F1 : Oracle Red Bull Racing dévoile sa livrée 2026 avec Ford

01 La livrée F1 Oracle Red Bull Racing 2026

La finition brillante rend hommage à l'héritage de l'écurie © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Lors de la présentation officielle de la saison au siège de Michigan Central de Ford à Detroit, Oracle Red Bull Racing a dévoilé la nouvelle livrée de la RB22, la voiture avec laquelle Max Verstappen et Isack Hadjar feront leurs premiers pas dans cette nouvelle ère de F1.

Les bâches ont été retirées dans le plus pur style Red Bull, dans un clip montrant le pilote tchèque Martin Šonka utilisant son avion de voltige Cobra pour révéler la superbe livrée de la voiture. Le champion du monde 2018 de Red Bull Air Race a manœuvré son avion léger pour passer au ras de la monoplace, accrochant un sky hook et arrachant la housse.

Martin Šonka a présenté la nouvelle livrée d’Oracle Red Bull Racing © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool Décollage pour la saison de F1 2026 © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool La première de nombreuses photos pour la RB22 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 À quoi ressemble cette nouvelle livrée ?

La nouvelle livrée bleu aux accents blancs nets marque un retour aux finitions peinture brillantes portées par l’équipe à son arrivée en F1 en 2005.

Laurent Mekies, Team Principal, a ajouté : « 2026 marque le début d’une nouvelle ère importante pour la Formule 1 et pour Red Bull. Nous voulions que notre livrée le reflète, tout en rendant hommage aux débuts de Red Bull Racing. Nous sommes en F1 grâce au rêve d’un homme, Dietrich Mateschitz, et plusieurs années plus tard, il a réalisé un autre rêve : créer un moteur.

Une vue du dessus de la livrée 2026 © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Sous cette livrée, le premier moteur maison © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Le numéro 3 portera-t-il chance à Max Verstappen ? © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool La finition brillante rend hommage à l'héritage de l'écurie © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Nouveau design pour une nouvelle ère © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

« Cette livrée est conçue pour célébrer cet esprit avec lequel nous sommes entrés dans ce sport. L’année où une voiture Oracle Red Bull Racing embarque pour la première fois un groupe motopropulseur Red Bull Ford Powertrains, il nous a semblé naturel de refléter une partie de notre histoire dans notre livrée. »

Avec son nouveau moteur, son design et sa livrée marquante, la RB22 perpétue l’esprit du fondateur de Red Bull, alors que la boucle est bouclée avec le retour du partenariat avec Ford.

03 Un nouveau chapitre en F1 avec Red Bull Ford Powertrains

La gare de Detroit, Michigan Central, a accueilli l'événement © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Le plus grand changement pour cette nouvelle monoplace ? Elle sera propulsée par un moteur développé en interne par Red Bull Powertrains, en partenariat avec Ford Racing.

Alors que certains aspects du V6 sont encore sujets à de petites modifications, l’unité moteur-générateur (le MGU-K) a représenté un défi technique majeur. Le système récupère l’énergie cinétique au freinage et la convertit en un surplus de puissance pour le pilote. En 2026, la moitié de la puissance de la RB22 proviendra de l’énergie électrique.

Ford possède sa propre histoire en F1, et pas n’importe laquelle : le moteur Ford-Cosworth DFV, qui a propulsé Jim Clark vers la victoire lors de sa première sortie au Grand Prix des Pays-Bas 1967, a ensuite remporté 154 autres Grands Prix comptant pour le championnat du monde, et est resté en F1 jusqu’en 1983. Le nouveau moteur Red Bull Ford arrive donc avec un certain pedigree.

