le plan : un portail en ruine géant enfoui dans une poche d’air souterraine à 45 blocs du spawn (X 32, Z 32), et un village enneigé à 51 blocs (X 48, Z 16). Lits, nourriture et accès au Nether en quelques coups de pioche : la boucle express rêvée (l’Ender Dragon n’attend personne). Des chambres des épreuves en X 48, Z 128 attendent les plus gourmands.

Au passage, ces profondeurs regorgent aussi de redstone. Notre guide de la redstone vous explique quoi en faire une fois remonté.

05 Seed Minecraft speedrun : portail au spawn et départ canon

Pour speedrun, la seed idéale efface la partie lente : chercher un portail du Nether, des lits et du fer.

Où est-ce qu'on signe pour s'y installer ? © Mojang/minecraft.fr

Le portail géant au pied du village

Seed : 328492470042664

Édition : Java 26.3

Le plan : un portail en ruine géant enfoui dans une poche d’air souterraine à 45 blocs du spawn (X 32, Z 32), et un village enneigé à 51 blocs (X 48, Z 16). Lits, nourriture et accès au Nether en quelques coups de pioche : la boucle express rêvée (l’Ender Dragon n’attend personne). Des chambres des épreuves en X 48, Z 128 attendent les plus gourmands.

Le camp abandonné au spawn

Seed : 399918057248930

Édition : Java 26.3

Le plan : la nouvelle structure de Wilderness Bound vous attend à 23 blocs du point de spawn (X 16, Z 16), avec coffres et lit de paille. Des chambres des épreuves en X 176, Z 0 complètent le départ. Du loot dès les premières minutes.

Seeds de la forêt ambrée : les paysages de Wilderness Bound

Une île entourée de forêt tachetée © Mojang/minecraft.fr

La forêt ambrée (Dappled Forest), c’est la star du drop 26.3 : des peupliers aux feuilles rouges, orange et jaunes, et des camps abandonnés à fouiller. L’automne toute l’année, sans le râteau.

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La plus grande forêt ambrée

Seed : -1616466511063663261

Édition : Java 26.3

Le plan : spawn en X -80, Z 48, en plein cœur d’une immense forêt ambrée. Le décor parfait pour vos screenshots.

Le camp caché sous les peupliers

Seed : 863685580783249131

Édition : Java 26.3

Le plan : spawn en pleine forêt d’automne, avec un camp abandonné planqué sous les feuillages à 45 blocs. Tente, feu de camp et peupliers rouges : votre première nuit a déjà son décor.

La seed à quatre chiffres

Seed : 2281

Édition : Java 26.3

Le plan : impossible de se tromper en la tapant. Vous apparaissez au milieu des peupliers (X 0, Z 16), avec un camp abandonné à 36 blocs (X 16, Z 48). Idéale pour la dicter en vocal sans épeler 19 chiffres.

Envie de construire une base à la hauteur de ces décors ? Notre guide pour passer d’une cabane à un manoir vous donne les règles qui font toute la différence.

Votre maison ne ressemble pas à ça ? © Microsoft/Mojang

06 Seeds pour jouer entre potes ou sur serveur

À plusieurs, une seed bien choisie change tout. Elle offre à tout le monde sa place : chacun sa base, chacun son biome, et des villages à partager (ou à se disputer, on ne juge pas).

Les quatre villages de la forêt

Seed : -2071092601429184301

Édition : Java 26.3

Le plan : vous apparaissez à une dizaine de blocs d’une immense forêt ambrée, plate comme une table. Deux villages encadrent le départ, deux autres attendent un peu plus loin. Chacun son village… mais un seul a une forge, à vous de négocier.

L’île des badlands et son camp

Seed : 280067601830246250

Édition : Bedrock 26.50 (même terrain sur Java, structures non garanties)

Le plan : une île avec un camp abandonné au spawn comme premier abri. Le bois est rare et la nourriture se mérite : un vrai défi de survie à deux où chaque pousse d’arbre compte. Prévoyez un bateau pour les expéditions vers le continent.

Sur un serveur, la seed se règle avant la génération du monde : arrêtez le serveur, ouvrez le fichier server.properties, renseignez la ligne level-seed, puis générez un nouveau monde. Pour le reste (Realms, hébergeur ou serveur maison), tout est dans le guide serveur cité plus haut. Et si l’envie vous prend de mêler cubes et Pokémon, le serveur Cobblemon n’attend que vous.

Ensuite, il ne reste plus qu’à caler la session du soir : un vocal qui marche, un plan de base validé par tout le monde. La seed s’occupe du reste.

À vous de choisir votre terrain de jeu !

FAQ

Comment trouver la seed d’un serveur Minecraft ?

Si vous êtes opérateur (OP), tapez /seed dans le chat. Sinon, l’administrateur peut la lire dans le fichier `server.properties`, à la ligne `level-seed`. Sans droits, la seed reste invisible : c’est voulu.

Comment avoir la seed de son monde Minecraft ?

Sur Java, tapez /seed dans le chat (commandes activées). Votre monde n’autorise pas les commandes ? Ouvrez-le en réseau local avec les commandes activées, le temps de la session. Sur Bedrock, la seed s’affiche dans les paramètres du monde.

Une seed Java fonctionne-t-elle sur Bedrock ?

En partie. Le relief et les biomes sont souvent les mêmes, mais les structures (villages, temples, portails) peuvent se déplacer. Fiez-vous à l’édition indiquée pour chaque seed.

Les anciennes seeds marchent-elles encore en 26.3 ?

Le code fonctionne toujours, mais le monde généré peut changer d’une version à l’autre, surtout là où apparaissent les nouveaux biomes. Vérifiez la version annoncée avant de vous lancer.