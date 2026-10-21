Votre coéquipier verrouille Yasuo pour la quinzième partie d'affilée, son profil affiche des centaines de games sur le même champion, et quelqu'un le traite d'« OTP » dans le chat. Compliment ou pique ? Un peu des deux. Ce jargon fait partie du quotidien de la communauté, des streams de Kameto aux discussions entre fans de la Karmine Corp , et vous allez le maîtriser en quelques minutes.

Dans ce guide, on décortique ce qu’est un OTP sur League of Legends : sa signification, pourquoi tant de joueurs de soloqueue ne jurent que par un seul champion, quand la stratégie coince, et les autres mots du chat à connaître pour ne plus jamais décrocher.

Doran, le toplaner de T1, dans ses œuvres © SonStar/Red Bull Content Pool

01 Que veut dire OTP sur LoL ?

OTP veut dire One Trick Pony. Sur League of Legends, c'est un joueur qui joue presque exclusivement un seul champion, partie après partie, saison après saison.

Cette expression en anglais : un « one-trick pony », c'est le poney de cirque qui ne connaît qu'un seul tour. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt une pique. Sur la Faille de l'invocateur, c'est devenu un statut, presque un titre de noblesse.

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Concrètement, vous croiserez des « OTP Shaco », des « OTP Lee Sin » ou des « OTP Yasuo » : des joueurs qui ont rencontré l’âme sœur et ne perdent plus de temps avec les 172 autres champions du jeu. Et ça se repère vite : des centaines de parties sur le même personnage, des points de maîtrise à choquer n'importe qui et une connaissance de chaque animation au pixel près.

02 Être OTP sur LoL : quels avantages pour grimper ?

Si autant de joueurs de soloqueue font ce choix, ce n'est pas par manque d'imagination. Jouer un seul champion, c'est retirer des variables à un jeu qui en compte déjà beaucoup trop.

La maîtrise des matchups : après des centaines de parties, l'OTP sait exactement quand il gagne son duel et quand il doit reculer, face à quasiment tous les adversaires.

Des mécaniques en pilote automatique : les combos ne se réfléchissent plus, ils sortent tout seuls. Le cerveau est libéré pour surveiller la minimap, traquer le jungler adverse et prendre de meilleures décisions.

Les power spikes en tête : niveau 6, premier objet, deuxième objet… l'OTP sait à quel moment son champion devient dangereux et frappe pile à ce moment-là.

Zéro dilemme en sélection : pas de prise de tête en draft, le choix est fait avant même le lancement de la partie.

En clair, l'OTP a toujours un temps d'avance sur son propre champion. Et sur une ladder où la plupart des adversaires alternent entre 5 personnages, ça fait souvent la différence. Qui dit mieux ?

Les limites du one trick pony : ban, counterpick et nerf

Évidemment, mettre tous ses œufs dans le même panier a un prix.

Le ban : il suffit qu'un adversaire (ou un coéquipier distrait) bannisse votre champion pour que vous jouiez en terrain semi-inconnu.

Le counterpick : en partie classée, l'équipe qui choisit après vous peut sélectionner le champion qui martyrise le vôtre. L'OTP connaît ses matchups difficiles, mais il doit quand même les encaisser.

Le nerf : un patch qui vient détruire votre champion, et c'est toute votre progression qui balance. Même le meilleur pilote du monde ne gagne pas grand-chose avec une voiture bridée.

L'autofill : si le jeu vous place dans un autre rôle que le vôtre, votre champion fétiche reste au vestiaire.

La parade la plus courante ? Garder un plan B. Beaucoup de joueurs qui se revendiquent OTP gardent en réalité deux ou trois champions de secours dans le même rôle, de préférence avec un style de jeu proche. On reste fidèle, mais on n'est pas naïf.

Bonne chance pour le 1v1 © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

03 OTP, main, pool : le vocabulaire LoL du chat

Sur le stream d'un joueur de soloqueue, le chat défile plus vite qu'un Hecarim lancé en plein E. Voici les mots qui reviennent sans arrêt, histoire de suivre la conversation sans ouvrir un dictionnaire toutes les trente secondes. Si vous débutez complètement, nos 11 conseils pour bien débuter sur League of Legends posent les bases du jeu .

OTP : One Trick Pony, le joueur qui ne joue (quasiment) qu'un seul champion.

Main : le champion ou le rôle que vous jouez le plus. On dit « je main Thresh » ou « je main support ». Un OTP est un main poussé à l'extrême, mais un main n'est pas forcément OTP.

Pool (ou champion pool) : l'ensemble des champions qu'un joueur maîtrise. Un pool large rassure en draft, un pool étroit fait gagner en profondeur.