Les compétitions automobiles, Ford connaît © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Laurent Mekies a ajouté : « L’équipe a fait un travail incroyable : être ici aujourd’hui et être en position d’aller au shakedown de Barcelone avec notre propre voiture et notre propre groupe motopropulseur pour la toute première fois. C’est le résultat des efforts de 2 000 personnes au Red Bull Technology Campus, le groupe le plus talentueux qui soit, qui a travaillé main dans la main pour nous amener à ce moment. C’est le début d’un voyage extrêmement excitant pour nous tous et nous irons en piste comme un seul bloc – un châssis Red Bull et un groupe motopropulseur. »

Sur scène, Bill Ford, Executive Chair de Ford Motor Company, a déclaré : « Il y a 125 ans, mon arrière-grand-père, Henry Ford, a remporté une course juste ici à Detroit pour aider à lancer la Ford Motor Company. Ford a une histoire en Formule 1, et maintenant nous sommes ici pour écrire le prochain chapitre avec Red Bull. »

En hommage à l’esprit d’innovation, le premier moteur Red Bull Powertrains porte le badge DM01 en l’honneur de Dietrich Mateschitz, qui a été à l’origine de la décision de Red Bull de produire son propre moteur.

04 Une nouvelle génération de monoplaces en F1

Premier shooting photo pour la RB22 © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Le plus grand changement de règlement de l’histoire de la F1 représente un nouveau défi pour chaque équipe, alors qu’une nouvelle génération de moteurs propulsera la grille et que les nouvelles règles redessineront les monoplaces. Sur les cinq dernières saisons, Max Verstappen et Oracle Red Bull Racing ont écrit de nombreuses lignes dans les livres de records de F1. Après avoir échoué de peu dans la quête d’un cinquième titre en 2025 malgré un retour spectaculaire dans la seconde moitié de la saison, Verstappen est prêt pour une nouvelle saison.

Le quadruple champion du monde de F1 sera associé à un nouveau coéquipier, Isack Hadjar. Le jeune Français, déjà auréolé d’un podium, a rejoint l’équipe en provenance de Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) après une superbe saison rookie.

Sur le muret des stands, le Team Principal Laurent Mekies entame sa première saison complète à la tête de l’équipe Oracle Red Bull Racing. Il dirige un groupe extrêmement expérimenté et couronné de succès regroupant designers, ingénieurs, stratèges et mécaniciens, dont la volonté de gagner rivalise avec la faim de compétition du millier d’employés qui travaillent sans relâche au Red Bull Technology Campus de Milton Keynes.

La RB22 a été conçue par Pierre Waché et son équipe. Elle s’inscrit dans le sillage de machines comme la redoutable RB19, la monoplace de F1 la plus dominante de tous les temps. Le nouveau châssis sera plus étroit, plus court et plus léger que son aîné, avec de nouveaux dispositifs aérodynamiques actifs destinés à encourager des vitesses de passage en courbe plus élevées, et davantage de bagarres roue contre roue.

05 Les pilotes parlent de la nouvelle livrée

Invité à livrer ses premières impressions, Max Verstappen a plaisanté : « Je trouve que c’est bien mieux. Je demandais ça depuis un moment, donc c’est top. J’aime le côté brillant. J’aime le bleu. C’est ma couleur préférée. » Le quadruple champion du monde a ajouté : « J’aime aussi les contours du logo arc-en-ciel. Il est de retour. C’est beaucoup plus frais. »

La photo de famille Oracle Red Bull Racing © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Son nouveau coéquipier Hadjar a ajouté : « C’est un vrai privilège de faire partie d’Oracle Red Bull Racing et d’être aux côtés de Max. J’adore l’aileron avant et la finition brillante, elle ressortira pendant les courses de nuit. »

Isack Hadjar est prêt pour Red Bull Racing © Getty Images J’adore l’aileron avant et la finition brillante, elle ressortira pendant les courses de nuit. Isack Hadjar

Laurent Mekies a conclu : « La voiture est superbe, nous voulions lui apporter une touche spéciale avec le brillant pour ce nouveau chapitre, et nous espérons que les fans apprécieront. »

Il ne reste plus qu'à patienter avant de la voir en piste. Pour ne rien rater avant le début de la saison, consultez le calendrier des événements F1 de pré-saison .