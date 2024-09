Les meilleurs exercices pour avoir de gros avant-bras

Les

avant-bras

sont souvent laissés de côté, et peu de personnes sont au courant qu’il est possible de les muscler grâce à des exercices spécifiques. Avoir de gros avant-bras et un grip comme

, ça peut vous permettre de faire de sacrées poignées de main et d’ouvrir les pots de cornichons un peu récalcitrant. Croyez-nous, lorsque vous êtes seul et au pied d’un bocal non ouvert, c’est vraiment chiant.