Le grand guide de l'Open d'Australie

L'Open d'Australie est le premier Grand Chelem de l’année. Alors que Matteo Berrettini espère rééditer sa demi-finale de 2022, on fait le tour de tout ce qu'il faut connaître sur le tournoi océanien.

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L'Australian Open 2027 se déroule du 11 au 31 janvier à Melbourne Park sur trois semaines complètes. Le tournoi s'ouvre avec une Opening Week du 11 au 16 janvier, avant le début du tableau principal le dimanche 17 janvier. Les finales sont programmées les 30 et 31 janvier.

Le court numéro un de l'Open d'Australie, la Rod Laver Arena © Kelly Defina/Getty Images

Cette structure en deux temps, désormais bien installée, permet aux fans d'assister à des sessions d'entraînement ouvertes au public et à diverses animations dès la première semaine, avant l'entrée dans le vif du sujet.

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02 Une édition qui succède à un record historique

Autant dire que la barre est placée très haut : l'AO 2027 arrive après une édition 2026 qui restera dans les annales côté affluence. Plus de 1,3 million de spectateurs ont foulé le site sur l'ensemble du tournoi, confirmant le statut de l'Australian Open comme le plus grand événement sportif et culturel du mois de janvier (juré, on n’a rien contre le Dakar). Portée par le succès des entraînements ouverts, une toute nouvelle cérémonie d'ouverture et l'engouement autour de l'AO 1 Point Slam Driven by Kia, l'Opening Week 2026 a attiré 217 999 visiteurs, près du double de l'édition 2025.

03 Les champions en titre

Chez les hommes, Carlos Alcaraz arrive en tant que tenant du titre après avoir signé l'un des grands exploits de sa carrière. En battant Novak Djokovic au terme d'une finale en quatre sets, l'Espagnol est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à compléter son Career Grand Slam (remporter chaque tournoi du Grand Chelem). Une pression supplémentaire pèse donc sur ses épaules pour cette édition 2027 (s'il est en forme après son retour sur les courts pour l’ US Open ), celle de défendre cette victoire qui a scellé sa place parmi les plus grands.

Chez les femmes, après un scénario totalement fou en finale 2026, c'est la Kazakhe Elena Rybakina qui porte la couronne : menée par Aryna Sabalenka, elle a renversé la vapeur pour décrocher son tout premier sacre à Melbourne, quatre ans après son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon. De quoi transformer une rivalité déjà intense entre les deux joueuses en l'une des affiches les plus attendues de cette nouvelle édition.

04 Le format du tournoi

Comme chaque année, l'Australian Open conserve son tableau classique : 128 joueurs et joueuses en simple, 64 paires en double, sur surface dure. Les épreuves de double mixte, ainsi que les tournois juniors et fauteuil (simple et double, incluant les catégories hommes et femmes) complètent le programme. Pas encore incollable sur les règles ? Notre guide pour compter les points au tennis vous remet à niveau avant le coup d'envoi.

05 Au-delà du tennis : les à-côtés qui font le sel de l'AO

L'Australian Open ne se limite plus au seul tennis professionnel depuis quelques éditions. Le 1 Point Slam, introduit en 2025, a connu un rebondissement extraordinaire en 2026 : un joueur amateur, Jordan Smith, est parvenu à battre plusieurs stars professionnelles pour décrocher un chèque d'un million de dollars, l'une des histoires les plus marquantes de tout le tournoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est un petit tournoi où les matchs se jouent en… un point (d'où le nom).

L'AO Pickleball Slam (le sport qui mélange tennis, badminton, padel et tennis de table), apparu la même année, confirme aussi la volonté de l'organisation d'élargir l'expérience proposée aux fans au-delà du seul court central. De quoi donner envie de s'entraîner pour montrer qui est le patron face à la crème de la crème de la balle jaune.

Pour ceux qui préfèrent rester tranquillement dans le canapé et qui souhaitent réviser les bases entre deux matchs (ou siestes), notre lexique du tennis est là pour vous.

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Pas de mystère du côté de la diffusion de l'Open d'Australie en France : le tournoi reste une exclusivité Eurosport, qui détient les droits jusqu'en 2031. La chaîne est désormais accessible via la plateforme Max (anciennement HBO Max), avec une option Sport à ajouter à l'abonnement de base : comptez environ 9,99 €/mois pour la formule la plus simple, l'ensemble des deux canaux Eurosport couvrant l'intégralité des matchs, du premier tour jusqu'aux finales.