Comfort pick : le champion sur lequel un joueur se sent comme dans ses pantoufles. En compétition, c'est celui qu'on sort quand la pression monte.

Counter / counterpick : un champion qui a un avantage naturel contre un autre, et le fait de le choisir en réponse au pick adverse.

Blind pick : un champion choisi sans connaître celui d'en face, assez solide pour ne pas trop souffrir d'un counter.

First time Yasuo : la blague éternelle du chat. Un joueur annonce qu'il découvre Yasuo… et soit il enchaîne les kills comme un vétéran (personne ne le croit), soit il offre son or à l'équipe adverse (tout le monde le croit). L'expression marche avec n'importe quel champion.

Thresh est un perso qui se bonifie avec le temps © Riot Games

Avec ce lexique en poche, vous décodez l'essentiel du chat. Le reste, c'est du spam d'emotes.

04 Pourquoi les joueurs pros ne peuvent pas être OTP

En soloqueue, l'OTP peut briller. Sur la scène pro, il serait démasqué en un seul match. La raison tient en un mot : la draft.

En compétition, chaque équipe bannit cinq champions et choisit les siens en alternance avec l'adversaire. Les staffs passent des heures à disséquer les habitudes des joueurs d'en face. Un pro qui ne jouerait qu'un champion le verrait banni à chaque partie, et son équipe perdrait toute marge de manœuvre en sélection. Plusieurs compétitions officielles utilisent même désormais la Fearless Draft, où un champion déjà joué dans une série ne peut plus être sélectionné dans les manches suivantes. Autant dire que l'OTP y est une espèce en voie de disparition.

Faker © Riot Games

C'est pour ça que les plus grands joueurs sont l'exact opposé de l'OTP. Faker, figure de proue de notre classement des meilleurs joueurs de League of Legends de tous les temps , a bâti sa légende sur un pool gigantesque. Lors de la Red Bull League of Its Own 2024 à Paris, il s'est même offert le luxe de partir sur d'autres rôles que le mid, en support et en toplane. L'anti-OTP par excellence.

Côté français, la Karmine Corp de Kameto compose avec la même réalité : en LEC, impossible de miser sur un seul champion par joueur. Les jeunes talents de la structure, comme Caliste , l'ADC prodige de KC, doivent maîtriser plusieurs champions pour survivre aux drafts. D’ailleurs, il l’a démontré lors du Summer Split 2026 avec un Viktor plus que respectable. Un pool pareil se construit à force de scrims et de revues de replays.

L'entrée fracassante de Caliste © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

05 Faut-il devenir OTP sur League of Legends pour monter ?

Pour la plupart des joueurs de soloqueue, ce n'est pas obligatoire, mais c'est l'un des raccourcis les plus efficaces. Réduire son pool, c'est accélérer sa courbe d'apprentissage.

La recette qui marche le mieux tient en trois étapes :

Choisissez un rôle principal et tenez-vous-y. Trouvez un champion qui vous plaît vraiment : vous allez le jouer des centaines de fois, autant l'aimer. Ajoutez un ou deux champions de secours pour les jours de ban.

Côté jungle, les sites spécialisés citent régulièrement Lee Sin, Fiddlesticks, Shaco ou Viego parmi les champions qui récompensent le plus les OTP. Prenez ces sélections comme des pistes, pas comme des vérités gravées dans le marbre : la méta bouge à chaque patch. Pour affiner votre choix, notre sélection des meilleurs champions pour monter en classée est un bon point de départ.

Et gardez en tête qu'un OTP Bronze reste un joueur qui apprend, comme tout le monde. Fidèle à un seul champion ou papillon de la Faille, l'important est de prendre du plaisir en partie. Les LP suivront.

La prochaine fois qu'on vous traitera d'OTP dans le chat, vous saurez quoi répondre : merci. C'est un compliment (enfin, la plupart du temps).

FAQ

Que veut dire OTP ?

Dans le jeu vidéo, OTP signifie One Trick Pony : un joueur qui joue presque exclusivement un seul personnage. Sur LoL, on parle d'OTP pour un joueur qui enchaîne les parties sur le même champion.

Est-ce qu'être OTP aide à progresser ?

En soloqueue, c'est souvent un accélérateur : la maîtrise des matchups et des mécaniques compense largement le manque de flexibilité. Gardez quand même un ou deux champions de secours sous le coude.

Que faire si mon champion est banni ?

Passez au plan B : un champion du même rôle, idéalement avec un style de jeu proche. C'est pour ça que la plupart des OTP entretiennent un mini pool de deux ou trois champions.