Aucune diffusion gratuite en clair n'est prévue en France pour ce tournoi, contrairement à Roland-Garros.

07 Le cash prize de l'Open d'Australie

Chaque année, le prize money de l'Open d'Australie fait partie des sujets les plus suivis par les fans avant même le coup d'envoi. Le montant définitif du prize pool pour l'édition 2027 n'a pas encore été communiqué, mais si la tendance de ces dernières années se confirme, une nouvelle hausse est fortement probable.

La dotation de l'Australian Open n'a cessé de grimper ces dernières années, portée par une concurrence de plus en plus féroce entre les quatre tournois du Grand Chelem et des demandes de revalorisation côté joueurs. En 2026, le cash prize total a atteint 111,5 millions de dollars australiens, en hausse de près de 16 % par rapport à 2025, la plus forte progression jamais enregistrée dans l'histoire du tournoi. Un montant qui place l'Australian Open juste derrière l' US Open au classement des dotations les plus généreuses du circuit.

Concrètement, le vainqueur en simple (hommes et femmes à égalité) a empoché 4,15 millions de dollars australiens en 2026, contre 2,15 millions pour le finaliste malheureux. Voici le détail complet, tour par tour :

Vainqueur : 4,15 millions AUD (soit 2,5 millions d'euros)

Finaliste : 2,15 millions AUD (soit 1,3 millions d'euros)

Demi-finaliste : 1,25 million AUD (soit 770 000 euros)

Q uart de finaliste : 750 000 AUD (soit 460 000 euros)

4e tour : 480 000 AUD (soit 295 000 euros)

3e tour : 327 750 AUD (soit 200 000 euros)

2e tour : 225 000 AUD (soit 138 000 euros)

1er tour : 150 000 AUD (soit 92 000 euros)

Même les joueurs éliminés au premier tour repartent donc avec un chèque loin d'être symbolique. Une politique qui vise à mieux rémunérer l'ensemble du plateau et non pas seulement les têtes d'affiche. Pour donner une idée de l'évolution : en 2016, le vainqueur ne touchait que 3,4 millions de dollars australiens, quand un perdant du premier tour repartait avec à peine 38 500 dollars, soit environ un quart de ce qui est versé aujourd'hui pour la même performance.

08 Un peu de contexte : les champions des dernières éditions

Pour se remettre dans le bain avant le coup d'envoi, petit rappel des vainqueurs récents à Melbourne Park :

2022 : Rafael Nadal (H) / Ashleigh Barty (F)

2023 : Novak Djokovic (H) / Aryna Sabalenka (F)

2024 - : Jannik Sinner (H) / Aryna Sabalenka (F)

2025 : Jannik Sinner (H) / Madison Keys (F)

2026 : Carlos Alcaraz (H) / Elena Rybakina (F)

Cinq éditions, cinq scénarios différents chez les hommes comme chez les femmes : la preuve que le tennis mondial a rarement été aussi ouvert. Rendez-vous le 11 janvier 2027 pour découvrir qui écrira le prochain chapitre à Melbourne Park.

09 FAQ

Quand a lieu l'Australian Open 2027 ?

L'Australian Open 2027 se déroule du 11 au 31 janvier 2027 à Melbourne Park. L'Opening Week a lieu du 11 au 16 janvier, le tableau principal débute le dimanche 17 janvier, et les finales sont programmées les 30 et 31 janvier.

Qui sont les champions en titre de l'Australian Open ?

Carlos Alcaraz chez les hommes et Elena Rybakina chez les femmes, tous deux sacrés lors de l'édition 2026.

Combien de joueurs participent à l'Australian Open ?

Le tableau principal réunit 128 joueurs et joueuses en simple et 64 paires en double, sur surface dure. Le tournoi comprend aussi les épreuves de double mixte, ainsi que les tableaux juniors et fauteuil.

Où voir l'Australian Open en France ?

L'Australian Open est diffusé en exclusivité sur Eurosport, accessible via la plateforme Max avec une option Sport à ajouter à l'abonnement de base (environ 9,99 €/mois). Aucune diffusion gratuite en clair n'est prévue en France.

Combien gagne le vainqueur de l'Australian Open ?

En 2026, le vainqueur en simple (hommes et femmes à égalité) a empoché 4,15 millions de dollars australiens. Le montant pour l'édition 2027 n'est pas encore communiqué, mais une nouvelle hausse est probable au vu de la tendance des dernières années.